Без лишней скромности: как стать первым среди лучших в Рейтинге работодателей

Регистрация для участия в Рейтинге работодателей России — 2021 продолжается. Если ваша компания насчитывает более 100 сотрудников, но еще не вступила в борьбу за место в Рейтинге — советуем поскорее это сделать. Уже зарегистрировались? Поздравляем! Опыт других участников показывает, что вас ждет интересный и полезный этап работы на бренд…