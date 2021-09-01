ivi, «Кинопоиск» и Megogo проиграли спор с Роскомнадзором из-за сцен курения в сериалах без пометки о вреде табака Статьи редакции
В ivi готовятся оспорить решение.
Решения были приняты 31 июля и 9 августа, мотивированное решение по иску «Кинопоиска» опубликовано 25 августа, а заявление Megogo оставлено без движения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу суда.
В ivi сообщили изданию, что они будут оспаривать решение суда, в «Кинопоиске» отказались от комментариев, но уточнили, что ставят маркировку. В Megogo не ответили на запрос.
В мотивированном решении суда по заявлению «Кинопоиска» отмечается, что с 2 по 18 марта Роскомнадзор не нашёл маркировок в 19 фильмах, где персонажи курили. Например, «Красный воробей», «Тоня против всех», «Неадекватные люди» и другие.
Суд отклонил доводы о том, что ООО «Кинопоиск» не является вещателем или организатором демонстрации. Также суд не согласился с тем, что понятия «организатор демонстрации» и «демонстрация» в законах не раскрыты.
По определению суда, распространение фильмов в интернете — это «демонстрация другими техническими способами», согласно терминологии закона «О господдержке кинематографии». По словам партнёра коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерины Тягай, это обязывает «Кинопоиск» транслировать рекламу о вреде курения.
Эксперт отмечает, что законы «Об охране здоровья…», «Об информации…» не обязывают сцены маркировать.
- Онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и ivi подали заявления 11 и 19 мая соответственно, чтобы оспорить решение Роскомнадзора в Арбитражном суде. Видеосервисы были оштрафованы на 100 тысяч рублей.
- С 2014 года вещатели обязаны показывать сцены с курением в фильмах и сериалах с пометкой о вреде табака. Но онлайн-кинотеатры не относят к себе это требование, так как не имеют лицензии на вещание, а видео на платформе запускает пользователь для личного или семейного просмотра.
Пометка о вреде табака (а замазывание сцен курения - вообще днище) - это, пожалуй, одно из самых тупых нововведений последнего десятилетия.
Прям бесит, когда вижу эти пиксели вместо сигареты. Хочется сразу убивать.
Вы можете оставить свое мнение при себе! Статистика ВОЗ говорит о том что все меры которые приняты в России и в мире приносят очень хорошие результаты в последние годы! Никто не заставляет режисеров снимать подобные сцены чтобы затем зрители смотрели на "хотдоги" (как заметил комментатор ниже)!
Правильно.
Вообще придумали ерунду какую-то, снимать разные фильмы про разные истории с разными людьми.
Сняли один фильм, как здоровая румяная семья из мужчины и женщины трудится ежедневно на благо Родины и растит детей в традициях патриотизма, и хватит плёнку тратить!
)))) расскажите это табачному бизнесу который миллионые бюджеты закладывает в рекламу в кино )))))
Я никому не хочу ничего рассказывать.
Я просто хочу смотреть фильмы такими, как их снял режиссёр.
Без "хотдогов" и вырезания сцен, которые какому-то извращенцу показались неприемлемыми.
"Извращенцу"...... вам нравится курить? вы хотите что бы ваши дети страдали от отдывшки, не дай бог рака легкого и тд.? Курение это зло которое необходимо истреблять любыми способами? Извращенцы это те кто говорит что курение в кино это нормально! Это я вам как курильщик с 25 летним стажем говорю!
Не так. Люди, поддерживающие подобный закон не просто дураки, а долбоёбы.
По твоей логике, в фильмах вообще следует запретить, ммм, практически всё. Курение? Запрещаем. Алкоголь? Запрещаем. Драки и агрессию? Запрещаем. Убийства? Конечно запрещаем. Секс? Фу-фу, конечно запретим! Что там у нас остаётся? Даже не знаю, пройдёт ли хоть один художественный фильм подобную цензуру. Ну или полтора часа придётся смотреть на то, как пиксели двигаются по экрану.
Да что там кино. Чем кино лучше художественной литературы? Там тоже нужно зачёркивать абзацы, где пьют, курют, дерутся, убивают и, прости господи, ебутся. На нахуй! - и получим книгу, состоящую из чистых листов.
Так что да, подобные люди - долбоёбы.
Я убеждён, что до вас не достучусь, напишу для более адекватных читателей.
Курение - это безусловно вредная привычка. И бороться с ней нужно.
Но вот те меры, которые предпринимаются для "борьбы" - на 95% Имитация Бурной Деятельности.
"Замазывание" сигарет в фильмах и запрятывание пачек в боксы в магазинах мне напоминают игру в прятки у детей ясельного возраста - они закрывают глаза ладошками и мир вокруг исчезает вместе с ними :)
Исчезающе малый процент детей берёт сигарету в зубы потому, что они хотят быть "как Шварценегер!", примером служат курящие отцы и матери, на которых дети хотят быть похожи.
