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Медиа
TJ

«Дождь» внесли в список иноагентов за получение от Евросоюза €130 тысяч за «освещение отношений между Россией и ЕС» Статьи редакции

Ведомство уточнило, что телеканал ежеквартально отчитывался в Роскомнадзор об иностранном финансировании.

Министерство юстиции впервые официально назвало причины включения «Дождя» в список СМИ-иноагентов: телеканал получил от Евросоюза 130 тысяч евро, а также получал «опосредованное финансирование» из-за рубежа. Об этом сообщается на сайте министерства.

В частности, согласно полученным сведениям от Роскомнадзора «Дождь ежеквартально» представляет уведомления о получении средств из иностранных источников. Так, в рамках заключенного договора «Дождь» получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более €130 тысяч.

Минюст России

Ведомство также заявило, что телеканал «систематически осуществляет распространение материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, получая при этом иностранное финансирование».

  • «Дождь» вместе с «Важными историями» признали иноагентом 20 августа.
  • 20 августа «РИА Новости» со ссылкой на анонимный источник заявило, что с 2016 года «Дождь» получил более 3,7 млн рублей от зарубежных компаний и организаций.
  • 23 августа член СПЧ Ева Меркачева со ссылкой на представителя Минюста Романа Циганова заявила, что «Дождь» признали иноагентом из-за публикации материалов других иноагентов.

#новость #дождь

1091 просмотров
16 16 комментариев
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16 комментариев
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Владимир

15

А за внж, двойное гражданство и недвижимость в стане потенциального врага в список ин. агентов не вносят? Странно. 

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Алексей Изарипов

Владимир
6
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A.K.

Алексей
0

Это не другое, а они от большого ума стали копировать действия тех, кого им вечно ставили как пример свободы слова и демократии. Жестокая ирония, однако. Об этом уже и сами большие дяди там говорят - мол, мы опустились до совка со своими методами, чем развязываем руки РФ.

Вместо того, чтобы всем миром искать лекарства от рака или развивать космонавтику, воротилы мира рвут друг другу чубы. Реалполитик уровня слаборазвитых.

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A.K.

Владимир
1

У нас по зомбоящику официалы вечно трещат про "уважаемых партнеров", а не про врагов. Про врагов трещат нанятые пропагандисты разного толка, вот только их трескотню к делу не пришьешь. Наверное, поэтому и не вносят.

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Александр Якунин

Владимир
0

Очень толсто если честно, дальше что расстрелы попросите?

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Ваня Самков

8

Все всё понимают, зачем вообще эти официальные версии

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Old Car Raffle

8

Поехал в отпуск -> купил морожeнку -> дали сдачу -> иностранный агент!!

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Old
0

Бгг 

Ответить

Никита Щетинин

5

с 2016 года «Дождь» получил более 3,7 млн рублей от зарубежных компаний и организаций
___________
Соловьев угарает в голос

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Комментарий удален

WAVEWITHME

–4

А где пруфы?)

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Олег Михайлов

WAVEWITHME
0

Проверяй.

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Alexey Ivanov

0

Так, в рамках заключенного договора «Дождь» получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более €130 тысяч.=== А если без приплетания: что это значит?

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Alexey
0

То что он получил бабки из-за рубежа

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Павел

БАБКА
1

Для телеканала разве это бабки?

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Olga Virtanen

Павел
0

Этой бабке и пятнарик -  деньги. 

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Olga Virtanen

0

130 тыс .евро -это как годовой пэйчек одного среднего девопса где-нибудь в Швеции.

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