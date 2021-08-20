Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":5571,"title":"\u0412\u044b\u0439\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0418\u0422-\u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0431\u0435\u0437 \u0440\u0435\u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=5571&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/282329-korotko-zapustit-it-produkt-na-zarubezhnom-rynke-bez-relokacii&hash=bcb56d553648f9a7baaced9ea7b7afe3c36740ec67ea2454508591c3c97d385e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Медиа
Евгения Евсеева

Минюст внёс телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» в список иноагентов Статьи редакции

И ещё семь журналистов.

123 123 комментария
3145 просмотров

В список включили телеканал «Дождь» и юрлицо интернет-издания «Важные истории» Istories fonds, зарегистрированное в Латвии, говорится на сайте сайте Минюста.

«Дождю» не сообщали о внесении в реестр СМИ-иноагентов, рассказал «Интерфаксу» главный редактор телеканала Тихон Дзядко. «Об этом я узнал от вас, нас никто ни о чем не уведомлял», — заявил он.

В список также попали шесть журналистов «Важных историй»:

  • Олеся Шмагун (бывшая сотрудница издания).
  • Ирина Долинина.
  • Роман Шлейнов.
  • Алеся Мароховская.
  • Роман Анин (главный редактор).
  • Дмитрий Великовский.

Также в список попал журналист Степан Петров.

Редакция «Важных историй» в ответ на включение в реестр заявила, что в списке «столько приличных людей и изданий, что не находиться в нем просто неприлично».

С момента своего основания, год назад, мы не скрывали от читателей, что зарегистрированы за границей.

Сделали мы это для того, чтобы быть свободными. И чтобы не превратиться, подобно российским государственным СМИ, в информационную обслугу власти, которая лает, когда ей это прикажут.

Редакция «Важных историй»

Основательница «Дождя» Наталья Синдеева дала короткое интервью «Медузе» — в нём она заявила, что у неё нет других слов, «кроме матерных».

Невозможно готовиться к этому. Мы пытались подумать, но это невозможно. Как можно подумать о том, что тебе завтра дадут по голове и ты попадешь в больницу с какими-то травмами? Это то же самое, понимаете?

Невозможно к этому готовиться. Сейчас будем думать.

Наталья Синдеева
основательница и гендиректор «Дождя»

«Важные истории» основали в 2020 году Роман Анин и Олеся Шмагун, которые работали в отделе расследований «Новой газеты». Издание специализируется на журналистских расследованиях. Главный офис находится в Риге, но журналисты работают в России.

Телеканал «Дождь» запустила в 2010 году Наталья Синдеева. Канал показывает новостные, аналитические и авторские программы, концерты и документальные фильмы. Сначала он вещал в эфире, с 2014 года — только в интернете.

  • С 2017 года министерство юстиции признало более 40 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.
  • В список попали «Медуза», VTimes (закрылось с 12 июня), The Insider.

#новость #дождь #важныеистории

123 123 комментария
29
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0432\u0430\u0436\u043d\u044b\u0435\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u043e\u0436\u0434\u044c"], "comments": 123, "likes": 29, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 284459, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 20 Aug 2021 18:10:44 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
123 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Bohdan Yakhvak

47

1984

Ответить

Danil

Bohdan
24

1937

Ответить

Evgeniy Zorin

Danil
4

и календарь, кстати, один и тот же

Ответить

Sergey Pozhilov

Danil
2

951

Ответить

Shutruk Nakhunte

Sergey
6

А скоро 404 похоже настанет

Ответить

Алексей Королёв

Shutruk
0

ERROR

Ответить

Алексей Журавлёв

Bohdan
2

Вспоминается анекдот:
- капитан, приборы!
- 438
- что «438»?
- а что «приборы»?

Ответить

AeternaMens

Алексей
3

Неужели не в курсе, что означает 1984?

Ответить

Борис Васильев

Aeterna…
1

Если чел не в курсе, но подозревает важное - он погуглит.
Если не подозревает - спрашивать не полезно.

