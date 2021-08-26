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Nazigul Jusupova

Американский Forbes выйдет на биржу путём слияния с компанией-«пустышкой» с оценкой в $630 млн Статьи редакции

Команда менеджеров Forbes продолжит возглавлять компанию.

  • Forbes объединится с Magnum Opus Acquisition — компанией-«пустышкой», созданной для выхода других на биржу.
  • Компания ожидает получить примерно $600 млн выручки — $200 млн наличными и $400 млн частных инвестиций по $10 за акцию.
  • Сделка будет закрыта в конце четвертого квартала 2021 года или в начале первого квартала 2022 года.
  • Новую компанию возглавит команда менеджеров Forbes. После закрытия сделки компания разместит листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «FRBS». На момент закрытия сделки акционеры Forbes будут владеть примерно 22% новой компании.
  • По данным Forbes, охват издания составляет 150 млн читателей по всему миру.

#новости #forbes

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