{"items":[{"comment_id":3226184,"subsite_id":199119,"user_id":901133,"type":"comment_add","id":3226184,"hash":"53de9c3845f6b270106c66f5c614feeb","date":1630485028,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/288509-sber-nachnet-vydavat-ipoteku-s-18-let?comment=3226184","text":"\u041d\u0435\u0442, \u0432\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043d\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b \u043b\u044e\u0431\u044b\u043c \u0441\u043b\u043e\u0432\u043e\u043c, \u043d\u043e \u0412\u044b \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0442\u044c \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u044b \u0440\u043e\u0441\u0442\u0430. \u0415\u0441\u0442\u044c \u043b\u044e\u0434\u0438, \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043a\u0443\u043f\u0438\u0432 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u0443, \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u0432\u044b\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442 \u0435\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0443 \u0441 \u043c\u0430\u0440\u0436\u043e\u0439 \u0432 \u043f\u0430\u0440\u0443 \u043c\u043b\u043d.\u00a0

\u041a\u0430\u043a \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0442\u0430\u043a \u043f\u0440\u0435\u043d\u0435\u0431\u0440\u0435\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0440\u0430\u0441\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u0442\u044c \u043e \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0435, \u0432\u044b \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0435\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430\u043c\u0438! \u0410 \u0434\u0443\u043c\u0430\u0442\u044c \u043e \u0435\u0433\u043e \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u043f\u044f\u0442\u0438 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442 \u0432 \u0434\u0435\u043d\u044c \u0436\u0430\u043b\u043a\u043e?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":901133,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/901133-covid-19","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/40c80273-8c0c-50f0-833c-0adc3eb74ac1\/","name":"Covid 19","isVerified":false},"content":{"id":288509,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/288509-sber-nachnet-vydavat-ipoteku-s-18-let","title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u043d\u0430\u0447\u043d\u0451\u0442 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u043a\u0443 \u0441 18 \u043b\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3226185,"subsite_id":199119,"user_id":454452,"type":"comment_add","id":3226185,"hash":"780e0966eebb266e322f8f9e4db7ec62","date":1630485031,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/288509-sber-nachnet-vydavat-ipoteku-s-18-let?comment=3226185","text":"\u0410 \u0432\u044b \u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u044b \u0434\u0430\u0435\u0442\u0435?\u00a0

\u041d\u0435\u0442, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e.\u00a0

\u041a\u0440\u0430\u0441\u0438\u0432\u043e\u0435!\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":454452,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/454452-too-many-irons-in-the-fire","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/97ffdfe2-3419-5f9c-978c-b3c646a869dd\/","name":"Too many irons in the fire","isVerified":false},"content":{"id":288509,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/288509-sber-nachnet-vydavat-ipoteku-s-18-let","title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u043d\u0430\u0447\u043d\u0451\u0442 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u043a\u0443 \u0441 18 \u043b\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3226186,"subsite_id":199117,"user_id":64732,"type":"comment_add","id":3226186,"hash":"003cb14644b801ec13149c3a60af2cd0","date":1630485039,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/288289-windows-11-vyydet-5-oktyabrya-vladelcy-windows-10-smogut-obnovit-sistemu-besplatno?comment=3226186","text":"\u0410 \u044f \u0432\u043e\u0442 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0443: \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0435 \u0438\u0437 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0431\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440 \u0438 \u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u043d\u0430\u044f \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043a\u0430, \u0442\u043e \u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044e Linux. \u041f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430, \u043d\u0435\u0442 \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 2 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432\u0441\u0451 \u043d\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0435\u043d\u0430\u0447\u0430\u0442. GNOME 40 \u0442\u043e\u043c\u0443 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":64732,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/64732-dmitry-sokolov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/819c5117-e140-5680-a8e2-859f43d3cb00\/","name":"Dmitry Sokolov","isVerified":false},"content":{"id":288289,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/288289-windows-11-vyydet-5-oktyabrya-vladelcy-windows-10-smogut-obnovit-sistemu-besplatno","title":"Windows 11 \u0432\u044b\u0439\u0434\u0435\u0442 5 \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f \u2014 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u044b Windows 10 \u0441\u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3226187,"subsite_id":199129,"user_id":608945,"type":"comment_add","id":3226187,"hash":"c380f9ffe503f494c63a0071f6ab939f","date":1630485042,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/288373-kak-mobilnoe-prilozhenie-vkontakte-probilo-ocherednoe-dno-sdelav-nevozmozhnym-proslushivanie-muzyki-v-fonovom-rezhime?comment=3226187","text":"\u042f \u0431\u044b \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0431\u044b \u0447\u0435 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u043b - \u0442\u043e \u0431\u0440\u0430\u043b \u0431\u044b \u0441\u043f\u043e\u0442\u0438\u0444\u0430\u0439) \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0432\u043a \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0433\u043b\u0443\u043f\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u0442\u044c \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0437\u0430 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0443, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u0437\u0430 \u044d\u0442\u0438 \u0436\u0435 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0432\u0437\u044f\u0442\u044c \u0441\u043f\u043e\u0442\u0438\u0444\u0430\u0439, \u043e\u043d \u043d\u0430\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u0440\u0443\u0447\u0435.