Ответить

xxx xxx

Bohdan
0

451f

Ответить

Трофим Шоренко

39

Когда уже интернет добавят в список иноагентов?

Ответить

Владимир

31

Скоро единственной организацией, не состоящей в этом реестре, будет Единая Россия. 

Ответить

VK

Владимир
17

причем с резидентами из США, Великобритании, Франции

Ответить

Сергей Никитин

23

Если получать бабло от Google AdSense тоже признают иноагентом?

Ответить

KSA

Сергей
22

 Если получать бабло

Этого достаточно.

Ответить

Syzygy

KSA
9

Если

Достаточно и этого

Ответить

evilnw

Сергей
0

Смотря кто получает.

Ответить

Яков Большун

17

Я уже не вспомню, кто, но в апреле сказал, что до конца августа все независимые издания будут внесены в список иноагентов. Пока что все идет по этому плану. 19 сентября все должно быть тихо и спокойно.

Ответить

Андрей Кустов

Яков
–11

дождь, безусловно, эталон независимости и непредвзятости ) 

Ответить

Ли Си Цын

Андрей
4

А вносят за предвзятость? 

Ответить

Андрей Кустов

Ли
2

в каком-то смысле, за успехи.  

Ответить

Ivan Zenkov

Яков
–18

В России нет и не было независимых СМИ. Здесь есть только прокремлёвские которые кормятся из нашего бюджета и западные которые кормятся через фонды влияния и американскую олигархию.

Ответить

Ли Си Цын

Ivan
7

В России нет и не было независимых СМИ

А где они есть? 

Ответить

Forgotten Games

Ли
1

Да, уже давно для получения нормальной информации и возможности ее анализа надо искать людей и их публикации, которые сами по себе и просто излагают свою точку зрения. Список, конечно, у каждого человека избравшего такой способ получения информации свой и независимо от политической ориентации состоит как из условных политических союзников, так и их оппонентов. Чрезвычайную ценность начинают представлять дискуссионные площадки, но они тоже склонны сваливаться либо вправо, либо влево. Вот так сиди и думай, что скорее всего доверять можно только своим собственным ощущениям.

Ответить

Egor Di

Forgott…
0

ой какое ошибочное мнение прям зашквар

Ответить

Forgotten Games

Egor
0

Зашквар считать, что кроме кандидатов послушать, почитать некого.

Ответить

sseo

Forgott…
0

тут другое...незачем.

Ответить

Ivan Zenkov

Ли
–3

Предположу, что в США есть. Какие-нибудь нищие, локальные из трёх человек, аккаунты которых уже во всех соцсетях забанили.

Ну ещё блогеры, в смысле обычные люди могли бы стать таким "СМИ", но этого кажется не случилось. Уж не знаю почему.

Ответить

Fartesq Winch

Ivan
1

Ну такие "неуловимые (независимые) Джо" и у нас есть. 

Ответить

Ivan Zenkov

Fartesq
0

я б их СМИ не назвал. Для какой-то отдельной группы, на какую-то одну тему, может и есть такие идейные. Но опять же всегда много соблазнов и угроз с которыми человек не справится. Тем более в России, где тебя тупо могут грохнуть или озолотить хоть те, хоть другие.

Ответить

Артем Грибанов

Ivan
1

В Чехии (лет пять назад) видел независимые андеграундные издания - одностраничне развороты наклеенные на стенах

Ответить

Артем Грибанов

Ли
0

Раньше были в интернете

Ответить

Комментарий удален

Emilih Aguilrbv

Ivan
0

https://mobile.sites.google.com/view/streaming-livewiganwarriorsvst/
https://mobile.sites.google.com/view/watch-livest-helens-v-wigan-wa/

StReaminG-Live** Wigan Warriors v St Helens Live…
StReaminG-Live** Wigan Warriors v St Helens Live online
mobile.sites.google.com
[[WatcH-Live]]St Helens v Wigan Warriors Live…
[[WatcH-Live]]St Helens v Wigan Warriors Live Rugby
mobile.sites.google.com
Ответить

Nikolay Martynov

–13

Любое нормальное государство защищает свою суверенность, Россия наконец-то расставляет границы. Штаты три года визжали от якобы вмешательства России в выборы США, а сами заставили Фейсбук сливать данные и продвигать нужную политику. НЕЗАВИСИМОСТИ НЕТ. Есть пропаганда с одной или с другой стороны, вот только западная пропаганда двигает интересы СВОИХ стран. Кто платит, тот и заказывает музыку, жаль, что наши так поздно опомнились. 

