Возможно, сервис привлёк слишком много внимания, а инвесторы не хотят вызывать ассоциации с «платформой для порно».

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19 августа сервис с платной подпиской на авторов OnlyFans объявил, что с октября на площадке будет запрещено публиковать материалы «откровенно сексуального характера».

О каких именно материалах идёт речь, сервис пока не уточнил. Но добавил: пользователи по-прежнему смогут публиковать откровенные фотографии и видео при соблюдении правил.

DJ Кайла Трой, которая пользуется OnlyFans Instagram

Сейчас на площадке запрещено выкладывать:

эротические фотографии и видео, сделанные в общественных местах;

снимки несовершеннолетних;



фото, добытые незаконным путем;



манипулятивный контент;



и некоторые другие материалы.



Новая политика сервиса удивила пользователей. OnlyFans получил свою популярность благодаря интимным фотографиям и видео моделей, порнозвёзд и секс-работников, которые продавали их подписчикам и могли зарабатывать практически «без посредников». С каждой подписки сервис берёт 20% комиссии.

María Riot @riotmaria OnlyFans made it possible for many sex workers to pay rent and food during a pandemic where in-person work was and still is a huge risk. It helped me say no to potential bad clients and turn down porn shoots with exploitative companies because I already had my basic needs covered «OnlyFans позволил многим секс-работникам оплачивать аренду и покупать еду во время пандемии, когда очная работа была и остаётся огромным риском. Это помогло мне сказать “нет” потенциально опасным клиентам и отказаться от съёмок в порно с компаниями-эксплуататорами, поскольку я не переживаю за свои базовые потребности»

TheArianeFrydman @ArianeFrydman I’m trying to understand what Only Fans will be used for now? It was a platform that empowered sex work through safe means. So now what? «Я пытаюсь понять, для чего сейчас будет использоваться OnlyFans? Это была платформа, которая безопасно расширила возможности секс-работников. Что теперь?»

Рост сервиса в пандемию

OnlyFans, запущенный в 2016 году британским предпринимателем Тимоти Стокли, стал широко известен в пандемию. Стриптиз-клубы и порностудии временно закрыли, откровенный контент казался лёгким способом заработать денег, а новые онлайн-сервисы — способом развлечения в изоляции.

В итоге число пользователей платформы увеличилось с 20 млн в 2019 году до 120 млн в 2020 году. В 2021 году — более 130 млн зарегистрированных пользователей.

Совокупная сумма транзакций в 2020 году выросла в семь раз — до £1,7 млрд ($2,36 млрд на апрель 2021 года).

Выручка — на 553%, до £281 млн ($390 млн).



Прибыль до уплаты налогов — с £6 млн ($8,3 млн) до £53 млн ($73 млн).



В июне 2021 года источники Bloomberg рассказали, что OnlyFans запланировал привлечь инвестиции при оценке в $1 млрд. По их словам, сервис хочет найти инвесторов, которые помогут привлечь массовую аудиторию и избавиться от репутации, связанной с эротическим контентом. Также сервис рассчитывает привлечь рекламодателей, которых сейчас отталкивает контент для взрослых, писало издание.

Любая другая компания, которая развивается так же, как OnlyFans, могла бы легко привлечь инвестиции, отмечает Axios. Однако у компании есть проблемы с порноконтентом, хотя она даже не упомянула об этом в своей презентации для инвесторов, пишет издание.

Тогда же американский Forbes оценил состояние основного владельца OnlyFans Леонида Радвинского в $1,8 млрд. Предпринимателю принадлежит контроль в Fenix International, в которую входит британский сервис. Радвинский также стоит за сервисом для вебкам-моделей MyFreeCams, писало Financial Times.

Зачем OnlyFans ограничивать авторов

Давление платёжных систем

Представители OnlyFans рассказали Bloomberg, что площадка пошла на такой шаг «из-за растущего давления банковских партнёров и платёжных сервисов».

«Чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость нашей платформы и продолжать обслуживать сообщество создателей и поклонников, мы должны развивать наши правила», — заявили в компании.

