С момента своего основания, год назад, мы не скрывали от читателей, что зарегистрированы за границей.

Сделали мы это для того, чтобы быть свободными. И чтобы не превратиться, подобно российским государственным СМИ, в информационную обслугу власти, которая лает, когда ей это прикажут.