Ответить

Murat Oshroev

Nikolay
26
Ответить

Johnny Vorony

Nikolay
3

А сколько сейчас платят за написание заказных комментариев?) 

Ответить

Эдуард Гладышев

Johnny
1

Думаю что копейки. Шпарят по методичке одно и то же, кто будет платить за такое большие деньги? Их через пару лет заменять на ИИ и выкинут пинком под зад. И окажется, что потратили часть своей жизни на абсолютно бессмысленную деятельность, которая не дала им никакого жизненного или профессионального опыта. Но и поделом. 

Ответить

mmanual.biz

Johnny
–3

А ты реально думаешь, что все несогласные с твоим мнением пишут тут комменты за деньги?)

Ответить

Артем Грибанов

Nikolay
0

На сколько вчера заправились? :)

Ответить

Valik Pavlov

Nikolay
–2

Мне стыдно за то что ваш пост заминусовали.

Vc не совсем то место, где общаются только думающие люди. Тут баранов из "одноклассников" тоже полно)

Ответить

Oleg Zhuravlev

5

Министерство правды борется с правдой в своей стране, и хочется мне процетировать классика:" и все идёт по плану ;)"

Ответить

Angel Vivaldi

Oleg
4

Все как у людей?

Ответить

Ли Си Цын

Angel
5

И надо только подождать...

Ответить

Артем Грибанов

Ли
4

Отец не работает. Сегодня срочно вызвали на подождать. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то ждать далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется дождёмся...

Ответить

Fartesq Winch

Артем
0

В такой версии - по ходу в хогвартс возьмут ) 

Ответить

Evgeniy Zorin

6

Употребить же подобное понятие в привычном смысле — «политически свободен» или «свободен интеллектуально» — было нельзя, поскольку политической и интеллектуальной свободы не существовало даже в качестве общих представлений, и они неизбежно становились безымянными. (с) 1984

Ответить

Месье Никита

6

vc.ru тоже со временем внесут. 

Ответить

Хороший

Месье
–2

интересно, куда тогда денутся местные обиженки )

Ответить

Месье Никита

Хороший
–2

Надеюсь уедут из страны

Ответить

Хороший

Месье
–2

могли бы давно бы уехали, а так будут ныть до конца жизни пока не поймут для чего они тут

Ответить

Месье Никита

Хороший
0

Для того, чтобы служить вове, что тут не понятного. 

Ответить

Хороший

Месье
–2

эээ ну пусть служат, зачем ныть тогда? где логика?

Ответить

Месье Никита

Хороший
0

Наверное, потому что не все хотят служить? Как там великая поклонская сказала? Служить бы рад, да в рот брать тошно. 

Ответить

Хороший

Месье
0

таки пусть не служат если не хотят, в чём проблема?

Ответить

Месье

Хороший
0

Нельзя жить на территории рф и не служить вове, это же очевидно. 

Ответить

Хороший

Месье
0

А, не знал ) видимо, заблуждался, простите.

Ответить

Giant

Месье
0

Ок, а как Вове служишь ты, живя в РФ?

Ответить

Anton Kats

4

Неприятно, но ожидаемо..

Ответить

by the way

Anton
5

Ожидаемо, но неприятно

Ответить

Сидор

4

Понеслось г по трубам..

Ответить

no name

Сидор
–24

Давно пора было признать, следующими по списку должны идти Новая Газета и Кавказский узел, у них огромное влияние на участников проекта " Обмен ", они получают куча грантов и пожертвований от миллионеров, НКО и прочей шелухи.

