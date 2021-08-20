Почему OnlyFans отказывается от «откровенных материалов», хотя резко вырос благодаря им Статьи редакции
Возможно, сервис привлёк слишком много внимания, а инвесторы не хотят вызывать ассоциации с «платформой для порно».
19 августа сервис с платной подпиской на авторов OnlyFans объявил, что с октября на площадке будет запрещено публиковать материалы «откровенно сексуального характера».
О каких именно материалах идёт речь, сервис пока не уточнил. Но добавил: пользователи по-прежнему смогут публиковать откровенные фотографии и видео при соблюдении правил.
Сейчас на площадке запрещено выкладывать:
- эротические фотографии и видео, сделанные в общественных местах;
- снимки несовершеннолетних;
- фото, добытые незаконным путем;
- манипулятивный контент;
- и некоторые другие материалы.
Новая политика сервиса удивила пользователей. OnlyFans получил свою популярность благодаря интимным фотографиям и видео моделей, порнозвёзд и секс-работников, которые продавали их подписчикам и могли зарабатывать практически «без посредников». С каждой подписки сервис берёт 20% комиссии.
Рост сервиса в пандемию
OnlyFans, запущенный в 2016 году британским предпринимателем Тимоти Стокли, стал широко известен в пандемию. Стриптиз-клубы и порностудии временно закрыли, откровенный контент казался лёгким способом заработать денег, а новые онлайн-сервисы — способом развлечения в изоляции.
В итоге число пользователей платформы увеличилось с 20 млн в 2019 году до 120 млн в 2020 году. В 2021 году — более 130 млн зарегистрированных пользователей.
- Совокупная сумма транзакций в 2020 году выросла в семь раз — до £1,7 млрд ($2,36 млрд на апрель 2021 года).
- Выручка — на 553%, до £281 млн ($390 млн).
- Прибыль до уплаты налогов — с £6 млн ($8,3 млн) до £53 млн ($73 млн).
В июне 2021 года источники Bloomberg рассказали, что OnlyFans запланировал привлечь инвестиции при оценке в $1 млрд. По их словам, сервис хочет найти инвесторов, которые помогут привлечь массовую аудиторию и избавиться от репутации, связанной с эротическим контентом. Также сервис рассчитывает привлечь рекламодателей, которых сейчас отталкивает контент для взрослых, писало издание.
Любая другая компания, которая развивается так же, как OnlyFans, могла бы легко привлечь инвестиции, отмечает Axios. Однако у компании есть проблемы с порноконтентом, хотя она даже не упомянула об этом в своей презентации для инвесторов, пишет издание.
Тогда же американский Forbes оценил состояние основного владельца OnlyFans Леонида Радвинского в $1,8 млрд. Предпринимателю принадлежит контроль в Fenix International, в которую входит британский сервис. Радвинский также стоит за сервисом для вебкам-моделей MyFreeCams, писало Financial Times.
Зачем OnlyFans ограничивать авторов
Давление платёжных систем
Представители OnlyFans рассказали Bloomberg, что площадка пошла на такой шаг «из-за растущего давления банковских партнёров и платёжных сервисов».
«Чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость нашей платформы и продолжать обслуживать сообщество создателей и поклонников, мы должны развивать наши правила», — заявили в компании.
Опасения OnlyFans небезосновательны: в конце 2020 года PornHub удалил больше половины всех роликов после решения Mastercard и Visa остановить приём платежей на сайте. Этому предшествовала статья The New York Times о публикациях с несовершеннолетними. Журналист обвинил сайт в плохой модерации и призвал финансовые компании разорвать партнёрство.
До проверки документов и авторизации пользователя как совершеннолетнего, он не может выводить деньги с OnlyFans, рассказал vc.ru один из операторов, сотрудничающих с несколькими adult-площадками.
При этом авторы на OnlyFans могут выводить деньги через те же системы, что и на большинстве вебкам-сайтов: электронные кошельки, SWIFT-переводы и напрямую на банковскую карту.
«В связи с этим не совсем понимаю, какие там платёжные системы могли возбудиться, разве что только из-за повышенной огласки сервиса», — добавляет собеседник. Однако отмечает, что в последний год часто ходят слухи о том, как легко малолетним пользователям зарегистрироваться на сайте.
Расследования BBC и другие проблемы
The Verge считает, что запрет связан с расследованием BBC, которое вышло 19 июня. Журналисты выяснили, модераторы OnlyFans могут предупреждать пользователей перед удалением незаконных материалов и более снисходительно относиться к «успешным аккаунтам».
По данным, которые приводило Axios, на платформе около 300 авторов, которые зарабатывают не менее $1 млн в год. Около 16 тысяч авторов зарабатывают не менее $50 тысяч в год.
