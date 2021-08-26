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Медиа
Nazigul Jusupova

В приложении Netflix появились первые игры — пока только в Польше Статьи редакции

Игры будут доступны без дополнительной платы, рекламы и внутриигровых покупок.

  • Игры Stranger Things: 1984 и Stranger Things 3 доступны только на Android для пользователей из Польши. Об этом в Twitter написала компания.
  • В разделе не будет рекламы, внутриигровых покупок, игры будут доступны без дополнительной платы. Компания сообщила, что будет работать в ближайшие месяцы над развитием раздела.
Раздел игр на Netflix Netflix
  • В мае 2021 года The Information писало, что Netflix ищет руководителя для видеоигрового направления. Видеосервис обращался к нескольким ветеранам игровой индустрии с предложением возглавить видеоигровой отдел компании.
  • Netflix и раньше занимался видеоиграми, но не слишком активно: компания поддержала выпуск ретро-игры Stranger Things 3: The Game, которая сопровождала третий сезон «Очень странных дел», и опубликовала интерактивный мини-сериал Minecraft: Story Mode, над которым работала Telltale Games.
  • В начале 2019 года руководство Netflix сообщило инвесторам, что считает главными конкурентами сервиса не другие онлайн-кинотеатры вроде HBO Max, а игры — например, Fortnite.

#новости #netflix

1215 просмотров
8 8 комментариев
3
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8 комментариев
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Artemy

10

Польше игр!

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Никита Корниенко

Artemy
0

Ну, Ведьмак и Dying Light точно. 

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Oleg Zhuravlev

1

Тока я прочитал как "пошлые" ;))

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Николай Кочубей

1

Круто. Но возможности фильтровать фильмы по русской озвучке или субтитрам так и нет. Ждем, что будет раньше, вот эта фича или Half Life 3.

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Beerman

0

Гейбу надо фильмы в Стиме показывать

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Никита Корниенко

Beerman
0

Потом он ещё захочет 2-й иксбок сбацать. Не, ну нафиг. 

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Артур

Никита
0

Уже было

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Никита Корниенко

0

Ведьмак 3 уже вышел на Нетфликс там?

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