Pop Mart и Sony Pictures снимут полнометражный фильм о «вирусной» игрушке Лабубу

Пока он находится на ранней стадии разработки.Источник: Heather Khalifa / Associated Press / WSJПродюсером и режиссёром станет Пол Кинг («Приключения Паддингтона», «Вонка»), пишет Reuters. Он же напишет сценарий вместе со сценаристом Стивеном Левенсоном.Фильм находится пока на ранней стадии разработки. Дату выхода агентство не приводит. Картина будет сочетать игровое кино и компьютерную графику. Китайская Pop Mart, которая выпускает Лабубу, хочет использовать опыт Disney для продвижения игрушки и других своих персонажей.О том, что Sony получила права на экранизацию фильма о Лабубу, осенью 2025 года сообщили источники The Hollywood Reporter. Детали издание тогда не приводило.Лабубу вышли на рынок ещё в середине 2010-х, но «вируситься» начали с конца 2024 года после публикаций в соцсетях американских певиц и k-pop-исполнительниц.Прибыль компании благодаря ажиотажу за первую половину 2025-го выросла на 397% год к году — до 4,7 млрд юаней. Выручка увеличилась на 204% год к году и составила 13,9 млрд юаней. Основатель Pop Mart Ван Нин вошёл в десятку самых богатых людей Китая по версии Forbes.#новости