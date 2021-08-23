93 лайфхака и 2 гайда по организации поездок и логистике внутри России для тех, кто много ездит

Если у тебя в среднем 8 перелетов в месяц, 12 поездок на скоростных поездах, в Москве ты бываешь примерно пару раз в неделю транзитом, а проекты идут в 5 городах, исключая город в котором ты живешь, то тебя можно считать частоперемещающимся бизнесменом.