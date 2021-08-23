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Медиа
TJ

«Дождь» признали «иноагентом» из-за публикации материалов других «иноагентов» — Минюст Статьи редакции

Источник «РИА Новости» сообщал, что причина — в иностранном финансировании.

«Дождь» включили в реестр СМИ-«иноагентов» по запросу Роскомнадзора, потому что телеканал распространял материалы других «иноагентов». Об этом сообщает член СПЧ Ева Меркачева со ссылкой на представителя Минюста Романа Циганова.

Речь идёт о материалах «Медузы», «Настоящего времени», «Голоса Америки», «Сибирь.Реалий», правозащитника Льва Пономарёве и журналистки Людмилы Савицкой. Все они признаны Минюстом «иностранными агентами».

«Дождь» включили в реестр «иноагентов» 20 августа. До встречи с представителями Минюста журналисты телеканала не знали о причинах такого решения. Главный редактор Тихон Дзядко отметил, что редакция не получала никаких уведомлений о присвоении статуса.

Источник «РИА Новости» в одном из российских ведомств сообщал, что причина признания «Дождя» иноагентом — в иностранном финансировании. Он сообщил, что телеканал получил более 3,7 млн рублей от зарубежных компаний и организаций.

  • 20 августа «иноагентом» также признали «Важные истории». Всего в реестре СМИ-«иноагентов» находятся более 40 изданий и журналистов. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.

#новость #дождь

1366 просмотров
24 24 комментария
3
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Александр Комаров

10

Что за бред? Если они в каждом материале говорят, то что источник новости инноагент? По факту финансирование же из РФ. Как всегда беспредел полнейший

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Александр Комаров

Александр
14

По такой логике за цитирование инноагентов можно и RT паковать

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Никита Корниенко

Александр
0

Ну, вообще в теории вроде должны предупреждать. 

Ответить

Chr Chr

Александр
–5

Если в российский офис компании приедет гражданин ЕС с пачкой денег от ЕС фонда с запросом написать какое нибудь этакое расследование. Это по-вашему тоже "фактически финансирование из РФ" и не подпадает под закон?
Ну, каммон, а тут даже и другие факты есть фин. поддержки из-за рубежа.

Ответить

Sergey Ontime

13

Ставят знак качества. Спасибо.

Ответить

Никита Корниенко

Sergey
0

Смотря для кого 

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adkxamov

8

Получается если первый канал говорили про ФБК (а они считаются иноагентом), то тоже иноагент? Останется ли кто нибудь в России, кто не иноагент, интересно.

Ответить

Pavel Pavel

adkxamov
2

Нет, не так. Вот если бы первый канал показал расследование ФБК про дворец деда, вот тогда бы да.

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Dmitry Martemyanov

5

Началась игра в "сифу".

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Митя Мурасов

4

паук сам запутался в своей паутине

Ответить

Никита Корниенко

Митя
0

Пауки разве запутываются? 

Ответить

Митя Мурасов

Никита
1

метафорическое выражение господи

Ответить

Никита Корниенко

Митя
1

Да ладно вам, я же шуткую.)))

Ответить

Кирилл Паркс

1

Признали иноагентом потому что в их глазах выглядит как иноагент. Не иноагент не может быть недоволен действиями властей. Очевидно же!

Ответить

Sergey Ontime

1

Интересно, а канал РТ в других странах, в США, Арабских, это не иноагент? Это даже не для сравнения, а просто прикинуть

Ответить

Ilgar Dadashov

Sergey
3

Новость от 2017 года.
Телеканал RT America зарегистрировался в США в качестве иностранного агента. Таким образом он выполнил требование американского Минюста.

Ответить

Никита Корниенко

Sergey
–2

Это другое

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Александр Быков

Никита
0

Ну по сути, реально другое
Насколько я знаю, RT напрямую субсидируется из бюджета РФ. 
Дождь не принадлежит иностранным правительствам. У них, конечно, довольно агрессивная новостная повестка
Но причины со стороны нашего государства выглядят выдуманными
Не говоря уже про многие другие СМИ и НКО

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Gabby BenDer

1

Какой бред, оспади.

Ответить

Александр Смирнов

1

Очень жаль.

Ответить

Сергей Сетров

0

Вы хоть фамилии правильно пишите Заместитель директора Департамента по делам некоммерческих организаций - Цыганов Роман Львович
Но я сомневаюсь, что Дождь - это некоммерческая организация..

Ответить

Михаил Соловьев

0

Вот это да!

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Ренат Зайдуллин

0

Ну что сказать, Источник «РИА Новости» - балабол

Ответить

Петр Иванов

0

Отличная новость!

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