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":608945,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/608945-revizor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a2e2eac8-a93d-9254-7bc3-1c33f3ca07ac\/","name":"\u0420\u0435\u0432\u0438\u0437\u043e\u0440","isVerified":false},"content":{"id":288373,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/288373-kak-mobilnoe-prilozhenie-vkontakte-probilo-ocherednoe-dno-sdelav-nevozmozhnym-proslushivanie-muzyki-v-fonovom-rezhime","title":"\u041a\u0430\u043a \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u00ab\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb \u043f\u0440\u043e\u0431\u0438\u043b\u043e \u043e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e\u0435 \u0434\u043d\u043e, \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0432 \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u043e\u0441\u043b\u0443\u0448\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0438 \u0432 \u0444\u043e\u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3226188,"subsite_id":199121,"user_id":387504,"type":"comment_add","id":3226188,"hash":"68854b4d8eb8d7d564dd91f5e06cad4f","date":1630485046,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/288557-apple-zapretila-sotrudnikam-sozdavat-kanal-v-slack-dlya-obsuzhdeniya-ravenstva-zarplat?comment=3226188","text":"\u041a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u043c\u044f\u0433\u043a\u043e \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f, \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0438 \u043e\u0444\u0438\u0433\u0435\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e\u0442 \u0441\u043b\u043e\u0432\u043e\u0441\u043e\u0447\u0435\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f NDA, \u043f\u043e\u0434 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e \u0443\u0433\u043e\u0434\u043d\u043e \u0438 \u043a\u0430\u043a \u0443\u0433\u043e\u0434\u043d\u043e. \u041f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u0438 \u0437\u0430\u043c\u044f\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0443 \u0432 \u0441\u0442\u0438\u043b\u0435 \"\u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0434 NDA\" \u043d\u0438 \u043a \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0434\u0435\u0442.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":387504,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/387504-adam-christ","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9b1b227e-7128-5688-a597-bc1da07ab68b\/","name":"Adam Christ","isVerified":false},"content":{"id":288557,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/288557-apple-zapretila-sotrudnikam-sozdavat-kanal-v-slack-dlya-obsuzhdeniya-ravenstva-zarplat","title":"Apple \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b\u0430 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b \u0432 Slack \u0434\u043b\u044f \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0440\u0430\u0432\u0435\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3226190,"subsite_id":199122,"user_id":221392,"type":"comment_add","id":3226190,"hash":"8d58aba9d39d698a0838f5958021b16c","date":1630485088,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/287616-10-mifov-pro-sistemu-bystryh-platezhey-dlya-biznesa?comment=3226190","text":"\u0421\u0430\u043c\u0443\u0438\u043b, \u0437\u0434\u0440\u0430\u0432\u0441\u0442\u0432\u0443\u0439\u0442\u0435! \u041f\u043e \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0443 \"\u0421\u0442\u0430\u0440\u0442\" \u0434\u043b\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u043e\u0432 \u0434\u043e 100 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043d\u0435\u0442. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0441\u0443\u043c\u043c\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0430 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0442\u043e \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0435\u0442\u044c \u043e\u0442 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444, \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u0435\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435:\u00a0rzb.ru\/BgQVJv","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":221392,"url":"https:\/\/vc.ru\/raiffeisenbank","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6ebdcaac-e73e-53fb-8c8f-23ac005fb4b0\/","name":"\u0420\u0430\u0439\u0444\u0444\u0430\u0439\u0437\u0435\u043d\u0431\u0430\u043d\u043a","isVerified":true},"content":{"id":287616,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/287616-10-mifov-pro-sistemu-bystryh-platezhey-dlya-biznesa","title":"10 \u043c\u0438\u0444\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e \u0421\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u044b\u0445 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0435\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3226191,"subsite_id":199119,"user_id":160718,"type":"comment_add","id":3226191,"hash":"f293fbf056eecf81caf60eee86733529","date":1630485092,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/288509-sber-nachnet-vydavat-ipoteku-s-18-let?comment=3226191","text":">\u00a0\u0422\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0443 \u0442\u0435\u0431\u044f \u043e\u0441\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0436\u0438\u043b\u044c\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u0433\u043e\u0434