Ответить

Артем Грибанов

no
0

В шелухе ты найдешь семена
Ноунейму признать пора
Не моя она 
Не твоя
Родина
Китайского
Дерева

Ответить

no name

Артем
–11

Молодец какой, стишок на утреннике рассказывать будешь?

Ответить

Артем Грибанов

no
0

В такой то ковид)

Ответить

Артем Грибанов

no
0

Стоя на табуретке с алика из русской сосенки из-под Еката

Ответить

Давид Сабаури

5

Знак качества

Ответить

RubzZ

1

Почему именно перед выборами ?
Правительству наоборот не выгодно шум поднимать, не ?

Ответить

Andrew Freez

RubzZ
10

показать собственную всемогущесть. публичная демонстрация власти это удел ущербных

Ответить

Артем Грибанов

RubzZ
2

Чтобы интервью с критиками кандидатов, типо Евгения Попова, начиналась надписью:

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ответить

Руслан Кадейкин

RubzZ
2

А Вы думаете, что им важно ваше и других мнение, какая разница, пошумят и перестанут.

Ответить

Сергей Пирогов

RubzZ
0

А что сейчас с ними будет?

Ответить

Вадим Осадчий

RubzZ
0

Они себе нарисуют, а вот источники, которые будут агитировать голосовать иначе, нужно прикрывать .

"После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись."

Ответить

Alexey Shabolkin

4
Ответить

Даниил Слесарчук

–5

последний раз когда смотрел дождь, это года четыре назад выложенный на ютубе пёрл ведущего про BadComedian'a "Евгения Батикова". А до этого еще года четыре-пять не смотрел. Типичное западное развлекательное издание с левой повесточкой, из-за которых весь этот мировой долбоебизм  с фейковой пандемией, экофашизмом, блм, "беженцы добро пожаловать" и тд и тп. 
Вот хоть убейте, но не считаю я их меньшим злом против росчиновничества-киселя и проч. Два сорта говна. Как Сталин, Гитлер и Мао Цзэдун. И тем и другим срать на тебя, лишь бы нахлобучить, да на кукан посадить

Ответить

Эдуард Гладышев

Даниил
9

 > с фейковой пандемией
Дальше можно не читать

Ответить

Даниил Слесарчук

Эдуард
0

ну как там, сгладили кривую? В обморок от ковидки не падаете больше как в Ухане?

Ответить

Эдуард Гладышев

Даниил
2

Расшифруйте пожалуйста. У вас в голове это может и складно звучит, однако без контекста ничего не понятно.

Ответить

Guy Fawkes

Даниил
0

А я не понял причём тут Мао, расскажете?

Ответить

Nikolay Martynov

–18

На чьи деньги они финансируются? Кто там платит? Беглый Ходорковский? Госдеп? Пора называть вещи своими именами. Они ИНО СМИ. Финансируются на иностранные деньги и несут свою иностранную правду. Пропаганда со знаком минус. 

Ответить

Ivan Zenkov

Nikolay
4

Правду могут нести как иноагенты, так и Соловьёв. Вопрос что сделают они это, когда им скажут и только ту которая выгодна тем кто за ними стоит.

Ответить

Артем Грибанов

Nikolay
2

типо 4891?

Ответить

Качественный кубок

Артем
1

Свобода - это рабство, правда - это ложь, 1984 - это 4891

Ответить

Артем Грибанов

Качеств…
2

Я пропустил ваш комент через GPT3 от OpenAI и вот его мнение:

Input: Freedom is slavery, truth is a lie, 1984 is 4891. What do you think?

Output: I think that's a pretty good description of our world.

Ответить

Valik Pavlov

Nikolay
–2

И заминусовали пост. Какие же кони...

Ответить

Syzygy

0

На самом деле, это даже хорошая новость. Чем раньше всё накроется, тем больше шансов что-то построить на обломках.
Вообще, удивительно, что подобные беззубые элементы "демократии" власти начали давить - их возможность повлиять на умы людей и ситуацию встране равны нулю.
А вот единая госполитика, которой нет альтернатив - куда более весомый движущий фактор перемен. СССР на этом и погорел, когда ни единому официальному слову не верили.

