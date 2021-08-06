Спустя 11 дней после закрытия доступа к ресурсу.

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Genius.com, крупнейший в мире сайт с текстами песен и их объяснениями, вечером 5 августа снова заработал на территории России, убедилась редакция TJ. Роскомнадзор пока не делал официальных заявлений о разблокировке ресурса.

О том, что с сайта удалили тексты запрещённых в России текстов песен, говорится в паблике «Genius Russia», который ведут участники русскоязычного сообщества.

Обращаем ваше внимание на то, что официального заявления от администрации сайта по поводу разблокировки ещё не последовало. В реестре Роскомнадзора все ранее заблокированные страницы треков теперь числятся разблокированными, следовательно, больше не препятствуют посещению Genius. из заявления Genius Russia

Роскомнадзор заблокировал Genius 26 июля, не объявляя об этом на сайте. Доступ к платформе закрыли после того, как ведомство внесло в реестр запрещённых сайтов более десяти страниц сайта с текстами, запрещёнными из-за экстремизма или призывов к суициду. Тогда участники сообщества обращали внимание, что им непонятно, почему некоторые из треков, ставших причиной блокировки Genius, до сих пор доступны на нескольких цифровых площадках.

TJ подробно рассказывал о 25 песнях, которые запрещены в России к этому моменту. В паблике «Genius Russia» говорится только о том, что «на сайте больше нет „Панельки“ и „Номеров“» — песен Хаски и ЛСП соответственно. Но проверка нашей редакции вечером 5 августа показала, что с Genius удалены все 25 «запрещённых» текстов.

Кроме того, пользователь TJ обратил внимание, что на Genius всё ещё доступны другие страницы с текстами «запрещённых» песен. Например, «Панелька» осталась на странице ремикса, а «Номера» — на странице кавер-версии Noize MC.