Поэтому настоящая борьба - это создание негативного имиджа курения (не круто, для лохов) и разъяснение вреда (на который детям похер, у них нет жизненного опыта, с которым можно соотнести последствия).
Но это очень сложно, требуется креативность. Запрещать проще, так что не будем нарушать традиций.
Закон принят не сегодня и не вчера но тем кто продает табак и тем кому они платят за рекламу его, плевать на закон и они продолжают его нарушать!
Ну попробуйте снимите без курения что-то типа Mad Men, где, как и было принято в то время, смолят в любой точке пространства.
Я сам не курю и большой сторонник мер по снижению курения. Но этот подход меня убивает.
Что касается эффективности мер, то покажите мне статистику. Её ведь нет. Меры всегда вводят кучей, и доказать, что запрет демонстрации сам по себе снизил число курильщиков, невозможно.
Властный каякер
хуже на 2х2 канале. Там вместо пикселей заменяют сигареты на хотдоги
"По определению суда, распространение фильмов в интернете — это «демонстрация другими техническими способами», согласно терминологии закона «О господдержке кинематографии»."
- просто откоряка со стороны суда.
суду запретили принятие правосудного решения
Такими темпами лет через 5 перед просмотром каждого фильма будешь целый листинг информации заполнять с кнопками "принять".
Согласны ли Вы с тем, что в фильме будут сцены курения?
Согласны ли Вы с тем, что в фильме будут сцены секса?
Согласны ли Вы с тем, что в фильме будут сцены насилия?
Согласны ли Вы с тем, что в фильме будут сцены лгбт?
Согласны ли Вы с тем, что в фильме будут упомянуты запрещенные организации?
Странно, что в одном и том же фильме курят и убивают людей, а замазывают только курение
А убийство здоровью и не вредит. Там начинается питание по расписанию, нет вредной еды, режим сна и т.д.
Всегда угараю с глупых отмазок Яндекса :)
То они не такси, то они не вещатели, то они не доставщики и т.д.
Властный каякер
Они же банк купили, потом будет "какие деньги пропали со счета? Мы не банк, мы сервис по отображению баланса"
Так у меня так 3100рублей пропало в Яндекс.Деньгах несколько лет назад :)
Я вот не пойму: курить, значит, нельзя. Хотя курение не приносит вреда никому, кроме курящего, у курящего не сносит мозг, он не опасен за рулём, у него не бывает белки, он чист и адекватен.
А бухать, значит, можно.
У нас, что ни сериал, так все бухают без конца. Показывают, как это весело и здорово, повод для шуток. Но алкоголь уносит больше жизней и вовлекает косвенно всех, кто окружает эээ пьющего.
Просто не понимаю логики.
у курящего не сносит мозг, он не опасен за рулём, у него не бывает белки, он чист и адекватен.
Вам бы с логикой подружиться бы всё-таки...
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"Ну погоди!" так-же запрещён к показу до 23ч., - там Волк курит... Зато всякой "ботвы" от которой хочется блевать, - на центральных каналах полно, не говоря уже об интернете, - ловкие "ребятки" сидят в РКН...
Не оправдывая РКН, считаю важным напомнить - не они принимают законы. Первопричина этого всего - не ркн. Это важно помнить.
К слову, выборы то скоро!
А меньше курить-то стали? Кто-нибудь проводил исследование пользы этого закона?
2030 год. Онлайн-кинотеатры объединились, чтобы переснять запрещённые сцены из фильмов и сериалов и соответствовать требованиям законодательства.
2031 год. Объединенные онлайн-кинотеатры купил Сбер и переименовал СберМуви.
А возрастных категорий не достаточно? Зачем придумали эти пиксели и предупреждения? Какое было обоснование?
Хм.. а по центральным ТВ-каналам вроде показывают сцены курения и без пометок.. Но не уверен - мельком только где-то вижу.
хоспади, ну пусть перед серией/фильмом будет дисклеймер про все это - что курение вредно, что алкоголь вреден. А сам фильм/сериал не портите этими..."штуками".
К Нетфликсу еще не докопались по этому поводу, ага
Было бы удивительно если бы выиграли... Роскомнадзор это не шутки все-таки. Хотя честно сам не обращаю внимание было предупреждение или нет. И смысла замазывать в фильмах не вижу, если выходишь на улицу и люди курят на каждом шагу
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Чтобы пересадка была бесплатной, у транспорта должны быть разные маршруты.
Первый взнос — не менее 10%, срок кредита — до 30 лет.
В ivi готовятся оспорить решение.
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