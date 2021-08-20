Минюст внёс телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» в список иноагентов Статьи редакции
И ещё семь журналистов.
В список включили телеканал «Дождь» и юрлицо интернет-издания «Важные истории» Istories fonds, зарегистрированное в Латвии, говорится на сайте сайте Минюста.
«Дождю» не сообщали о внесении в реестр СМИ-иноагентов, рассказал «Интерфаксу» главный редактор телеканала Тихон Дзядко. «Об этом я узнал от вас, нас никто ни о чем не уведомлял», — заявил он.
В список также попали шесть журналистов «Важных историй»:
- Олеся Шмагун (бывшая сотрудница издания).
- Ирина Долинина.
- Роман Шлейнов.
- Алеся Мароховская.
- Роман Анин (главный редактор).
- Дмитрий Великовский.
Также в список попал журналист Степан Петров.
Редакция «Важных историй» в ответ на включение в реестр заявила, что в списке «столько приличных людей и изданий, что не находиться в нем просто неприлично».
Основательница «Дождя» Наталья Синдеева дала короткое интервью «Медузе» — в нём она заявила, что у неё нет других слов, «кроме матерных».
«Важные истории» основали в 2020 году Роман Анин и Олеся Шмагун, которые работали в отделе расследований «Новой газеты». Издание специализируется на журналистских расследованиях. Главный офис находится в Риге, но журналисты работают в России.
Телеканал «Дождь» запустила в 2010 году Наталья Синдеева. Канал показывает новостные, аналитические и авторские программы, концерты и документальные фильмы. Сначала он вещал в эфире, с 2014 года — только в интернете.
- С 2017 года министерство юстиции признало более 40 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.
- В список попали «Медуза», VTimes (закрылось с 12 июня), The Insider.
1984
951
А скоро 404 похоже настанет
Вспоминается анекдот:
- капитан, приборы!
- 438
- что «438»?
- а что «приборы»?
Неужели не в курсе, что означает 1984?
Если чел не в курсе, но подозревает важное - он погуглит.
Если не подозревает - спрашивать не полезно.
Скоро единственной организацией, не состоящей в этом реестре, будет Единая Россия.
Если получать бабло от Google AdSense тоже признают иноагентом?
Я уже не вспомню, кто, но в апреле сказал, что до конца августа все независимые издания будут внесены в список иноагентов. Пока что все идет по этому плану. 19 сентября все должно быть тихо и спокойно.
дождь, безусловно, эталон независимости и непредвзятости )
В России нет и не было независимых СМИ. Здесь есть только прокремлёвские которые кормятся из нашего бюджета и западные которые кормятся через фонды влияния и американскую олигархию.
Да, уже давно для получения нормальной информации и возможности ее анализа надо искать людей и их публикации, которые сами по себе и просто излагают свою точку зрения. Список, конечно, у каждого человека избравшего такой способ получения информации свой и независимо от политической ориентации состоит как из условных политических союзников, так и их оппонентов. Чрезвычайную ценность начинают представлять дискуссионные площадки, но они тоже склонны сваливаться либо вправо, либо влево. Вот так сиди и думай, что скорее всего доверять можно только своим собственным ощущениям.
Предположу, что в США есть. Какие-нибудь нищие, локальные из трёх человек, аккаунты которых уже во всех соцсетях забанили.
Ну ещё блогеры, в смысле обычные люди могли бы стать таким "СМИ", но этого кажется не случилось. Уж не знаю почему.
Ну такие "неуловимые (независимые) Джо" и у нас есть.
я б их СМИ не назвал. Для какой-то отдельной группы, на какую-то одну тему, может и есть такие идейные. Но опять же всегда много соблазнов и угроз с которыми человек не справится. Тем более в России, где тебя тупо могут грохнуть или озолотить хоть те, хоть другие.
В Чехии (лет пять назад) видел независимые андеграундные издания - одностраничне развороты наклеенные на стенах
Комментарий удален
https://mobile.sites.google.com/view/streaming-livewiganwarriorsvst/
https://mobile.sites.google.com/view/watch-livest-helens-v-wigan-wa/
Любое нормальное государство защищает свою суверенность, Россия наконец-то расставляет границы. Штаты три года визжали от якобы вмешательства России в выборы США, а сами заставили Фейсбук сливать данные и продвигать нужную политику. НЕЗАВИСИМОСТИ НЕТ. Есть пропаганда с одной или с другой стороны, вот только западная пропаганда двигает интересы СВОИХ стран. Кто платит, тот и заказывает музыку, жаль, что наши так поздно опомнились.
А сколько сейчас платят за написание заказных комментариев?)
Думаю что копейки. Шпарят по методичке одно и то же, кто будет платить за такое большие деньги? Их через пару лет заменять на ИИ и выкинут пинком под зад. И окажется, что потратили часть своей жизни на абсолютно бессмысленную деятельность, которая не дала им никакого жизненного или профессионального опыта. Но и поделом.
