В приложении Netflix появились первые игры — пока только в Польше Статьи редакции
Игры будут доступны без дополнительной платы, рекламы и внутриигровых покупок.
- Игры Stranger Things: 1984 и Stranger Things 3 доступны только на Android для пользователей из Польши. Об этом в Twitter написала компания.
- В разделе не будет рекламы, внутриигровых покупок, игры будут доступны без дополнительной платы. Компания сообщила, что будет работать в ближайшие месяцы над развитием раздела.
- В мае 2021 года The Information писало, что Netflix ищет руководителя для видеоигрового направления. Видеосервис обращался к нескольким ветеранам игровой индустрии с предложением возглавить видеоигровой отдел компании.
- Netflix и раньше занимался видеоиграми, но не слишком активно: компания поддержала выпуск ретро-игры Stranger Things 3: The Game, которая сопровождала третий сезон «Очень странных дел», и опубликовала интерактивный мини-сериал Minecraft: Story Mode, над которым работала Telltale Games.
- В начале 2019 года руководство Netflix сообщило инвесторам, что считает главными конкурентами сервиса не другие онлайн-кинотеатры вроде HBO Max, а игры — например, Fortnite.
Польше игр!
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