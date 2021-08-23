Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Медиа
Маша Цепелева

Признанное «нежелательным» в России издание «Проект» перезапустят под названием «Агентство» Статьи редакции

Главный редактор «Проекта» Роман Баданин внесён в список иноагентов.

  • Роман Баданин рассказал о планах журналистам NYT. Названия выбрано «в знак уважения к шаткому правовому статусу». Баданин сейчас находится в Калифорнии.
  • 15 июля генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа») — издателя «Проекта», сообщается на сайте ведомства. Генпрокуратура считает, что деятельность НПО представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.
  • Главного редактора издания Романа Баданина, а также журналистов Ольгу Чуракову, Юлию Лукьянову и Марию Железнову включили в реестр «иностранных агентов».
  • В 2017 году Роскомнадзор запретил СМИ распространять материалы нежелательных организаций и ставить ссылки на них. Регулятор может заблокировать СМИ или сайт без регистрации средства массовой информации после требования Генпрокуратуры.
  • В апреле Минюст внёс в список иноагентов «Медузу». После этого издание рассказало об уходе части рекламодателей и объявило сбор пожертвований. В мае ведомство внесло в список и фонд — администратора сайта VTimes бывших журналистов «Ведомостей», в июне VTimes закрыли.
  • В августе Минюст внёс телеканал «Дождь» и юрлицо интернет-издания «Важные истории» Istories fonds, зарегистрированное в Латвии, в список иноагентов. «Дождь» будет обжаловать решение Минюста.

#новость

54 просмотров
0 Обсудить
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 284955, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 23 Aug 2021 08:42:13 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
Honor
Выбираем оптимальные TWS-наушники в 2021 году: 6 причин купить HONOR Earbuds 2 Lite

Компания HONOR объявила о старте продаж новых беспроводных наушников HONOR Earbuds 2 Lite. По своим характеристикам это лучшая TWS-гарнитура бренда. Рассмотрим 6 причин для покупки нового устройства.

9 9 комментариев
5
Личный опыт
Илья Коноплев
93 лайфхака и 2 гайда по организации поездок и логистике внутри России для тех, кто много ездит

Если у тебя в среднем 8 перелетов в месяц, 12 поездок на скоростных поездах, в Москве ты бываешь примерно пару раз в неделю транзитом, а проекты идут в 5 городах, исключая город в котором ты живешь, то тебя можно считать частоперемещающимся бизнесменом.

11 11 комментариев
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
IPQuorum
Эрмитаж продает свою коллекцию в NFT

Осенью музей продаст токены пяти картин из своей коллекции. О современном рынке криптоискусства и правовых аспектах владения NFT-копиями музейных объектов в публикации IP BLOG.

4 4 комментария
2
Тинькофф
«О важном»: Тинькофф Журнал запустил проект поддержки благотворительных фондов

Тинькофф Журнал запустил проект «О важном», в котором будет освещать деятельность некоммерческих организаций, а также истории тех, кому оказывается или необходима благотворительная помощь.

2 2 комментария
8
СберКорус
Как трактовать последнее письмо о фирмах-однодневках от ФНС?

Если выяснится, что ваш контрагент является «технической» компанией или фирмой-однодневкой, то придется иметь дело с налоговым органом. Недавно налоговая служба опубликовала комментарий к ст 54.1. НК РФ, в котором описала пошаговые действия, необходимые для проверки таких компаний. В этой статье мы рассмотрим, когда фирма может оспорить штрафы, а…

4 4 комментария
0
Транспорт
Маша Цепелева
«Ситимобил» запустил сервис для таксопарков с займами на короткий срок и ежедневными платежами Статьи редакции

Таксопарки смогут получить до 50 млн рублей на 10 месяцев на покупку шин, страховку и другие расходы.

1 1 комментарий
0
Личный опыт
Артём Газаров
Удаляют здоровые зубы и вместо них ставят импланты: четыре ошибки стоматологов и их последствия

Недостаточно обследовать пациента — только верхушка айсберга. А на исправление косяков придётся отдать десятки тысяч рублей.

17 17 комментариев
5
Карьера
Таня Боброва
На собеседование с мамой? ИТ-рекрутер спросил об этом в LinkedIn — пост собрал более 250 комментариев Статьи редакции

ИТ-рекрутер Александр спросил подписчиков об опыте собеседований втроём — когда кандидат на интервью приходит с мамой. Оказалось, такое — не редкость, пишет dev.by.

281 281 комментарий
112
Финансы
Кирилл Балахонов
Самые обсуждаемые инвест-новости за неделю

Ежедневная подборка новостей, которые чаще всего репостили трейдеры и инвесторы в телеграм-каналах об инвестициях.

0 Обсудить
0
Медиа
Маша Цепелева
Признанное «нежелательным» в России издание «Проект» перезапустят под названием «Агентство» Статьи редакции

Главный редактор «Проекта» Роман Баданин внесён в список иноагентов.

0 Обсудить
Приёмная
Александр С
Aliexpress не возвращает 128 794руб

Здравствуйте, хочу рассказать о своей проблеме в которой очутился. Да и уже не знаю, что делать и как вернуть свои деньги и к кому обратиться.

97 97 комментариев
56
Больше статей
null