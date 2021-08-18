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Медиа
TJ

Правительство России обязало кинотеатры предупреждать зрителей о длительности рекламы и трейлеров перед фильмом Статьи редакции

Правила начнут действовать с 1 марта 2022 года.

Кабмин разработал новые правила оказания услуг зрителям в кинотеатрах. Прежний документ, принятый 25 лет назад, назвали содержащим устаревшие правила и несоответствующим изменениям. Об этом сообщается на сайте правительства.

Сам документ пока не опубликовали. Правительство только рассказало в том числе о показе рекламы. Информацию о том, сколько она будет длиться перед началом самого фильма, разместят около касс.

Таким образом зрители смогут лучше рассчитать своё время и не опоздать на сеанс.

правительство России

Зрители также смогут получить на кассе или сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментария.

«Коммерсантъ» писал в 2020 году, что при разработке этого документа кинотеатрам не удалось добиться прямого запрета на пронос зрителями своей еды в зал.

#новость #кинотеатры

2437 просмотров
55 55 комментариев
27
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mnktlux

22

Купил пожрать, съел во время рекламы

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Pavel Voronkov

mnktlux
3

Так хорошо, чавканьем не отвлекаешь во время сеанса. Чипсы бы вообще запретил.

Ответить

Daniel Kholoptsev

17

А в агрегаторах билетов тоже эта информация будет? Если да, то очень полезно

Ответить

Sebastian Pererro

9

Недавно ходил в "Формула Кино на Кутузовском", на Отряд Самоубийц. Пришел на сеанс во время, чтобы не опоздать. В итоге: 25 минут рекламы. 25 минут!!! Я бы лучше перекусить сходил.

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Марк Гильдин

Sebastian
5

Какой вообще смысл ходить в кино если ты платишь деньги, а получаешь больше рекламы чем в пиратке, лол.

Ответить

Riddick

Марк
0

Но ведь это не реклама всяких казино и прочего говна, как на пиратских сайтах, а трейлеры фильмов...

Ответить

Марк Гильдин

Riddick
16

Ну, если это трейлеры комедий с Андеросяном, скажем, то лучше уж казино)

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Aleks Ander

Sebastian
0

Я обычно из дома выезжаю в момент начала сеанса. Ни разу не опоздал, но мне правда ехать до ближайшего минут 7.

Ответить

Артём Тюменцев

3

В зал можно проносить свою еду? О_О

Ответить

Антон Казаков

Артём
9

Можно

Ответить

Канищев Максим

Антон
1

Кроме напитков в стекле вроде.

Ответить

Бледный чувак

Артём
1

Да, конечно. С чего вдруг может быть нельзя.

Ответить

Igor Alexandrov

Артём
0

Да, можно приносить свою еду. Кинотеатры пытаются отменить этот закон, но пока безуспешно.

Ответить

Руслан Абрамов

4

Супер, давайте еще поработаем и решим что-нибудь с продажами новых авто с доп. оборудованием за три хулиярда рублей.

Ответить

Konstantin_Andreevich

4

А мне наоборот нравятся трейлеры перед фильмом. Успеваешь абстрагироваться от всего и настроиться на фильм. И у людей есть время пошуршать открывающимися пакетами, удобно разместиться. И опаздуны не так сильно мешают своими проходами.

Ответить

Непрерывный бинокль

Konstantin_Andr…
0

Во согласен! Тоже люблю трейлеры смотреть. Но там ж эти козлы смешивают их с коммерческой кринжовой хуитой с Нагиевым, счастливой семьей в корейской тачке и прочими билайнами.

Ответить

Влад

0

Мне кажется, что из-за этого билеты подорожают

Ответить

Dmitry Yashin

Влад
0

Логика есть, да. Но количество ведь не ограничивают, только о времени обязывают предупреждать.

Ответить

Денис Демидов

Dmitry
1

Смотреть меньше же будут, значит цена рекламы упадет вплоть до нуля. 

