Телеканал «2х2» впервые за 14 лет сменил логотип и концепцию — в эфире появятся авторские программы Статьи редакции
Канал привлёк блогеров, «которые разбираются в своих темах» — от науки до искусства.
С 16 августа изменится эфирная сетка канала, на нём появятся новые тематические блоки, которые будут курировать блогеры-эксперты в разных областях, рассказали TJ в пресс-службе «2х2».
Например, запустится тематический блок про Японию «Аруто ТВ» от эксперта по косплею Кати Mirasol. Он будет выходить по вечерам с понедельника по четверг. По четвергам зрители увидят научпоп «Топлес ТВ» с видеоблогером Яном Топлес.
Кроме того, зрителей ждут тематические выходные про аниме и кино: на канале стартуют новости аниме-сериалов от «русского голоса аниме» Анкорда «Анкорд ТВ» и канал про кино и взрослую анимацию с Chuck Review «Чак ТВ». Позже на «2×2» появятся другие лица и рубрики.
Логотип канала остался чёрно-белым, но сменил написание цифр на минималистичные римские. Его придумал программист Иван из Саратова. Это первый случай в истории российского телевидения, когда федеральный канал нарисовал логотип вместе со зрителем, отметили в пресс-службе.
Также канал анонсировал начало производства анимационных фильмов для взрослой аудитории. Первым проектом станет «Вселенная Хакинга» про злоключения трёх русских хакеров в гик-вселенной. Выход фильма намечен на осень 2021 года.
В 2022 году запланирована премьера мультсериала Take My Muffin про кислотную Кремниевую долину. Это история потерявшего память единорога, который обладает суперспособностью выдавать гениальные идеи стартапов.
Телеканал «2×2» входит в холдинг «Газпром-Медиа». Это его первый ребрендинг за 14 лет существования.
пауза х пауза 👀
Сериал про кислотного единорога - жду 🙌
пауза х пауза 👀
Зато сколько пространства для всяких разных отбивок 😱
Раньше было интересно посмотреть, сейчас же даже их собственные мультфильмы как-то сильно деградировали по качеству рисовки, анимации и сценарию.
Может смогут реабилитироваться, но тенденция на уход в интернет всё же не даст показать сильный рост и привлечь толпу тех, кто привык смотреть ролики в ютубе без рекламы по 10 минут.
Реабилитироваться как телеканал они не смогут по вполне понятным причинам — но как ещё один канал с контентом вполне.
у 2х2 сейчас есть очень неплохое медиа, которое рассказывает о современном искусстве вполне объективно и интересно. Реконструкция — это возможность развить возможности сайта за его пределы, и дойти до того же YouTube. Спрос на такие вещи в стране есть, а предложений – нет.
Что касается анимации, сейчас она готовится вместе с Premier — и, вы таки не поверите, становится вполне себе европейского качества. Take My Muffin приятно удивил, например: https://youtu.be/eiUaO72we20
качественная != интересная
Атомный Лес - анимация так себе, зато как интересно )
Создание мультсериала – это невероятно дорогой процесс, который многократно превосходит по стоимости покупку лицензий на сериалы (разумеется, если речь не о Flash-проектах).
«Подозрительная Сова», «МульТВ» и подобные вещи — не сильно дорогие вещи в плане денег (хотя тоже не за 100 рублей делаются), но дорогие в плане наработки опыта. Если взглянете на всё вышедшее, можно заметить, как у ребят начал вырабатываться собственный стиль задников, например (особенно хороши они в «Осторожно, земляне!»). Это уже немало.
Может хоть как-то поднимут свой рейтинг, потому как не включу, так какой-то бред показывали
Мне не нравится сам логотип и эти "блоггеры".
И фраза:
Наш канал стал взрослее и чуть серьёзнее. Мы хотим создавать новую культуру, формировать новые смыслы и открывать неизведанное вместе с вами — новыми взрослыми.
Как взрослость соответствует с блоггерами из YouTube, которые рассчитаны именно на детскую аудиторию? С каких Пор "Взрослым" нравятся эти Бугагашеньки от Анкорда и научпоп от Топлеса?
Лучшая задумка из всего этого это тематические блоки. Но и она как реализована странно...
Короч ну такое себе...
Комментарий удален
Кстати, 2х2 - один из немногих каналов, которые сохраняют преемственность в логотипах. И за это прям респект.
Респект за то что стали пилить новый контент с более высоким качеством. Раньше помню как они переманили ребят рисующих мульты для ютуба, там где была сова наркоман и всякие бредовые сюжеты - но интерес к ним быстренко улетел.
Вообще странно что у нас в стране не могут сделать свой ответ на Южный парк и Гриффинов которые постоянно на волне хайпа из за сатиры на последние события в мире... Тема же пушечная и обязательно должна зайти людям.
Одному мне смешно читать "Наш канал стал взрослее и серьёзнее" про ввод передачи о косплее от "специалиста по аниме"?)
Господи 🙏
ЧТО ЭТО?!?!?
Компания заблокировала YouTube-канал телеканала в 2020 году — суд обязал его восстановить, иначе компании грозит неустойка.
Когда любовь — математическая статистическая погрешность. 12 простых и человеческих рекомендаций по эффективному использованию математического аппарата сервиса Tinder. Теория и руководства к действию.
Канал привлёк блогеров, «которые разбираются в своих темах» — от науки до искусства.
Yota вернет разницу между выбранными и потраченными минутами деньгами на счет мобильного телефона. Кешбэк получат новые клиенты мобильного оператора, подключающие безлимитный пакет интернет с 16 августа по 10 октября.
А зря.
С 1 сентября Winstrike Academy открывает свои двери для всех, кто хочет прокачать свой уровень в игре и мечтает начать карьеру в индустрии киберспорта
Актёр в съёмках не участвовал, оператор создал его образ с помощью нейросетей.
Часто, ввиду большого объёма данных, графики получаются захламлёнными и трудно читаемыми. Благодаря третьему измерению, мы получаем возможность более наглядного представления. Однако в таком случае серьёзной проблемой является производительность, т.к. для отображения большого количества данных, потребляется большое количество ресурсов.
Основатель и CEO компании Андрей Минин — о детском увлечении, которое выросло в бизнес, продуктовом подходе и желании изменить рунет.
А в почти половине компаний не знают, что делать с такими сотрудниками.