\u0412\u043e\u0442 \u0442\u043e\u0442 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u0441 \u0445\u0440\u0443\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0448\u0430\u0440\u043e\u043c, \u0432\u0430\u0441 \u0442\u0430\u043c \u0432\u044b\u0448\u0435 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0447\u044c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":160718,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/160718-masha-kovalyova","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0e644024-955a-6da7-d8af-593a2d252b4d\/","name":"Masha Kovalyova","isVerified":false},"content":{"id":288509,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/288509-sber-nachnet-vydavat-ipoteku-s-18-let","title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u043d\u0430\u0447\u043d\u0451\u0442 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u043a\u0443 \u0441 18 \u043b\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3226192,"subsite_id":199114,"user_id":567068,"type":"comment_add","id":3226192,"hash":"c80e5cc1345198b3b7338fca4244b3a1","date":1630485143,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/285723-logomashina-delaet-besplatnye-logotipy-za-kommentariy-na-vc-ru?comment=3226192","text":"\u0411\u043b\u043e\u0436\u0438\u043a \u0432 \u0412\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0435 \"\u042d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043a\u0430\u043a \u0425\u043e\u0431\u0431\u0438\" @hobbyelectronics \u043f\u043e \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u0438\u043a\u0435 (\u043d\u0435\u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0432\u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435) \u0441 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044f\u043c\u0438 \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0430\u043c\u0438 \u043f\u043e \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u0438\u043a\u0435 (\u0435\u0449\u0435 \u043e\u0434\u043d\u043e \u0441\u043e\u0432\u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435), \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u043e\u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u0435 \u0438 \u0445\u0438\u043c\u0438\u0438. \u0412\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043b\u043e\u0433\u043e\u0442\u0438\u043f\u0430 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044f \u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043b\u0430\u0442\u044b.","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/042c2418-0d31-5aa6-91e9-6a650429176c\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":567068,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/567068-vlad-k","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1c0711d7-7a2f-02c9-67ba-a498f7a634f2\/","name":"\u0412\u043b\u0430\u0434 \u041a","isVerified":false},"content":{"id":285723,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/285723-logomashina-delaet-besplatnye-logotipy-za-kommentariy-na-vc-ru","title":"\u00ab\u041b\u043e\u0433\u043e\u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0430\u00bb \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0435 \u043b\u043e\u0433\u043e\u0442\u0438\u043f\u044b \u0437\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0439 \u043d\u0430 vc.ru"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3226194,"subsite_id":199119,"user_id":28977,"type":"comment_add","id":3226194,"hash":"3dd681212424130866512ee8eb30d13f","date":1630485179,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/288509-sber-nachnet-vydavat-ipoteku-s-18-let?comment=3226194","text":"\u0412 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0445 \u043e\u043f\u044f\u0442\u044c \u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0432\u0430\u044f \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c \u0437\u0430\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u043a\u0443 \u0441 18 \u043b\u0435\u0442, \u043a\u0430\u043a\u0430\u044f-\u0442\u043e \u0448\u0438\u0437\u043e\u0444\u0430\u0437\u0438\u044f. \u041d\u0435 \u0445\u043e\u0447\u0435\u0448\u044c - \u043d\u0435 \u0431\u0435\u0440\u0438 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442, \u0432 \u0447\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0442\u043e?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":28977,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/28977-anvarich","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/f7\/09\/f8\/93fa555b08560c.jpg","name":"anvarich","isVerified":false},"content":{"id":288509,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/288509-sber-nachnet-vydavat-ipoteku-s-18-let","title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u043d\u0430\u0447\u043d\u0451\u0442 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u043a\u0443 \u0441 18 \u043b\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3226195,"subsite_id":199129,"user_id":846457,"type":"comment_add","id":3226195,"hash":"7a7b15543ca4df96b5779481db74fd94","date":1630485189,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/287965-kolichestvo-skachivaniy-telegram-v-mire-prevysilo-1-mlrd-sensor-tower?comment=3226195","text":"\u0412\u0441\u0435 \u0432\u0435\u0440\u043d\u043e \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0438\u0445 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432 \u0435\u0441\u0442\u044c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u0430\u044f \u043f\u043e\u0447\u0442\u0430, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u0438 \u0441 \u0432\u0430\u0442\u0446\u0430\u043f\u043e\u043c \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0438\u043a\u043e\u043b\u044e\u0445, \u0442\u0430\u043c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u0437\u043d\u0430\u044f \u0432\u0430\u0448 \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440 \u0437\u0430\u043c\u043e\u0440\u043e\u0437\u0438\u0442\u044c \u0432\u0430\u0448 \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442 \u043d\u0430 N\u043d\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f.. \u0418 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e\u0435 \u0432\u0430\u0439\u0431\u0435\u0440 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0438 \u0438 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439: \"\u041d\u0443 \u0434\u0430, \u043f\u043e\u0448\u0435\u043b \u044f \u043d\u0430\u0445\u0440\u0435\u043d\":D","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":846457,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/846457-nikolay-kychkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aec891d7-2dd4-5bd2-a216-01bfb8452417\/","name":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0439 \u041a\u044b\u0447\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":287965,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/287965-kolichestvo-skachivaniy-telegram-v-mire-prevysilo-1-mlrd-sensor-tower","title":"\u041a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0441\u043a\u0430\u0447\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 Telegram \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0441\u0438\u043b\u043e 1 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u2014 Sensor Tower"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3226196,"subsite_id":199119,"user_id":367064,"type":"comment_add","id":3226196,"hash":"666de8ee5265eb22fcf745ef23a31b0d","date":1630485197,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/288509-sber-nachnet-vydavat-ipoteku-s-18-let?comment=3226196","text":"1. