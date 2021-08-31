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Медиа
Евгения Евсеева

Apple купила стриминговый сервис с классической музыкой Primephonic Статьи редакции

В 2022 году компания выпустит отдельное приложение для прослушивания классики.

  • Плейлисты и эксклюзивный контент Primephonic интегрируют в Apple Music. Сервис больше не регистрирует новых пользователей и перестанет работать с 7 сентября.
  • Условия сделки стороны не разглашают. Всем подписчикам сервиса вернут средства и предложат бесплатную подписку на Apple Music на полгода.
  • В будущем Apple планирует также добавить в свой сервис «лучшие функции Primephonic», включая улучшенные возможности просмотра и поиска по композиторам и репертуару, подробное отображение метаданных классической музыки и другие.
  • В 2022 году Apple выпустит «специальное приложение для классической музыки» — в нём будет использоваться интерфейс Primephonic, который «полюбился поклонникам».
  • Primephonic запустили в 2018 году. Команда сервиса заявила, что сделка с Apple поможет охватить больше слушателей и привлечь других поклонников, которые предпочитают слушать и другие стили, а не только классическую музыку.
Плейлисты Primephonic Скриншот с сайта Primephonic

#новость #apple

906 просмотров
10 10 комментариев
9
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Artemy

6
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Yury Kotov

5

Крутанём пластиночку Рахманинова за это!

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Black Jack

Yury
0

По хардкору будет проиграть симфонию Бетховена по нотам в голове.

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Ivan Zenkov

–1

Ебучая коррупция средь бела дня, а работяга как ссал в бутылку так и ссыт

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Alex Choybson

Ivan
3

Вы вообще о чем?

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Ivan Zenkov

Alex
0

Кто стоит за этим Primephonic? Руками бизнеса лобируют свои интересы сдабривая чьих-то родственников. В то время как обычный трудяга трёт свой сопливый нос немытой рукой и верит в сказки что он щас тоже дедовские пластинки во FLAC оцифрует и станет миллионером, ведь это страна равных возможностей.

Жду когда наши на эту струю запрыгнут, чтоб бизнес нагнуть. А то пока стартапы золотой молодёжи только государственные банки оплачивают.

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Игорь Чумаков

1

От бесплатной подписки я бы не отказался. 

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KINCH

1

Да уж, классику хоть сделайте бесплатной, ироды. 

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Никита

0

Взял недавно пробную подписку на apple music. Какое же глючное и убогое у них приложение на андройд. Про веб версию вообще молчу и убогую интеграцию с не менее убогим itunes, который я думал они давно похоронили. Брал чисто чтобы шоу послушать, которые отображаются в вебверсии, дак нихрена, они не доступны в рф, только в штатах, видимо обосруться, если я в россии их послушаю.

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Lucky Lucianoo

Никита
0

так его нужно на айфоне слушать😀🤣

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Евгения Евсеева
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В 2022 году компания выпустит отдельное приложение для прослушивания классики.

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