Опасения OnlyFans небезосновательны: в конце 2020 года PornHub удалил больше половины всех роликов после решения Mastercard и Visa остановить приём платежей на сайте. Этому предшествовала статья The New York Times о публикациях с несовершеннолетними. Журналист обвинил сайт в плохой модерации и призвал финансовые компании разорвать партнёрство.

До проверки документов и авторизации пользователя как совершеннолетнего, он не может выводить деньги с OnlyFans, рассказал vc.ru один из операторов, сотрудничающих с несколькими adult-площадками.

При этом авторы на OnlyFans могут выводить деньги через те же системы, что и на большинстве вебкам-сайтов: электронные кошельки, SWIFT-переводы и напрямую на банковскую карту.

«В связи с этим не совсем понимаю, какие там платёжные системы могли возбудиться, разве что только из-за повышенной огласки сервиса», — добавляет собеседник. Однако отмечает, что в последний год часто ходят слухи о том, как легко малолетним пользователям зарегистрироваться на сайте.

Расследования BBC и другие проблемы

The Verge считает, что запрет связан с расследованием BBC, которое вышло 19 июня. Журналисты выяснили, модераторы OnlyFans могут предупреждать пользователей перед удалением незаконных материалов и более снисходительно относиться к «успешным аккаунтам».

По данным, которые приводило Axios, на платформе около 300 авторов, которые зарабатывают не менее $1 млн в год. Около 16 тысяч авторов зарабатывают не менее $50 тысяч в год.

Модераторы, с которыми поговорило BBC, рассказали, что на сайте есть контент с рекламой проституции, зоофилии и другие запрещённые материалы.

В мае было ещё одно расследование BBC: журналисты выяснили, что несовершеннолетние используют поддельные документы для создания аккаунтов на OnlyFans. Издание само смогло создать аккаунт для несовершеннолетнего, обойдя системы проверки сайта.

В самой компании заявили, что закрыли такие аккаунты и с тех пор обновили систему проверки возраста. Собеседник vc.ru также говорит, что OnlyFans ужесточил правила проверки возраста.

У сервиса были и другие проблемы. Например, с хранением информации: в начале 2020 года в интернет попали терабайты данных с сайта. The Verge писало, что это были в основном эротические фотографии и видео девушек. В компании подтвердили утечку, но отметили, что «не нашли никаких доказательств вторжения в свои системы».

Ещё один публичный скандал был связан с актрисой Беллой Торн. Она обманула подписчиков на OnlyFans, прислав им фотографии в одежде вместо обнажённых. После этого пользователи стали массово требовать возврата денег: только за первые сутки актриса заработала на платформе $1 млн.

Белла Торн Instagram

Что дальше

Служба поддержки OnlyFans говорит авторам, что пока сервис не планирует запрещать материалы для взрослых. Однако опрошенные Bloomberg авторы не понимают, какой именно контент попадёт под запрет, и думают о переходе на другие площадки.

Лаура Люкс публикует фотографии топлес. Она думала, что изменение правил площадки её не затронет, но теперь сомневается в этом. Другая девушка, Эрика Черри, отмечает: многие авторы зависят от OnlyFans, большинство секс-работников считает, что сервис выталкивает их с платформы.

«Пока что никакой официальной информации от самой платформы не было, поэтому мне сложно судить, какой именно контент попадёт под запрет. Предполагаю, что OnlyFans уйдёт от откровенной порнографии, но оставит возможность постить лайтовые нюдсы», — рассказала vc.ru одна из моделей Вика Меднис (xmednisx).

Она считает, что обновлённые правила отсеят «неадекватную аудиторию» и поднимут репутацию площадки: «С другой стороны, мне будет обидно за adult-моделей, которых сайт по сути использовал для своего продвижения, но с привлечением крупных инвесторов наплевательски отнёсся к ним».

Гильдия порноактёров (APAG) уже обратилась к OnlyFans за разъяснениями: «Потенциальная потеря доходов из-за новых правил площадки может вызвать страх. Мы работаем над тем, чтобы получить ответы».