Американский Forbes выйдет на биржу путём слияния с компанией-«пустышкой» с оценкой в $630 млн Статьи редакции
Команда менеджеров Forbes продолжит возглавлять компанию.
- Forbes объединится с Magnum Opus Acquisition — компанией-«пустышкой», созданной для выхода других на биржу.
- Компания ожидает получить примерно $600 млн выручки — $200 млн наличными и $400 млн частных инвестиций по $10 за акцию.
- Сделка будет закрыта в конце четвертого квартала 2021 года или в начале первого квартала 2022 года.
- Новую компанию возглавит команда менеджеров Forbes. После закрытия сделки компания разместит листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «FRBS». На момент закрытия сделки акционеры Forbes будут владеть примерно 22% новой компании.
- По данным Forbes, охват издания составляет 150 млн читателей по всему миру.
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