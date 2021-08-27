Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Медиа
Nazigul Jusupova

«Сбер» запустил приложение для музыкантов «Студио» — там можно создавать аудиокомнаты со слушателями и продвигать треки Статьи редакции

Пока он доступен только по приглашению.

  • Пользователи «Студио» смогут просматривать новости из сферы музыки, аналитику по прослушиваниям в «СберЗвуке», создавать чаты и делиться контактами, сообщили vc.ru в компании.
  • Исполнители смогут создавать аудиокомнаты со слушателями, проводить с ними интерактивы, презентовать и продвигать свои треки.
  • Также в приложении доступен образовательный сервис. Пользователи будут получать приглашения к образовательным мероприятиям. Музыкальные компании будут использовать сервис для продвижения своих услуг и создавать там спецпредложения.
  • Приложение появилось в Google Play и App Store , но доступно только по приглашению «СберЗвука». Сейчас приглашение получили несколько десятков музыкантов и их команды. Другие артисты получат доступ по заявке после публичного релиза.

#новости #сберзвук

450 просмотров
5 5 комментариев
2
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440\u0437\u0432\u0443\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 5, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 287035, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 27 Aug 2021 17:29:06 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Game Topia

1

А кто-нибудь, кроме сотрудников сбера, пользуется их сервисами? Уж насколько я Яндекс хейчу, но на фоне бренда сбер это выглядит незаслуженно.

Ответить

I G

Game
2

Они стараются. Авось что-то выстрелит.

Ответить

Sergey Vlasov

Game
1

Сберсити знаете? Там в мае три корпуса выставили по цене сильно выше средней по Красногорску. В итоге все раскупили. Самые дорогие квартиры остались. А ведь тоже какие-то нереальные вещи обещают вроде вакуумных мусоропроводов на фоне стройки в ближайшие десять лет.

Ответить

I G

0

Это что-то новенькое!

Ответить

Антон Агальцов

I
0

Мне кажется клабхаусом попахивает

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Офлайн
DTF
Киносеть «Каро» начала сдавать в аренду залы для видеоигр с Xbox Series S и доступом к Game Pass Статьи редакции

Приносить собственную консоль и игры, чтобы поиграть на большом экране, необязательно.

61 61 комментарий
17
Приёмная
Aleks Ander
Ru-Center, он же nic.ru, в очередной раз подключил платную услугу

Это не столько жалоба на сервис, сколько оповещение для тех кто ещё ни разу не вляпывался в навязанные услуги этой компании. Я за 20 лет работы с ними уже ни раз попадал на их уловки.

78 78 комментариев
61
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Heads and Hands
Неделя российских экосистем: Ситимобил сделал семейный аккаунт, ВК — приложение для звонков, а Сбер — нормальную карту

А еще мы смогли оформить и показать вам «Огонь»🔥

3 3 комментария
8
Yota
Yota составила рейтинг популярных направлений для отдыха

ota определила, в каких странах чаще всего отдыхали пользователи этим летом. Главным фаворитом стала Великобритания. Несмотря на ограниченное количество курортов островное государство смогло сдвинуть с первого места неизменного лидера - Турцию.

1 1 комментарий
1
Дизайн
Futura by redmadrobot
Дизайн-джем #38: японская «Война и мир», серая мораль и визуальные приёмы, скопированные создателями «Матрицы»

В эпичном аниме-дайджесте от Futura by red_mad_robot.

4 4 комментария
24
Личный опыт
Александр Кузнецов
Почему взрослые вхожденцы в IT часто пишут «истории успеха»?

Почти каждый из пользователей vc.ru встречал истории от людей среднего возраста о том, как они сменили профессию и вошли в ИТ-сферу.

39 39 комментариев
18
Северсталь
Реальная индустрия: почему работа с корпорациями не так сложна, как кажется
2 2 комментария
0
Финансы
Денис Гордиенко
Фонд Первичных Размещений - в светлое будущее (нет)!

Вчера вечером Телеграм-канал Фридома выпустил скромное сообщение.

После чего чат пайщиков ФПР… почти никак не отреагировал, хотя сегодня днём буря всё-таки разразилась. Но на мой взгляд, событие более важное, чем допэмиссия или смена генерального директора.

0 Обсудить
5
Т1 Консалтинг
Т1 Консалтинг подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения

Т1 Консалтинг подводит итоги первого в своей истории хакатона. Офлайн-соревнование команд разработки позволило бизнесу собрать «киллер-фичи» – нестандартные идеи для развития собственного продукта Т1 Консалтинг – платформы Т1 CRM.

0 Обсудить
0
БКС Мир инвестиций
«БКС Мир инвестиций» победил в трех номинациях премии Finaward

26 августа в Москве состоялась XI церемония награждения ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD за 2020 год. Компания «БКС Мир инвестиций» стала лауреатом сразу в трех номинациях – «Аналитическая экспертиза для инвестиционных решений», «Fintarget – финтех-проект года в автоследовании» и «Инвестиционный…

0 Обсудить
0
Торговля
Маша Цепелева
Сооснователь KupiVip Оскар Хартманн с партнёрами запустил в Японии сервис доставки продуктов за 10 минут OniGo Статьи редакции

На запуск основатели потратили около $2,72 млн.

OniGo
42 42 комментария
22
Больше статей
null