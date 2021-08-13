СТС начнёт показывать оригинальные сериалы видеосервиса «Кинопоиск HD» Статьи редакции
«СТС Медиа» хочет так привлечь молодую аудиторию, а «Яндекс» — охватить больше зрителей.
- Стороны не раскрыли сумму сделки и сообщили, что ведут переговоры и по другим проектам, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний.
- С 30 августа СТС начнёт показывать все эпизоды сериала «Пищеблок», снятый кинокомпанией «Среда». По данным «Кинопоиска HD», на сегодня это самый популярный сериал на платформе. С мая 2021 года его посмотрело более 1 млн подписчиков «Яндекс.Плюс».
- СТС и ранее выпускал в эфир сериалы онлайн-кинотеатров. По данным Mediascope, наиболее успешным стал показ сериала «Чики» видеосервиса more.tv. С мая его посмотрело в среднем 14,4% целевой аудитории канала, находившейся в этот момент у экранов. Среднесуточная доля самого СТС – 9,8%.
- В «СТС Медиа» сообщили, что платформы и телеканалы не конкурируют друг с другом, а сделка поможет каналу привлечь новую молодую аудиторию. В «Яндексе» отметили, что эфир на федеральном канале поможет «Пищеблоку» охватить больше зрителей.
- Ранее оригинальные проекты «Яндекса» выходили на ТНТ — «Беспринципные», «Настя, соберись!», «Проект «Анна Николаевна», «Я не шучу!». В компании отметили, что открыты к сотрудничеству и с ТНТ, так как показанные там сериалы имели «довольно высокие рейтинги».
- Опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что сотрудничество выгодно для обеих сторон: продажа прав партнёрам позволяет платформам компенсировать часть затрат на производство, а каналы получат хорошо отрекламированный контент.
Просто никто это не смотрит
Да как бы у Пищеблока только оценок на Кинопоиске 206 тысяч. А посмотрели его на начало августа миллион человек (премьера 19 мая).
https://kanobu.ru/news/kinopoisk-nagradit-zaka-snajdera-i-pisheblok-za-prosmotryi-v-onlajn-kinoteatre-438609/
Господи, Зака Снайдера приравняли к Пищеблоку. Моя жизнь уже не будет прежней.
Новая жизнь всегда интересна.
Их оба посмотрели больше миллиона человек.
Как по мне, так подобный быстрый после премьеры на родной онлайн-площадке выход на ТВ - лишний показатель "провалились и чтобы хоть что-то еще заработать на этом вот"... Не слышал чтобы Нетфликс, Амазон или Эппл продавали свои сериалы американскому ТВ..
"платформы и телеканалы не конкурируют друг с другом" - ну нет, как раз конкурируют и ТВ проигрывает все больше. В этом плане я не понимаю тот же START - вроде делают очень неплохие сериалы, вроде популярные - даже заграница покупает, но зачем-то продают их Кинопоиску и даже ТНТ не повышая ценности своего бренда...
Именно, что не слышали. Еще в 2016-м Netflix впервые продал телесетям права на свои сериалы.
https://www.kommersant.ru/doc/2989814
так у Netflix и аудитория побольше и побогаче.
Кинопоиск, всё таки, зарабатывает на российских пользователях.
Ничего удивительного, что хотят поскорее окупить затраты на съемки.
Так и Кинопоиск меньше тратится на производство)
Нет, пардон, но не убедили - я все так же считаю, что Кинопоиск делают дерьмо и пытаются просто из него что-то выжать. Было бы не дерьмо - не отдавали бы другим площадкам так быстро, тем более что типа и "экосистему строят" в рамках Плюса.
старт продвигает эскортниц и содержанок, как говорится что болит..
Это вы только на эти сериалы внимание обращаете - действительно "у кого что блит"
"START - вроде делают очень неплохие сериалы"
Лол) Мыло, уровня "России 1" десяти летней давности, только "Зумер Едишен".
Молодцы Яндекс. Дополнительные зрители всегда хорошо.
Яндекс, отсыпте уже этому джентльмену баллов в "плюсе".
«СТС Медиа» хочет так привлечь молодую аудиторию, а «Яндекс» — охватить больше зрителей.
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