Ответить

Эдуард Гладышев

Syzygy
5

Может очень долго и болезненно накрываться и Венесуэла тому хороший пример. 

Ответить

Syzygy

Эдуард
1

В каждой стране свои заморочки. Как минимум, в Венесуэле нет зимы и инфраструктуры, которую необходимо поддерживать, дабы жители не вымерли. Нет своей Украны с реваншистскими настроениями, нет элиты, которая привыкла получать западные блага и хорошо жить и которую совсем не порадует новый железный занавес (а он неибежен).
Много чего разного, так что у Венесуэла не показатель. Да и что там этой Венесуэлы осталось? Она способна развалиться от минимального внешнего толчка, как Афганистан, например.

Ответить

Эдуард Гладышев

Syzygy
1

Ну блокировки всех СМИ явно не то событие, которое ускорит развал кооператива озеро. Пропаганду эти ребята отлично освоили, все независимые СМИ заменят ручными и будут ещё долгие годы вешать лапшу на уши, что нужно сплотиться и потерпеть. 

Ответить

Syzygy

Эдуард
0

С чего бы? Блокировка альтернативных источников информации - это один из кирпичиков.

Ответить

Эдуард Гладышев

Syzygy
0

Первые СМИ начали блокировать в далёком 2014 году. С тех пор прошло больше семи лет. Тогда это воспринимался как какой-то пиздец, а сейчас как само собой разумеющиеся. 
Имхо, как по мне это только укрепит власть, так как теперь любой  социально значимый инфоповод можно закидать шитпостингом из разного рода ручных СМИ, анонимных телеграмм каналов, пабликов и прочей херни, спонсируемой из наших налогов. 

Ответить

Syzygy

Эдуард
0

Несомненно, на первом этапе это укрепит власть, но в целом сократит время существования. Повторюсь: смотрите опыт СССР.

Ответить

AeternaMens

Syzygy
1

Так и тут жители никому нафиг не сдались. Пенсионный фонд только рад будет, если вымрут побыстрей. А для трубы и её охраны много народу не надо. 

Ответить

Syzygy

Aeterna…
0

Вы ошибаетесь. Корни силы именно в народе, пусть даже кто-то этого не понимает. Нищая страна с небольшим населением неспособна зарабатывать деньги, у неё будет слабая армия, не будет новых технологий. В настоящий момент ту самую труба Россия не способна построить без западных технологий.
В общем, без населения охранять трубу будет весьма затруднительно. Да и труба по историческим меркам закончится уже завтра, а заменить её нечем.
Как пример - космический сектор. Из лидера по многим позициям Россия откатилась на третье-пятое места.
А когда ты слаб - найдётся множество желающих отобрать у тебя то, что ты имеешь.

Ответить

Giant Schlong

Syzygy
0

 новый железный занавес (а он неибежен)

В смысле? Дико ограничат граждан РФ в возможности покинуть страну? Или вы про культурно-идеологический железный занавес?

Ответить

Syzygy

Giant
0

И про то и про то. Собственно, технологический железный занавес уже возводится.

Ответить

Giant Schlong

Syzygy
1

У меня сильные сомнения насчёт железного занавеса в смысле радикального ограничения возможности покинуть РФ. Похоже, что в ЦК не дураки сидят и делают верные выводы как минимум из венесуэльского опыта.

Там режим изначально стравливал пар — не удерживал (и не удерживает) граждан силком, поэтому буйные и недовольные поуезжали. А режим стоит.

В России похожее происходит. Гайки закручивают минимум полтора десятка лет, но при этом валить из страны не мешают. Граждан не закрепощают. Собирай манатки и уматывай — граница открыта. Эта политика проводится уже очень давно и изменения тренда не видно

Ответить

Syzygy

Giant
0

Повторюсь, ситуация в Венесуэле сильно отличается от ситуации в России. Венесуэла настолько слаба, что ей просто не нужно население. Она даже свою нефтянку угробила. Эта страна никому не нужна.
А вот Россия, если из неё будут валить, однозначно будет слабеть. Пока этого ещё не понимают, но в скором времени поймут, что с патриотами весело и комфортно, но созидать они слабо способны.

