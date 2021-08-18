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Медиа
Nazigul Jusupova

Okko открыл временный кинотеатр на ВДНХ Статьи редакции

Летнее пространство с кинотеатром, йогой и лекциями есть у «Яндекс.Плюса» в Парке Горького.

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Киносеансы будут проходить с 20 августа по 26 сентября по пятницам, субботам и воскресеньям в 18:00 и 21:00, сообщили в vc.ru в компании.

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Расписание показов на 2 недели доступно онлайн. Чтобы посетить кинотеатр, зрителям нужно зарегистрироваться заранее.

Кинотеатр-лекторий на ВДНХ Okko

В программе кинотеатра — мультфильмы от «Союзмультфильма», а также зарубежное и российское кино разных жанров. Например, зрители могут посмотреть фильм «Ещё по одной», «Джона Уика» или «Основателя» — историю Рэя Крока, создавшего McDonald’s.

По словам вице-президента «Сбера» Вячеслава Цыбульникова, около 15% пользователей видеосервиса составляют москвичи, для которых кинотеатр станет еще подарком на День города.

  • В июле «Яндекс.Плюс» открыл летнее пространство в Парке Горького с кинотеатром, йогой и лекциями для подписчиков сервиса.

#новости #okko

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