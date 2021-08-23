Признанное «нежелательным» в России издание «Проект» перезапустят под названием «Агентство» Статьи редакции
Главный редактор «Проекта» Роман Баданин внесён в список иноагентов.
- Роман Баданин рассказал о планах журналистам NYT. Названия выбрано «в знак уважения к шаткому правовому статусу». Баданин сейчас находится в Калифорнии.
- 15 июля генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа») — издателя «Проекта», сообщается на сайте ведомства. Генпрокуратура считает, что деятельность НПО представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.
- Главного редактора издания Романа Баданина, а также журналистов Ольгу Чуракову, Юлию Лукьянову и Марию Железнову включили в реестр «иностранных агентов».
- В 2017 году Роскомнадзор запретил СМИ распространять материалы нежелательных организаций и ставить ссылки на них. Регулятор может заблокировать СМИ или сайт без регистрации средства массовой информации после требования Генпрокуратуры.
- В апреле Минюст внёс в список иноагентов «Медузу». После этого издание рассказало об уходе части рекламодателей и объявило сбор пожертвований. В мае ведомство внесло в список и фонд — администратора сайта VTimes бывших журналистов «Ведомостей», в июне VTimes закрыли.
- В августе Минюст внёс телеканал «Дождь» и юрлицо интернет-издания «Важные истории» Istories fonds, зарегистрированное в Латвии, в список иноагентов. «Дождь» будет обжаловать решение Минюста.
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