Ответить

xxx xxx

1

Расчищают площадку от либеральных сми, которые никогда не призывают к незаконным акциям и смотрят  как бы не нарушить наши весёлые законы, и не понимают что место заполнится гораздо более жёсткими и агрессивными людьми, которые не будут сиськи мять и ходить вокруг да около.

Ответить

AeternaMens

xxx
0

Так нет жестоких и агрессивных. Есть мягкая вата на кухнях. 

Ответить

xxx xxx

AeternaMens
0

Да куча на том же ютубе, а если дождь закроется, его аудитория пойдёт не зомбоящик смотреть.

Ответить

Yan Purvenes

0

А где ссылка на обоснования включения и причины у новости в минюнсте? То есть кто то из чиновников это решил и не более. 

Ответить

Roman Trifonov

Yan
4

— Нет оснований не доверять сотрудникам Минюста, — ответили в ОНФ. 

Ответить

Yan Purvenes

Roman
0

Презумцию не винонвости никто не отменял. Сотрудник минюста может быть психически болен, имееть свои политические взгляды и т.д.

Просто мне интересно, что после этого минюст не боится, что в отношение них могут пойти явно интересные расследования иностранных ангетов) В плоть от дома2)

Ответить

Roman Trifonov

Yan
5

 Презумцию не винонвости никто не отменял.

— Пох*й, — пояснили в Минюсте.

Ответить

Борис Васильев

Yan
0

Вина/не вина - функция суда (два мнения, устная защита обоих позиций, обоснованные/не обязательно - выводы).

Здесь существенно другие обстоятельства действия и цели.

Ответить

Алексей Журавлёв

–2

Почему у нас любого, кто что-то говорит против власти автоматически получает индульгенцию на пиз**ежь?))

Я заметил тенденцию, что если ты в оппозиции - ты святой. Особенно если журналист.
Типа никто низкопробный материал не пишет, никто не пишет заказухи, никто не занимается наглым обманом и тд.

Не имею против дождя ничего, так как даже не смотрю это СМИ, но угораю с того, что все их считают какими-то святыми ))) я думаю, что при желании не так сложно будет найти десятки материалов, как их разносят в пух и прах))

Ответить

Эдуард Гладышев

Алексей
2

Сам записал в святые, сам это у возмутился 😁

Ответить

Ivan Zenkov

Эдуард
0

Помню как Медуза раз трусливо-боязливо аккуратно попыталось в объективность по делу Сети и как взвыли либерале подняв вилы с факелами, так как это была их тема и тогда можно было говорить только то что надо говорить в конкретный момент.

За Дождём такого не помню. Ну Крым российским нарисовали, да какого-то идиота спровоцировали на сопротивление мусорам, для красивой картинки, так это ерунда. Так что вполне тянут на роль святых

Ответить

Эдуард Гладышев

Ivan
0

да какого-то идиота спровоцировали на сопротивление мусорам

О чем речь?

Ответить

Артем Тараненко

1

капец

Ответить

Green Base

1

Чё-то с опозданием

Ответить

Sergey Morozov

1

Коллеги, а где весь список иноагентов можно глянуть? Хочу в ленту себе добавить, читать нечего

Ответить

Хороший

Sergey
0

почитай про законы мироздания )

Ответить

Онлайн-Аптека

1

Так очередь и до VC дойдет...

Ответить

Сергей Никитин

Онлайн-Аптека
0

Почему не habr.com или hh.ru у них блоки AdSence стоят.

Ответить

Онлайн-Аптека

Сергей
0

Всех внесут.

Ответить

Хороший

0

ещё бы серебряный дождь в эту же помойку добавили

Ответить

Евгений Лавровский

0

...

Ответить

Pavel Tarasov

0

Да епт

Ответить

Arseniy Kirsanov

0

Дождь же Чемезов подкармливает, как и Новую газету. Чем провинился?

