Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Медиа
TJ

Телеканал «2х2» впервые за 14 лет сменил логотип и концепцию — в эфире появятся авторские программы Статьи редакции

Канал привлёк блогеров, «которые разбираются в своих темах» — от науки до искусства.

31 31 комментарий
2051 просмотров
Телеканал «2х2»

С 16 августа изменится эфирная сетка канала, на нём появятся новые тематические блоки, которые будут курировать блогеры-эксперты в разных областях, рассказали TJ в пресс-службе «2х2».

Реклама на vc.ru Отключить рекламу

Например, запустится тематический блок про Японию «Аруто ТВ» от эксперта по косплею Кати Mirasol. Он будет выходить по вечерам с понедельника по четверг. По четвергам зрители увидят научпоп «Топлес ТВ» с видеоблогером Яном Топлес.

Кроме того, зрителей ждут тематические выходные про аниме и кино: на канале стартуют новости аниме-сериалов от «русского голоса аниме» Анкорда «Анкорд ТВ» и канал про кино и взрослую анимацию с Chuck Review «Чак ТВ». Позже на «2×2» появятся другие лица и рубрики.

Наш канал стал взрослее и чуть серьёзнее. Мы хотим создавать новую культуру, формировать новые смыслы и открывать неизведанное вместе с вами — новыми взрослыми.

«2×2»

Логотип канала остался чёрно-белым, но сменил написание цифр на минималистичные римские. Его придумал программист Иван из Саратова. Это первый случай в истории российского телевидения, когда федеральный канал нарисовал логотип вместе со зрителем, отметили в пресс-службе.

Также канал анонсировал начало производства анимационных фильмов для взрослой аудитории. Первым проектом станет «Вселенная Хакинга» про злоключения трёх русских хакеров в гик-вселенной. Выход фильма намечен на осень 2021 года.

В 2022 году запланирована премьера мультсериала Take My Muffin про кислотную Кремниевую долину. Это история потерявшего память единорога, который обладает суперспособностью выдавать гениальные идеи стартапов.

Телеканал «2×2» входит в холдинг «Газпром-Медиа». Это его первый ребрендинг за 14 лет существования.

#новости #телевидение

31 31 комментарий
12
{ "author_name": "TJ", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0435\u043b\u0435\u0432\u0438\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 31, "likes": 12, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 282386, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 16 Aug 2021 14:22:00 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
31 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Щукин

7

пауза х пауза 👀

Сериал про кислотного единорога - жду 🙌

Ответить

Mika Shmalish

Сергей
0

пауза х пауза 👀
Зато сколько пространства для всяких разных отбивок 😱

Ответить

Андрей

2

Раньше было интересно посмотреть, сейчас же даже их собственные мультфильмы как-то сильно деградировали по качеству рисовки, анимации и сценарию.
Может смогут реабилитироваться, но тенденция на уход в интернет всё же не даст показать сильный рост и привлечь толпу тех, кто привык смотреть ролики в ютубе без рекламы по 10 минут.

Ответить

Иван Касаткин

Андрей
0

Реабилитироваться как телеканал они не смогут по вполне понятным причинам — но как ещё один канал с контентом вполне. 

у 2х2 сейчас есть очень неплохое медиа, которое рассказывает о современном искусстве вполне объективно и интересно. Реконструкция — это возможность развить возможности сайта за его пределы, и дойти до того же YouTube. Спрос на такие вещи в стране есть, а предложений – нет.

Что касается анимации, сейчас она готовится вместе с Premier — и, вы таки не поверите, становится вполне себе европейского качества. Take My Muffin приятно удивил, например: https://youtu.be/eiUaO72we20

Ответить

Влад

Иван
–1

Смысл показывать какую-то любительскую анимацию, если в мире дохрена реально качественной анимации, которую в РФ просто не показывают? Мне кажется эта ,а ля переделка банально экономия бюджета на покупку лицензий реально интересного контента.

Ответить

Dennis Gerasimov

Влад
0

качественная != интересная

Атомный Лес - анимация так себе, зато как интересно )

Ответить

Иван Касаткин

Влад
0

Создание мультсериала – это невероятно дорогой процесс, который многократно превосходит по стоимости покупку лицензий на сериалы (разумеется, если речь не о Flash-проектах).

«Подозрительная Сова», «МульТВ» и подобные вещи — не сильно дорогие вещи в плане денег (хотя тоже не за 100 рублей делаются), но дорогие в плане наработки опыта. Если взглянете на всё вышедшее, можно заметить, как у ребят начал вырабатываться собственный стиль задников, например (особенно хороши они в «Осторожно, земляне!»). Это уже немало.

Ответить

Dmitry Porkhaev

2

14 лет😳😳😳 , какой же я старый😞

Ответить

hakhagmon

2

Вот так и проебали ахуенный слоган
не взрослейте, это ловушка

Ответить

Денис Неделяев

1

Может хоть как-то поднимут свой рейтинг, потому как не включу, так какой-то бред показывали

Ответить

Влад

Денис
0

Да они показывают повторы в основном, типа максимум что сейчас было интересного на их канале, это повторный показ всего Наруто. Все, что нового ещё было показано из интересной Анимации?

Ответить

Антон Корниенко

0

Ну такое 🤐

Ответить

Влад

0

Мне не нравится сам логотип и эти "блоггеры".

И фраза:
Наш канал стал взрослее и чуть серьёзнее. Мы хотим создавать новую культуру, формировать новые смыслы и открывать неизведанное вместе с вами — новыми взрослыми.