Ответить

Александр Шульга

Влад
0

Да не факт, кинотеатр уже получил свой профит от продажи рекламы перед фильмом.

Ответить

Gennady Marchenko

Александр
0

Ну а кто ее будет покупать у кинотеатра, зная что её не будут смотреть?

Ответить

Andrey Lyadkov

1

Ещё надо обязать рекламировать только соответствующую тематику. А то приходишь на комедию, а тебе 15 минут хорорров впаривают ((

Ответить

Бледный чувак

Andrey
5

Согласен, ибо на компанию с детьми идёшь, а показывают иногда трейлеры фильмов ужасов, жуткие причём.

Ответить

Vlad Azimov

Andrey
2

Ну или пришёл на боевик, а там мультики

Ответить

Nikita Rogatov

Vlad
9

Это вообще кощунство

Ответить

Masha Kovalyova

Andrey
3

Возрастной рейтинг у трейлеров должен быть такой же или ниже, чем у фильма, на который вы пришли.

Ответить

o/

Andrey
2

хорошо, если реклама фильмов, а не рандомная реклама чего угодно 

Ответить

Никита Волков

Andrey
1

15 минут?  Вам повезло! Синема парк показывает почти 40 минут рекламы

Ответить

Riddick

Andrey
0

Тогда меняйте кинотеатр. Не на правах рекламы, но посещаю в основном "Формулу кино", как правило реклама соответствует тематике сеанса + нету всякой рекламы не связанной с кино. 

Ответить

Andrey Lyadkov

Riddick
0

Синемапарк и империя грёз, вроде авторитетные представители

Ответить

Fumar mata

Andrey
0

На фильмах 6+ не показывают рекламу 18+.
Значит комедия тоже не детская.
(Сужу по тем кинотеатрам, куда хожу).

И наоборот. На мультиках реклама только мультиков.

Ответить

Амбиент Музыкантов

2

Ещё обратный отсчёт нужен перед показом всякой рекламы/трейлеров. Типа, до показа непосредственно фильма осталось n секунд.

Ответить

Иван Иванович

2

Это реально здорово. Буду знать на сколько минут позже приходить, хотя всегда приходу на 10мин позже и рекламы нет.
Жадность кинотеатров не знает границ. Плачу по 500р за билет, а ощущение, что по телевизору фильм смотрю, только на большом экране.

Ответить

Alexander Ivanov

Иван
0

 Жадность кинотеатров

Камон, они из убытков наверное не вылазят, посещаемость крайне низкая.

Ответить

Евгений Трифонов

2

Звучит-то хорошо, но раньше опаздывающие подтягивались в зал во время трейлеров, а теперь будут заходить во время фильма и мешать смотреть.

Ответить

Get Money

Евгений
0

Так может люди потому и не торопились, т.к. знали, что будет идти реклама))

Ответить

Алексей Ткачук

1

О ДАААА!
После 30+ минут трейлеров на последнем сеансе, люто плюсую эту идею. 

Хотя лучше уж 30 минут трейлеров, чем рекламы, как раньше

Ответить

Иван Бураков

Алексей
0

Реально? 30 минут пялить в трейлеры сидеть? Ну ты и терпила

Ответить

Алексей Ткачук

Иван
0

На экране не написано, что 30 минут будут идти трейлеры и чё делать? Сидишь, ждёшь пока начнётся, чипсики ешь 

Ответить

Иван Бураков

Алексей
0

Ну так то да. Уж лучше по старинке с рекламой казино на пол минуты.

Ответить

Yuriy Palchuk

1

В кинотеатре (Синемапарк, думаю везде так) есть информационный стенд, где висят различные буклеты, юридическая информация, и среди прочего расписание сеансов с указанием времени начала, длительности рекламного блока и длительности самого фильма.
Я всегда после покупки билетов уточнял реальное время начала кино, потому что иногда реклама может занимать до получаса. 

