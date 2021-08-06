Роскомнадзор разблокировал Genius после удаления «Панельки» Хаски, «Номеров» ЛСП и других запрещённых в России песен Статьи редакции
Спустя 11 дней после закрытия доступа к ресурсу.
Genius.com, крупнейший в мире сайт с текстами песен и их объяснениями, вечером 5 августа снова заработал на территории России, убедилась редакция TJ. Роскомнадзор пока не делал официальных заявлений о разблокировке ресурса.
О том, что с сайта удалили тексты запрещённых в России текстов песен, говорится в паблике «Genius Russia», который ведут участники русскоязычного сообщества.
Роскомнадзор заблокировал Genius 26 июля, не объявляя об этом на сайте. Доступ к платформе закрыли после того, как ведомство внесло в реестр запрещённых сайтов более десяти страниц сайта с текстами, запрещёнными из-за экстремизма или призывов к суициду. Тогда участники сообщества обращали внимание, что им непонятно, почему некоторые из треков, ставших причиной блокировки Genius, до сих пор доступны на нескольких цифровых площадках.
TJ подробно рассказывал о 25 песнях, которые запрещены в России к этому моменту. В паблике «Genius Russia» говорится только о том, что «на сайте больше нет „Панельки“ и „Номеров“» — песен Хаски и ЛСП соответственно. Но проверка нашей редакции вечером 5 августа показала, что с Genius удалены все 25 «запрещённых» текстов.
Кроме того, пользователь TJ обратил внимание, что на Genius всё ещё доступны другие страницы с текстами «запрещённых» песен. Например, «Панелька» осталась на странице ремикса, а «Номера» — на странице кавер-версии Noize MC.
Комментарий удален
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