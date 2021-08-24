«Дождь» внесли в список иноагентов за получение от Евросоюза €130 тысяч за «освещение отношений между Россией и ЕС» Статьи редакции
Ведомство уточнило, что телеканал ежеквартально отчитывался в Роскомнадзор об иностранном финансировании.
Министерство юстиции впервые официально назвало причины включения «Дождя» в список СМИ-иноагентов: телеканал получил от Евросоюза 130 тысяч евро, а также получал «опосредованное финансирование» из-за рубежа. Об этом сообщается на сайте министерства.
Ведомство также заявило, что телеканал «систематически осуществляет распространение материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, получая при этом иностранное финансирование».
- «Дождь» вместе с «Важными историями» признали иноагентом 20 августа.
- 20 августа «РИА Новости» со ссылкой на анонимный источник заявило, что с 2016 года «Дождь» получил более 3,7 млн рублей от зарубежных компаний и организаций.
- 23 августа член СПЧ Ева Меркачева со ссылкой на представителя Минюста Романа Циганова заявила, что «Дождь» признали иноагентом из-за публикации материалов других иноагентов.
А за внж, двойное гражданство и недвижимость в стане потенциального врага в список ин. агентов не вносят? Странно.
Это не другое, а они от большого ума стали копировать действия тех, кого им вечно ставили как пример свободы слова и демократии. Жестокая ирония, однако. Об этом уже и сами большие дяди там говорят - мол, мы опустились до совка со своими методами, чем развязываем руки РФ.
Вместо того, чтобы всем миром искать лекарства от рака или развивать космонавтику, воротилы мира рвут друг другу чубы. Реалполитик уровня слаборазвитых.
Поехал в отпуск -> купил морожeнку -> дали сдачу -> иностранный агент!!
с 2016 года «Дождь» получил более 3,7 млн рублей от зарубежных компаний и организаций
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Соловьев угарает в голос
Комментарий удален
А где пруфы?)
Так, в рамках заключенного договора «Дождь» получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более €130 тысяч.=== А если без приплетания: что это значит?
То что он получил бабки из-за рубежа
130 тыс .евро -это как годовой пэйчек одного среднего девопса где-нибудь в Швеции.
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