Как взрослость соответствует с блоггерами из YouTube, которые рассчитаны именно на детскую аудиторию? С каких Пор "Взрослым" нравятся эти Бугагашеньки от Анкорда и научпоп от Топлеса?

Лучшая задумка из всего этого это тематические блоки. Но и она как реализована странно...

Короч ну такое себе...

Ответить

Mika Shmalish

Влад
0

Оперативно ты успел все заценить 👍

Ответить

Собственный нос

0

Помню, как он запускался, Аля осталось 6 дней.. и показывали серии "Бивис и Баттхед" Такое то время было

Ответить

Anton Smets

Собственный
0

А мне запуск запомнился криповыми кукольными мультами

Ответить

Станислав Назаров

0

Отличный лого для канала про футбол) 

Ответить

Комментарий удален

Чит Чат

0

Логотип чумовой.. молодцы

Ответить

KSA

0

Логотип "Дважды беременна хз от кого".

Ответить

Denis Kolesnikov

0

были и до этого ребрендинги

Ответить

KSA

0

аниме

 серьёзнее

ахахахах!

Ответить

hakhagmon

0

Пушного значит на 2х2 позвали?)

Ответить

hakhagmon

0

Пушного значит на 2х2 позвали?)

Ответить

hakhagmon

0

Пушного значит на 2х2 позвали?)

Ответить

Anton Smets

0

Кстати, 2х2 - один из немногих каналов, которые сохраняют преемственность в логотипах. И за это прям респект.

Ответить

Раскаяние и Мармелад

0

Респект за то что стали пилить новый контент с более высоким качеством. Раньше помню как они переманили ребят рисующих мульты для ютуба, там где была сова наркоман и всякие бредовые сюжеты - но интерес к ним быстренко улетел.
Вообще странно что у нас в стране не могут сделать свой ответ на Южный парк и Гриффинов которые постоянно на волне хайпа из за сатиры на последние события в мире... Тема же пушечная и обязательно должна зайти людям.

Ответить

ilia

0

Одному мне смешно читать "Наш канал стал взрослее и серьёзнее" про ввод передачи о косплее от "специалиста по аниме"?)

Ответить

Dennis Gerasimov

ilia
0

"эксперт по косплею" жеж

Ответить

Илья Кущ

–1

Господи 🙏
ЧТО ЭТО?!?!?

Ответить

mnktlux

Илья
0

2х2, пауза х пауза, pause х pause, II x II

Ответить

Влад

mnktlux
0

Муть какая-то, ну нет?

Ответить

mnktlux

Влад
0

расизм ставят на паузу при включении канала, меж черными и белыми

Ответить

Dennis Gerasimov

mnktlux
0

Две палки икс две палки 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 31 комментарий
Право
Евгения Евсеева
Google пригрозила перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда» — Forbes Статьи редакции

Компания заблокировала YouTube-канал телеканала в 2020 году — суд обязал его восстановить, иначе компании грозит неустойка.

58 58 комментариев
9
Сервисы
Andrew Yaremko
Патент и математика Tinder, или 12 шагов к любви

Когда любовь — математическая статистическая погрешность. 12 простых и человеческих рекомендаций по эффективному использованию математического аппарата сервиса Tinder. Теория и руководства к действию.

19 19 комментариев
7
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
МегаФон
Серия Voice Chats и подкаст «‎Данные люди»
0 Обсудить
0
Медиа
TJ
Телеканал «2х2» впервые за 14 лет сменил логотип и концепцию — в эфире появятся авторские программы Статьи редакции

Канал привлёк блогеров, «которые разбираются в своих темах» — от науки до искусства.

31 31 комментарий
12
Yota
Yota вернет деньги за остатки минут, потому что #лучшеденьгами

Yota вернет разницу между выбранными и потраченными минутами деньгами на счет мобильного телефона. Кешбэк получат новые клиенты мобильного оператора, подключающие безлимитный пакет интернет с 16 августа по 10 октября.

0 Обсудить
Банк «Открытие»
Ещё в 90-х Гейтс и другие эксперты предсказали онлайн-банки, Smart TV и магазины без касс. Но им никто не поверил

А зря.

5 5 комментариев
1
Winstrike
Winstrike открывает собственную киберспортивную академию

С 1 сентября Winstrike Academy открывает свои двери для всех, кто хочет прокачать свой уровень в игре и мечтает начать карьеру в индустрии киберспорта

0 Обсудить
1
Маркетинг
Nazigul Jusupova
Брюс Уиллис станет лицом серии рекламных роликов «Мегафона» Статьи редакции

Актёр в съёмках не участвовал, оператор создал его образ с помощью нейросетей.

«Мегафон»
92 92 комментария
12
NTA
Игровой движок для 3D визуализации данных

Часто, ввиду большого объёма данных, графики получаются захламлёнными и трудно читаемыми. Благодаря третьему измерению, мы получаем возможность более наглядного представления. Однако в таком случае серьёзной проблемой является производительность, т.к. для отображения большого количества данных, потребляется большое количество ресурсов.

0 Обсудить
1
Личный опыт
aim digital
От сайтов за 10 тысяч до федеральных и зарубежных брендов: как создавалось и росло брянское digital-агентство aim

Основатель и CEO компании Андрей Минин — о детском увлечении, которое выросло в бизнес, продуктовом подходе и желании изменить рунет.

34 34 комментария
24
Офлайн
Евгения Евсеева
Около 20% российских компаний уволили или отстранили сотрудников за отказ прививаться от Covid-19 — исследование Статьи редакции

А в почти половине компаний не знают, что делать с такими сотрудниками.

295 295 комментариев
9
Больше статей
null