Модераторы, с которыми поговорило BBC, рассказали, что на сайте есть контент с рекламой проституции, зоофилии и другие запрещённые материалы.
В мае было ещё одно расследование BBC: журналисты выяснили, что несовершеннолетние используют поддельные документы для создания аккаунтов на OnlyFans. Издание само смогло создать аккаунт для несовершеннолетнего, обойдя системы проверки сайта.
В самой компании заявили, что закрыли такие аккаунты и с тех пор обновили систему проверки возраста. Собеседник vc.ru также говорит, что OnlyFans ужесточил правила проверки возраста.
У сервиса были и другие проблемы. Например, с хранением информации: в начале 2020 года в интернет попали терабайты данных с сайта. The Verge писало, что это были в основном эротические фотографии и видео девушек. В компании подтвердили утечку, но отметили, что «не нашли никаких доказательств вторжения в свои системы».
Ещё один публичный скандал был связан с актрисой Беллой Торн. Она обманула подписчиков на OnlyFans, прислав им фотографии в одежде вместо обнажённых. После этого пользователи стали массово требовать возврата денег: только за первые сутки актриса заработала на платформе $1 млн.
Что дальше
Служба поддержки OnlyFans говорит авторам, что пока сервис не планирует запрещать материалы для взрослых. Однако опрошенные Bloomberg авторы не понимают, какой именно контент попадёт под запрет, и думают о переходе на другие площадки.
Лаура Люкс публикует фотографии топлес. Она думала, что изменение правил площадки её не затронет, но теперь сомневается в этом. Другая девушка, Эрика Черри, отмечает: многие авторы зависят от OnlyFans, большинство секс-работников считает, что сервис выталкивает их с платформы.
«Пока что никакой официальной информации от самой платформы не было, поэтому мне сложно судить, какой именно контент попадёт под запрет. Предполагаю, что OnlyFans уйдёт от откровенной порнографии, но оставит возможность постить лайтовые нюдсы», — рассказала vc.ru одна из моделей Вика Меднис (xmednisx).
Она считает, что обновлённые правила отсеят «неадекватную аудиторию» и поднимут репутацию площадки: «С другой стороны, мне будет обидно за adult-моделей, которых сайт по сути использовал для своего продвижения, но с привлечением крупных инвесторов наплевательски отнёсся к ним».
Гильдия порноактёров (APAG) уже обратилась к OnlyFans за разъяснениями: «Потенциальная потеря доходов из-за новых правил площадки может вызвать страх. Мы работаем над тем, чтобы получить ответы».
Другой собеседник vc.ru отмечает, что есть масса других площадок, которые направлены на взрослых и с радостью примут и трафик, и контент. «Судя по новостям, OnlyFans скорее погубят судебные иски и проблемы с налогами (в 2020 году Sky News сообщило, что Fenix International столкнулась с неоплаченными налогами в Великобритании — vc.ru), нежели то, что от него уйдут создатели голых фоточек и хоум-видео», — добавляет он.
вот почему
A lot of people are getting the OnlyFans story wrong, and the reality of it is a lot more damaging and concerning to both the livelihood of sex workers and online freedom in general.
OnlyFans isn’t ditching porn and sex workers because it’s trying to get new investments. It’s ditching them because on October 1st of 2021 MasterCard is implementing new rules governing sites with adult content that use their payment processing systems.
These rules will basically require that OnlyFans (and every other site that accepts MasterCard payments) not only fully verify every user and every person who appears in every adult video, but review all posted content before publication, including real-time review of livestreams
полный тред https://twitter.com/PostCultRev/status/1428584131835748359
but review all posted content before publication, including real-time review of livestreams
риторически,
а если c2c перевод пойдет от покупателя наркодилеру, то это же плохо? Плохо!
Тогда надо все переводы подтверждать обязательно.
Нужно сходить в банк и объяснить вообще смысл всех своих операций если вы покупаете что либо сложнее соли или буханки хлеба(хотя и тут нужны нюансы, вы должны сразу съесть при покупке, и дождаться пока выйдет, а то не по назначению упаси господ начнете использовать)!
Дело сервиса обработка платежей и защита от доказанного обмана и покупателей и продавцов. Дело государства - соблюдение законов. А то что делают сервисы это просто лево/право центристский бред.
Фастфуд вредит здоровью? Вредит в больше чем в ~70% случаях! Запретить!
ЗАПРЕТИТЬ БУКВЫ
Потому что рекламодателей не привлечь и Visa с MasterCard надавили, как они с Pornhub-ом сделали
По-моему инвесторы приходят под прибыль. Порно там или нет, какая им разница? Это легальные деньги.
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