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0437\u043d\u043e\u0441 \u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u043a\u043e\u0432\u044b\u0439 - \u0442\u0435\u043b\u043e \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0432 1,5-2 \u0440\u0430\u0437\u0430 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0430 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e \u0438 \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u043f\u043e \u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u043a\u0435.

2. \u041a\u043e\u043c\u043c\u0443\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0432\u044b\u0448\u0435 \u0432 1,5-2 \u0440\u0430\u0437\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":367064,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/367064-yuri-istomin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3f3b9c97-ecd3-9702-3d68-9a2cf3290f21\/","name":"Yuri Istomin","isVerified":false},"content":{"id":288509,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/288509-sber-nachnet-vydavat-ipoteku-s-18-let","title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u043d\u0430\u0447\u043d\u0451\u0442 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u043a\u0443 \u0441 18 \u043b\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3226197,"subsite_id":199124,"user_id":907868,"type":"comment_add","id":3226197,"hash":"cd63814c4962ead3e6e879d80f6c16dd","date":1630485250,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/288443-schitayu-chto-nuzhno-zapretit-smenu-nomera-po-distancionnym-kanalam-v-tinkoff-i-drugih-bankah?comment=3226197","text":"\u041a \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432\u044b \u043f\u0440\u0438\u0442\u044f\u0433\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0445 \u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c, \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b \u0441 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0432\u0430\u043c \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u0442? \u0418 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d\u044b \u043b\u0438?\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":907868,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/907868-aleksey-a","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c808d22c-784a-54be-b74a-d9c4d6985c2c\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u0410.","isVerified":false},"content":{"id":288443,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/288443-schitayu-chto-nuzhno-zapretit-smenu-nomera-po-distancionnym-kanalam-v-tinkoff-i-drugih-bankah","title":"\u0421\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c \u0441\u043c\u0435\u043d\u0443 \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u0430 \u043f\u043e \u0434\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430\u043c \u0432 \u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3226199,"subsite_id":199122,"user_id":852658,"type":"comment_add","id":3226199,"hash":"27cbcd88441f365ec59374f908c66fa9","date":1630485266,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/288534-internet-magaziny-odezhdy-kupivip-i-mamsy-obyavili-o-zakrytii?comment=3226199","text":"\u041d\u0443 \u043a\u0430\u043a-\u0442\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e \u0432\u0441\u0451 \u044d\u0442\u043e \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442. \u0421\u043f\u0435\u0440\u0432\u0430 \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442, \u0447\u0442\u043e \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442, \u0441\u043f\u0443\u0441\u0442\u044f \u043f\u0430\u0440\u0443 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442, \u0430 \u0435\u0449\u0451 \u0441\u043f\u0443\u0441\u0442\u044f \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432 \u0432\u043d\u0435\u0437\u0430\u043f\u043d\u043e \u043e\u0431\u0430 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b \u0431\u0435\u0437 \u0432\u0441\u044f\u043a\u0438\u0445 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u0435\u043d\u0438\u0439.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":852658,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/852658-ambient-muzykantov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f8ee8126-96ab-5a82-a0f6-1ad0a5ae56af\/","name":"\u0410\u043c\u0431\u0438\u0435\u043d\u0442 \u041c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":288534,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/288534-internet-magaziny-odezhdy-kupivip-i-mamsy-obyavili-o-zakrytii","title":"\u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u044b \u043e\u0434\u0435\u0436\u0434\u044b KupiVIP \u0438 Mamsy \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043e \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3226200,"subsite_id":199124,"user_id":606483,"type":"comment_add","id":3226200,"hash":"61e3be0c5d165371521c0629b4308919","date":1630485272,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/288443-schitayu-chto-nuzhno-zapretit-smenu-nomera-po-distancionnym-kanalam-v-tinkoff-i-drugih-bankah?comment=3226200","text":"\u0443 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0430 \u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0438 \u0441 \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b \u0431\u0435\u0437 \u0441\u043c\u0441 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u0431\u0430\u043d\u043a \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u043b \u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0443\u043c\u043c\u044b, \u0430 \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0441\u0430\u043c \u0440\u0430\u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u043b\u0441\u044f.