А ты реально думаешь, что все несогласные с твоим мнением пишут тут комменты за деньги?)
Мне стыдно за то что ваш пост заминусовали.
Vc не совсем то место, где общаются только думающие люди. Тут баранов из "одноклассников" тоже полно)
Министерство правды борется с правдой в своей стране, и хочется мне процетировать классика:" и все идёт по плану ;)"
Все как у людей?
Отец не работает. Сегодня срочно вызвали на подождать. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то ждать далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется дождёмся...
Употребить же подобное понятие в привычном смысле — «политически свободен» или «свободен интеллектуально» — было нельзя, поскольку политической и интеллектуальной свободы не существовало даже в качестве общих представлений, и они неизбежно становились безымянными. (с) 1984
vc.ru тоже со временем внесут.
Надеюсь уедут из страны
Для того, чтобы служить вове, что тут не понятного.
Наверное, потому что не все хотят служить? Как там великая поклонская сказала? Служить бы рад, да в рот брать тошно.
Неприятно, но ожидаемо..
Понеслось г по трубам..
В шелухе ты найдешь семена
Ноунейму признать пора
Не моя она
Не твоя
Родина
Китайского
Дерева
Почему именно перед выборами ?
Правительству наоборот не выгодно шум поднимать, не ?
показать собственную всемогущесть. публичная демонстрация власти это удел ущербных
Чтобы интервью с критиками кандидатов, типо Евгения Попова, начиналась надписью:
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
А Вы думаете, что им важно ваше и других мнение, какая разница, пошумят и перестанут.
Они себе нарисуют, а вот источники, которые будут агитировать голосовать иначе, нужно прикрывать .
"После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись."
последний раз когда смотрел дождь, это года четыре назад выложенный на ютубе пёрл ведущего про BadComedian'a "Евгения Батикова". А до этого еще года четыре-пять не смотрел. Типичное западное развлекательное издание с левой повесточкой, из-за которых весь этот мировой долбоебизм с фейковой пандемией, экофашизмом, блм, "беженцы добро пожаловать" и тд и тп.
Вот хоть убейте, но не считаю я их меньшим злом против росчиновничества-киселя и проч. Два сорта говна. Как Сталин, Гитлер и Мао Цзэдун. И тем и другим срать на тебя, лишь бы нахлобучить, да на кукан посадить
> с фейковой пандемией
Дальше можно не читать
ну как там, сгладили кривую? В обморок от ковидки не падаете больше как в Ухане?
Расшифруйте пожалуйста. У вас в голове это может и складно звучит, однако без контекста ничего не понятно.
На чьи деньги они финансируются? Кто там платит? Беглый Ходорковский? Госдеп? Пора называть вещи своими именами. Они ИНО СМИ. Финансируются на иностранные деньги и несут свою иностранную правду. Пропаганда со знаком минус.
Правду могут нести как иноагенты, так и Соловьёв. Вопрос что сделают они это, когда им скажут и только ту которая выгодна тем кто за ними стоит.
типо 4891?
Качественный кубок
Свобода - это рабство, правда - это ложь, 1984 - это 4891
Я пропустил ваш комент через GPT3 от OpenAI и вот его мнение:
Input: Freedom is slavery, truth is a lie, 1984 is 4891. What do you think?
Output: I think that's a pretty good description of our world.
На самом деле, это даже хорошая новость. Чем раньше всё накроется, тем больше шансов что-то построить на обломках.
Вообще, удивительно, что подобные беззубые элементы "демократии" власти начали давить - их возможность повлиять на умы людей и ситуацию встране равны нулю.
А вот единая госполитика, которой нет альтернатив - куда более весомый движущий фактор перемен. СССР на этом и погорел, когда ни единому официальному слову не верили.
Может очень долго и болезненно накрываться и Венесуэла тому хороший пример.
В каждой стране свои заморочки. Как минимум, в Венесуэле нет зимы и инфраструктуры, которую необходимо поддерживать, дабы жители не вымерли. Нет своей Украны с реваншистскими настроениями, нет элиты, которая привыкла получать западные блага и хорошо жить и которую совсем не порадует новый железный занавес (а он неибежен).
Много чего разного, так что у Венесуэла не показатель. Да и что там этой Венесуэлы осталось? Она способна развалиться от минимального внешнего толчка, как Афганистан, например.
Ну блокировки всех СМИ явно не то событие, которое ускорит развал кооператива озеро. Пропаганду эти ребята отлично освоили, все независимые СМИ заменят ручными и будут ещё долгие годы вешать лапшу на уши, что нужно сплотиться и потерпеть.
Первые СМИ начали блокировать в далёком 2014 году. С тех пор прошло больше семи лет. Тогда это воспринимался как какой-то пиздец, а сейчас как само собой разумеющиеся.
Имхо, как по мне это только укрепит власть, так как теперь любой социально значимый инфоповод можно закидать шитпостингом из разного рода ручных СМИ, анонимных телеграмм каналов, пабликов и прочей херни, спонсируемой из наших налогов.
