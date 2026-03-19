Таня Боброва
Медиа

Pop Mart и Sony Pictures снимут полнометражный фильм о «вирусной» игрушке Лабубу

Пока он находится на ранней стадии разработки.

Источник: Heather Khalifa / Associated Press / WSJ
  • Продюсером и режиссёром станет Пол Кинг («Приключения Паддингтона», «Вонка»), пишет Reuters. Он же напишет сценарий вместе со сценаристом Стивеном Левенсоном.
  • Фильм находится пока на ранней стадии разработки. Дату выхода агентство не приводит. Картина будет сочетать игровое кино и компьютерную графику. Китайская Pop Mart, которая выпускает Лабубу, хочет использовать опыт Disney для продвижения игрушки и других своих персонажей.
  • О том, что Sony получила права на экранизацию фильма о Лабубу, осенью 2025 года сообщили источники The Hollywood Reporter. Детали издание тогда не приводило.
  • Лабубу вышли на рынок ещё в середине 2010-х, но «вируситься» начали с конца 2024 года после публикаций в соцсетях американских певиц и k-pop-исполнительниц.
  • Прибыль компании благодаря ажиотажу за первую половину 2025-го выросла на 397% год к году — до 4,7 млрд юаней. Выручка увеличилась на 204% год к году и составила 13,9 млрд юаней. Основатель Pop Mart Ван Нин вошёл в десятку самых богатых людей Китая по версии Forbes.

