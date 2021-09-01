В ivi готовятся оспорить решение.

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Решения были приняты 31 июля и 9 августа, мотивированное решение по иску «Кинопоиска» опубликовано 25 августа, а заявление Megogo оставлено без движения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу суда.

В ivi сообщили изданию, что они будут оспаривать решение суда, в «Кинопоиске» отказались от комментариев, но уточнили, что ставят маркировку. В Megogo не ответили на запрос.

В мотивированном решении суда по заявлению «Кинопоиска» отмечается, что с 2 по 18 марта Роскомнадзор не нашёл маркировок в 19 фильмах, где персонажи курили. Например, «Красный воробей», «Тоня против всех», «Неадекватные люди» и другие.

Суд отклонил доводы о том, что ООО «Кинопоиск» не является вещателем или организатором демонстрации. Также суд не согласился с тем, что понятия «организатор демонстрации» и «демонстрация» в законах не раскрыты.

По определению суда, распространение фильмов в интернете — это «демонстрация другими техническими способами», согласно терминологии закона «О господдержке кинематографии». По словам партнёра коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерины Тягай, это обязывает «Кинопоиск» транслировать рекламу о вреде курения.

Эксперт отмечает, что законы «Об охране здоровья…», «Об информации…» не обязывают сцены маркировать.