Так и тут жители никому нафиг не сдались. Пенсионный фонд только рад будет, если вымрут побыстрей. А для трубы и её охраны много народу не надо.
Вы ошибаетесь. Корни силы именно в народе, пусть даже кто-то этого не понимает. Нищая страна с небольшим населением неспособна зарабатывать деньги, у неё будет слабая армия, не будет новых технологий. В настоящий момент ту самую труба Россия не способна построить без западных технологий.
В общем, без населения охранять трубу будет весьма затруднительно. Да и труба по историческим меркам закончится уже завтра, а заменить её нечем.
Как пример - космический сектор. Из лидера по многим позициям Россия откатилась на третье-пятое места.
А когда ты слаб - найдётся множество желающих отобрать у тебя то, что ты имеешь.
новый железный занавес (а он неибежен)
В смысле? Дико ограничат граждан РФ в возможности покинуть страну? Или вы про культурно-идеологический железный занавес?
У меня сильные сомнения насчёт железного занавеса в смысле радикального ограничения возможности покинуть РФ. Похоже, что в ЦК не дураки сидят и делают верные выводы как минимум из венесуэльского опыта.
Там режим изначально стравливал пар — не удерживал (и не удерживает) граждан силком, поэтому буйные и недовольные поуезжали. А режим стоит.
В России похожее происходит. Гайки закручивают минимум полтора десятка лет, но при этом валить из страны не мешают. Граждан не закрепощают. Собирай манатки и уматывай — граница открыта. Эта политика проводится уже очень давно и изменения тренда не видно
Повторюсь, ситуация в Венесуэле сильно отличается от ситуации в России. Венесуэла настолько слаба, что ей просто не нужно население. Она даже свою нефтянку угробила. Эта страна никому не нужна.
А вот Россия, если из неё будут валить, однозначно будет слабеть. Пока этого ещё не понимают, но в скором времени поймут, что с патриотами весело и комфортно, но созидать они слабо способны.
Расчищают площадку от либеральных сми, которые никогда не призывают к незаконным акциям и смотрят как бы не нарушить наши весёлые законы, и не понимают что место заполнится гораздо более жёсткими и агрессивными людьми, которые не будут сиськи мять и ходить вокруг да около.
Так нет жестоких и агрессивных. Есть мягкая вата на кухнях.
Да куча на том же ютубе, а если дождь закроется, его аудитория пойдёт не зомбоящик смотреть.
А где ссылка на обоснования включения и причины у новости в минюнсте? То есть кто то из чиновников это решил и не более.
— Нет оснований не доверять сотрудникам Минюста, — ответили в ОНФ.
Презумцию не винонвости никто не отменял. Сотрудник минюста может быть психически болен, имееть свои политические взгляды и т.д.
Просто мне интересно, что после этого минюст не боится, что в отношение них могут пойти явно интересные расследования иностранных ангетов) В плоть от дома2)
Презумцию не винонвости никто не отменял.
— Пох*й, — пояснили в Минюсте.
Вина/не вина - функция суда (два мнения, устная защита обоих позиций, обоснованные/не обязательно - выводы).
Здесь существенно другие обстоятельства действия и цели.
Почему у нас любого, кто что-то говорит против власти автоматически получает индульгенцию на пиз**ежь?))
Я заметил тенденцию, что если ты в оппозиции - ты святой. Особенно если журналист.
Типа никто низкопробный материал не пишет, никто не пишет заказухи, никто не занимается наглым обманом и тд.
Не имею против дождя ничего, так как даже не смотрю это СМИ, но угораю с того, что все их считают какими-то святыми ))) я думаю, что при желании не так сложно будет найти десятки материалов, как их разносят в пух и прах))
Сам записал в святые, сам это у возмутился 😁
Помню как Медуза раз трусливо-боязливо аккуратно попыталось в объективность по делу Сети и как взвыли либерале подняв вилы с факелами, так как это была их тема и тогда можно было говорить только то что надо говорить в конкретный момент.
За Дождём такого не помню. Ну Крым российским нарисовали, да какого-то идиота спровоцировали на сопротивление мусорам, для красивой картинки, так это ерунда. Так что вполне тянут на роль святых
да какого-то идиота спровоцировали на сопротивление мусорам
О чем речь?
Коллеги, а где весь список иноагентов можно глянуть? Хочу в ленту себе добавить, читать нечего
Так очередь и до VC дойдет...
Почему не habr.com или hh.ru у них блоки AdSence стоят.
"Федеральное агенство новостей"
Такими заявлениями вы провоцируете подняться с колен грамматических нацистов. Хайль, Розенталь!
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А в чём проблема? Барышня же пишет: «столько приличных людей и изданий, что не находиться в нем просто неприлично». Радоваться должны. Вот только Дождь не разделяет...
Кто-то из вас до этой публикации слышал про интернет-издание «Важные истории»? По ходу истории там не особо важные
И ещё семь журналистов.
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