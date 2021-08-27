«Сбер» запустил приложение для музыкантов «Студио» — там можно создавать аудиокомнаты со слушателями и продвигать треки Статьи редакции
Пока он доступен только по приглашению.
- Пользователи «Студио» смогут просматривать новости из сферы музыки, аналитику по прослушиваниям в «СберЗвуке», создавать чаты и делиться контактами, сообщили vc.ru в компании.
- Исполнители смогут создавать аудиокомнаты со слушателями, проводить с ними интерактивы, презентовать и продвигать свои треки.
- Также в приложении доступен образовательный сервис. Пользователи будут получать приглашения к образовательным мероприятиям. Музыкальные компании будут использовать сервис для продвижения своих услуг и создавать там спецпредложения.
- Приложение появилось в Google Play и App Store , но доступно только по приглашению «СберЗвука». Сейчас приглашение получили несколько десятков музыкантов и их команды. Другие артисты получат доступ по заявке после публичного релиза.
А кто-нибудь, кроме сотрудников сбера, пользуется их сервисами? Уж насколько я Яндекс хейчу, но на фоне бренда сбер это выглядит незаслуженно.
Сберсити знаете? Там в мае три корпуса выставили по цене сильно выше средней по Красногорску. В итоге все раскупили. Самые дорогие квартиры остались. А ведь тоже какие-то нереальные вещи обещают вроде вакуумных мусоропроводов на фоне стройки в ближайшие десять лет.
Это что-то новенькое!
Комментарий удален
Приносить собственную консоль и игры, чтобы поиграть на большом экране, необязательно.
Это не столько жалоба на сервис, сколько оповещение для тех кто ещё ни разу не вляпывался в навязанные услуги этой компании. Я за 20 лет работы с ними уже ни раз попадал на их уловки.
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