Ответить

Никита Марушков

1

Было бы веселее обязать начинать сеанс в указанное время)

Ответить

Вадим Самигулин

0

Когда чин пришёл раньше на сеанс.

Ответить

Evgeny Afanasev

0

Если будет доступно в момент покупки билетов, то идеально. Недавно спешили, опаздывали на фильм, опаздывали на 20 минут, а там все ещё реклама. Могли бы и поесть зайти

Ответить

Alex Koinov

0

Предупредив о длительности рекламы, зрители будут приходить к началу фильма. А эффективность и спрос рекламы перед фильмом снизиться но придумают что-нибудь похлеще

Ответить

Сергей Исаков

Alex
0

Не знаю можно ли по закону замутить — Сделать билет со "скидкой", которая предоставляется только если войти в зал до официального начала сеанса, а "опоздавшие" платят полную цену. 

Ответить

Roman Trifonov

Сергей
0

Нельзя, потому что запрещено продавать товары по разной цене для разных клиентов (за исключением отдельных категорий, например, инвалидам, ветеранам ВОВ и прочее).

Ответить

Степан Позняк

Roman
0

Так это разные билеты будут
Билеты для пришедших во-время и билеты с услугой "проход во время сеанса".
Другой вопрос в жизнеспособности идеи, если реклама реально по пол часа будет, то можно зайти, уйти "в туалет" и спокойно сходить за едой в магазин (чем собственно в рекламное время в основном и занимаются)

Ответить

Roman Trifonov

Степан
0

Билеты для пришедших во-время и билеты с услугой "проход во время сеанса»

Согласно пунктам 13 и 14 главы 3 Постановления Правительства N-1264 «Об утверждении Правил по киновидеообслуживанию населения»:

13. Киновидеозрелищные предприятия обязаны предоставлять зрителям полную и достоверную информацию:

о фильмах текущего и планируемого репертуара, в том числе указывать год выпуска, исполнителей главных ролей, имеющиеся возрастные ограничения допуска зрительской аудитории на просмотр киновидеофильма;

о ценах на билеты;

о расположении мест в зрительном зале (план);

о времени начала и продолжительности сеанса;

о дополнительных услугах, оказываемых зрителю, и ценах на них;

о льготах, предоставляемых отдельным категориям зрителей в соответствии с действующим законодательством;

о специальных сеансах для детей и порядке снижения цен на билеты на детские сеансы, устанавливаемом органами местного самоуправления.

14. Киновидеозрелищные предприятия не вправе навязывать зрителям дополнительные услуги (предсеансовое обслуживание), предоставляемые за плату.

Отсюда делаем вывод, что льготы на покупку билетов могут быть предоставлены только отдельным категориям зрителей (те самые инвалиды, студенты, ветераны ВОВ и пр.). Любые другие услуги, такие как «проход позже начала сеанса» навязывать запрещается. 

Ответить

Борис Васильев

Roman
0

Цена может быть одна, а условия продажи - разные:
- скидка для отдельных категорий, например, инвалидам, ветеранам ВОВ и прочее;
- скидка за сезон/не сезон;
- скидка за объем/партнерам/за опт;
- скидка за большую тару (бутылки или бочки);
- скидка за самовывоз;
- бесплатная доставка

Ответить

Zaeer Dobryy

0

С П А С И Б О 😭🙏🏿

Ответить

Александр Шульга

0

видимо кто-то из чинушей сходил в кино и офигел)

Ответить

Get Money

Александр
0

Чиновники ходят в кинотеатр Москва 😂

Ответить

Александр Шульга

0

Ждем баннерную рекламу во время показа)

Ответить

Андрей Пилпанов

–2

Ещё бы круто отдельно давать время рекламы от РФ прокатчика (всякие МТСы, да российские сериалы рекламируются в начале обычно) и с какого момента начинаются трейлеры мирового кино

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