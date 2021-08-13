Почта России и «Ростелеком» продолжат развивать самую большую в стране корпоративную сеть передачи данных

Почта России подписала с «Ростелекомом» свой крупнейший договор на ИТ-услуги сроком на пять лет. Сумма контракта составила 13,5 млрд руб. Масштаб договора уникален для российского ИТ-рынка: «Ростелеком» предоставит Почте услуги связи для самой большой в России корпоративной сети передачи данных, которая объединяет 40 000 объектов (почтовых…