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

"Федеральное агенство новостей"

Такими заявлениями вы провоцируете подняться с колен грамматических нацистов. Хайль, Розенталь!

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Victor Axonoff

0

А от кого "Дождь" получает иностранные бонды? От Чичваркина?)

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

mmanual.biz

–3

А в чём проблема? Барышня же пишет: «столько приличных людей и изданий, что не находиться в нем просто неприлично». Радоваться должны. Вот только Дождь не разделяет...
Кто-то из вас до этой публикации слышал про интернет-издание «Важные истории»? По ходу истории там не особо важные

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 123 комментария
Медиа
Евгения Евсеева
Минюст внёс телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» в список иноагентов Статьи редакции

И ещё семь журналистов.

123 123 комментария
29
Приёмная
animegravitation
Wildberries несколько раз меняли текст на форме оплаты и в чеках
42 42 комментария
67
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Будущее
Nazigul Jusupova
Илон Маск анонсировал производство робота-гуманоида Tesla Bot Статьи редакции

Высота робота составит около 173 см, вес — 57 кг, он будет ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг.

197 197 комментариев
125
Honor
Выбираем оптимальные TWS-наушники в 2021 году: 6 причин купить HONOR Earbuds 2 Lite

Компания HONOR объявила о старте продаж новых беспроводных наушников HONOR Earbuds 2 Lite. По своим характеристикам это лучшая TWS-гарнитура бренда. Рассмотрим 6 причин для покупки нового устройства.

6 6 комментариев
7
IPQuorum
Эрмитаж продает свою коллекцию в NFT

Осенью музей продаст токены пяти картин из своей коллекции. О современном рынке криптоискусства и правовых аспектах владения NFT-копиями музейных объектов в публикации IP BLOG.

0 Обсудить
0
Тинькофф
«О важном»: Тинькофф Журнал запустил проект поддержки благотворительных фондов

Тинькофф Журнал запустил проект «О важном», в котором будет освещать деятельность некоммерческих организаций, а также истории тех, кому оказывается или необходима благотворительная помощь.

0 Обсудить
5
Дизайн
Полина Лааксо
Как выглядят первые часы Apple Watch 1995 года Статьи редакции

«Возможно, самый чудной дизайн в истории компании». Зато в подарок, пишет редактор Hodinkee.

Часы Apple Watch 1995 года вблизи Hodinkee
14 14 комментариев
24
Сервисы
Евгений Делюкин
Чтобы не забыть: список платных и бесплатных менеджеров паролей Статьи редакции

Чем отличаются друг от друга Bitwarden, 1Password, Dashlane и другие сервисы.

19 19 комментариев
14
Yota
Yota выводит в продажу первый продукт Yota Полка – EcoBox

Yota запустила в продажу первый продукт в рамках проекта Yota Полка – EcoBox. EcoBox – это устройства для безопасной стерилизации вещей, которые уничтожают до 98,1% микробов без вреда для здоровья и окружающей среды.

2 2 комментария
2
Стартапы Якутии
В Якутии дизайнер создал фигуру Железного человека, чтобы вдохновить местных ИТ-специалистов

Дизайнер и косплеер из Якутска Айал Федоров создал специально для ИТ-парка “Якутск” фигуру главного героя научно-фантастического боевика 2008 года — Железного человека — для поддержания духа местных ИТ-специалистов. Ранее 26-летний Айал уже прославил Якутск другой своей работой — 14-метровым звездолетом из сериала "Мандалорец".

2 2 комментария
1
Маркетинг
Checkaso
Локализация и культурализация: как мобильным приложениям выходить на новые рынки

Вопрос о локализации приложения возникает у любого разработчика или ASO-специалиста. С чего начать, как адаптировать свое приложение (текстовые элементы, графику, контент) и конкурировать в новых регионах — читайте в статье.

На карте отображается индекс эффективности привлечения органического трафика на страницу приложения и количество проиндексированных ключей в регионе / Checkaso 
0 Обсудить
9
Больше статей