«Дождь» признали «иноагентом» из-за публикации материалов других «иноагентов» — Минюст Статьи редакции
Источник «РИА Новости» сообщал, что причина — в иностранном финансировании.
«Дождь» включили в реестр СМИ-«иноагентов» по запросу Роскомнадзора, потому что телеканал распространял материалы других «иноагентов». Об этом сообщает член СПЧ Ева Меркачева со ссылкой на представителя Минюста Романа Циганова.
Речь идёт о материалах «Медузы», «Настоящего времени», «Голоса Америки», «Сибирь.Реалий», правозащитника Льва Пономарёве и журналистки Людмилы Савицкой. Все они признаны Минюстом «иностранными агентами».
«Дождь» включили в реестр «иноагентов» 20 августа. До встречи с представителями Минюста журналисты телеканала не знали о причинах такого решения. Главный редактор Тихон Дзядко отметил, что редакция не получала никаких уведомлений о присвоении статуса.
Источник «РИА Новости» в одном из российских ведомств сообщал, что причина признания «Дождя» иноагентом — в иностранном финансировании. Он сообщил, что телеканал получил более 3,7 млн рублей от зарубежных компаний и организаций.
- 20 августа «иноагентом» также признали «Важные истории». Всего в реестре СМИ-«иноагентов» находятся более 40 изданий и журналистов. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.
Что за бред? Если они в каждом материале говорят, то что источник новости инноагент? По факту финансирование же из РФ. Как всегда беспредел полнейший
По такой логике за цитирование инноагентов можно и RT паковать
Если в российский офис компании приедет гражданин ЕС с пачкой денег от ЕС фонда с запросом написать какое нибудь этакое расследование. Это по-вашему тоже "фактически финансирование из РФ" и не подпадает под закон?
Ну, каммон, а тут даже и другие факты есть фин. поддержки из-за рубежа.
Ставят знак качества. Спасибо.
Получается если первый канал говорили про ФБК (а они считаются иноагентом), то тоже иноагент? Останется ли кто нибудь в России, кто не иноагент, интересно.
Нет, не так. Вот если бы первый канал показал расследование ФБК про дворец деда, вот тогда бы да.
паук сам запутался в своей паутине
Пауки разве запутываются?
метафорическое выражение господи
Признали иноагентом потому что в их глазах выглядит как иноагент. Не иноагент не может быть недоволен действиями властей. Очевидно же!
Интересно, а канал РТ в других странах, в США, Арабских, это не иноагент? Это даже не для сравнения, а просто прикинуть
Новость от 2017 года.
Телеканал RT America зарегистрировался в США в качестве иностранного агента. Таким образом он выполнил требование американского Минюста.
Это другое
Ну по сути, реально другое
Насколько я знаю, RT напрямую субсидируется из бюджета РФ.
Дождь не принадлежит иностранным правительствам. У них, конечно, довольно агрессивная новостная повестка
Но причины со стороны нашего государства выглядят выдуманными
Не говоря уже про многие другие СМИ и НКО
Вы хоть фамилии правильно пишите Заместитель директора Департамента по делам некоммерческих организаций - Цыганов Роман Львович
Но я сомневаюсь, что Дождь - это некоммерческая организация..
Они должны устранить нарушения до 31 августа.
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