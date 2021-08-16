«Кинопоиск HD» и Netflix увеличили доли на рынке видеосервисов в России по итогам полугодия — Telecom Daily Статьи редакции
При этом Netflix — единственный, кто активно увеличивает выручку и сохраняет высокий чек.
Общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России составила 21,9 млрд рублей за первые шесть месяцев 2021 года, говорится в исследовании аналитической компании Telecom Daily (есть у vc.ru). Это на 24% больше, чем годом ранее.
На платную модель пришлось 17,84 млрд рублей, на рекламную — 4,07 млрд рублей. Для сравнения, в первые шесть месяцев 2020-го на платные подписки приходилось 13,7 млрд рублей выручки, на рекламу — 4 млрд рублей. То есть доля рекламной модели продолжает сокращаться — 18,5% в 2021-м против 22,5% годом ранее.
Распределение выручки между игроками за полгода существенно не изменилось. По данным аналитиков, доля ivi выросла с 23% до 24%, вторым стал «Кинопоиск HD» — с 8% до 14,1%, третьим Okko — он сократил долю с 15% по итогам 2020-го до 12,4%.
Четвёртое место занял Netflix с долей 8,9% против 8%, с третьего на пятое место опустился YouTube, у которого доля снизилась до 7,9% против 9%. Следом идут Wink (6,3%), Start (5,4%), Megogo (5%) и «Амедиатека» (4,1%).
Отдельно Telecom Daily составила рейтинг по рекламной выручке: лидером стал YouTube (32,1% против 33% по итогам 2020-го), затем идут ivi (23% против 20%) и Megogo (15% против 14%).
При этом наиболее существенного роста выручки смогли добиться компании, у которых средний чек ниже — «Кинопоиск HD» (средний чек 278 рублей в месяц), Kion (270 рублей) и Start (217 рублей).
Единственная компания, которая активно увеличивает выручку и сохраняет высокий средний чек, — Netflix. У неё максимальный чек среди 14 онлайн-кинотеатров, лидирующих по общей доле выручки на рынке, — 479 рублей.
Однако по итогам года темпы роста общей выручки видеосервисов будут не такими высокими как в 2018-2020 годы, прогнозируют исследователи. По их оценкам, годовая выручка видеосервисов вырастет на 25-30% против 50% и более в предыдущие отчётные периоды.
Для исследования Telecom Daily изучило отчётности самих компаний, отраслевую статистику регуляторов, закрытые источники, в том числе экспертные опросы.
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