\u044d\u0442\u043e \u043a\u0430\u043f\u043b\u044f \u0432 \u0431\u0435\u0441\u043a\u0440\u0430\u0439\u043d\u0435\u043c \u043e\u043a\u0435\u0430\u043d\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":606483,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/606483-aleksandr-ivanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f6bba135-3c96-78fb-ed86-8468d3c459fa\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":288443,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/288443-schitayu-chto-nuzhno-zapretit-smenu-nomera-po-distancionnym-kanalam-v-tinkoff-i-drugih-bankah","title":"\u0421\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c \u0441\u043c\u0435\u043d\u0443 \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u0430 \u043f\u043e \u0434\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430\u043c \u0432 \u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3226201,"subsite_id":199119,"user_id":454452,"type":"comment_add","id":3226201,"hash":"1dcfefc6725414c3686750ff4a059e47","date":1630485279,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/288509-sber-nachnet-vydavat-ipoteku-s-18-let?comment=3226201","text":"\u041d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b \u043d\u0430\u043c\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u043f\u0440\u0438\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0433\u0435\u0440\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0435\u0443\u0440\u044f\u0434\u0438\u0446\u044b, \u043d\u043e \u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u043e \u0441\u043f\u0430\u0441\u0430\u0435\u0442 \u0441\u043b\u0443\u0436\u0431\u0430 \u0437\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0441\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a\u0430 \u043e\u0431 \u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430\u0445.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":454452,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/454452-too-many-irons-in-the-fire","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/97ffdfe2-3419-5f9c-978c-b3c646a869dd\/","name":"Too many irons in the fire","isVerified":false},"content":{"id":288509,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/288509-sber-nachnet-vydavat-ipoteku-s-18-let","title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u043d\u0430\u0447\u043d\u0451\u0442 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u043a\u0443 \u0441 18 \u043b\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3226202,"subsite_id":199121,"user_id":229184,"type":"comment_add","id":3226202,"hash":"c02fe2755b0bc7c73c8a98287609ec9f","date":1630485282,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/288557-apple-zapretila-sotrudnikam-sozdavat-kanal-v-slack-dlya-obsuzhdeniya-ravenstva-zarplat?comment=3226202","text":"\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0443 \u043d\u0438\u0445 \u043d\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c \u0441 \u044d\u0442\u0438\u043c, \u0442\u043e \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0431\u044b \u043d\u0435 \u0434\u0430\u0442\u044c \u044d\u0442\u043e \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u0442\u044c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":229184,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/229184-vasya-aksyonov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/df8794a0-5401-91ea-795f-712ed4120711\/","name":"Vasya Aksyonov","isVerified":false},"content":{"id":288557,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/288557-apple-zapretila-sotrudnikam-sozdavat-kanal-v-slack-dlya-obsuzhdeniya-ravenstva-zarplat","title":"Apple \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b\u0430 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b \u0432 Slack \u0434\u043b\u044f \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0440\u0430\u0432\u0435\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3226203,"subsite_id":199125,"user_id":852964,"type":"comment_add","id":3226203,"hash":"5b8aef174418a3a4975fd0b1fddc006c","date":1630485288,"url":"https:\/\/vc.ru\/ask\/288150-i-vse-taki-kakim-bankom-polzovatsya?comment=3226203","text":"\u041c\u043d\u0435 \u0440\u0430\u0439\u0444\u0444 \u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f. \u0422\u0438\u0445\u0438\u0439 \u0431\u0430\u043d\u043a, \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0447\u043f \u0432 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044f\u0445 \u043d\u0435 \u0432\u0441\u043f\u043b\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442. \u041d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044e\u0442, \u043d\u0435 \u0437\u0432\u043e\u043d\u044f\u0442, \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u044e\u0442 \u0432 \u0447\u0430\u0442\u0435 \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":852964,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/852964-aleksey-shteyn","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6459df58-f69f-58b4-a59d-9e4d344927e2\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u0428\u0442\u0435\u0439\u043d","isVerified":false},"content":{"id":288150,"url":"https:\/\/vc.ru\/ask\/288150-i-vse-taki-kakim-bankom-polzovatsya","title":"\u0418, \u0432\u0441\u0435-\u0442\u0430\u043a\u0438, \u043a\u0430\u043a\u0438\u043c \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u043c \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3226205,"subsite_id":199119,"user_id":174309,"type":"comment_add","id":3226205,"hash":"084e5041ac24d79fbd8b3a9d5b61f281","date":1630485314,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/288509-sber-nachnet-vydavat-ipoteku-s-18-let?comment=3226205","text":"\u0420\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0432\u043e\u0437\u044c\u043c\u0438\u0442\u0435, \u0434\u0430 ;) \u0425\u043e\u0442\u044f \u0432 \u0412\u043e\u0440\u0433\u0430\u0448\u043e\u0440\u0435 - \u0432\u0430\u043c \u0438 \u043f\u0440\u0438\u043f\u043b\u0430\u0442\u044f\u0442. )))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":174309,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/174309-sergei-timofeyev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bead9001-586d-8c87-5403-2493e36e6079\/","name":"Sergei Timofeyev","isVerified":false},"content":{"id":288509,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/288509-sber-nachnet-vydavat-ipoteku-s-18-let","title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u043d\u0430\u0447\u043d\u0451\u0442 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u043a\u0443 \u0441 18 \u043b\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3226206,"subsite_id":199119,"user_id":10061,"type":"comment_add","id":3226206,"hash":"6e047b9ae04e197dd25eb47acb60d4fd","date":1630485321,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/287590-sovladelcy-wildberries-vpervye-vozglavili-reyting-bogateyshih-semey-rossii-po-versii-forbes?comment=3226206","text":"\u041d\u0443 - \u0432\u0438\u0434\u0438\u0442\u0435: \u0432\u0430\u0448\u0435 \u0432\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u043e\u0442\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u041f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0443\u0440-\u0444\u043e\u043a\u0443\u0441\u0435\/\u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0430\u0445 \u043c\u043e\u0438 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0438\u0431\u0438\u0440\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0442\u043e\u0440\u044b. \u041d\u0443 \u0438 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u043a\u043e\u043d\u0442\u043e\u0440 - promhimtech.ru, biomatrix.pro, lykanin.ru, goodcar.rent. \u0434\u0443\u043c\u0430\u044e, \u0445\u0432\u0430\u0442\u0438\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0438\u043b\u043b\u044e\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u044b\u0432\u0430. \u0412\u044b \u0436\u0435 \u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0443\u0444\u0430\u043c, \u0437\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0438?))



\u041d\u0430\u0441\u0447\u0451\u0442 \u043f\u0440\u0443\u0444\u043e\u0432 - \u044d\u0442\u043e \u0437\u0430\u0431\u0430\u0432\u043d\u043e. \u0412\u044b \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043d\u0435 \u0441\u043b\u044b\u0448\u0438\u0442\u0435, \u0447\u0442\u043e \u044f \u043d\u0435 \u043e\u0442\u0440\u0438\u0446\u0430\u044e \u0444\u0430\u043a\u0442\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u0445 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0434 \u0437\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438 - \u0442\u0430\u043a \u0431\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442, \u0431\u0435\u0437\u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e. \u042f \u043b\u0438\u0448\u044c \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044e \u043f\u0440\u043e \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0431\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0438 \u043f\u043e-\u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c\u0443, \u043f\u0440\u0438 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0440\u044f\u0434\u0430 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u0439.\u00a0



\u0418 \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u0441\u043c\u0435\u0448\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e \u0440\u043e\u0441\u043d\u0435\u0444\u0442\u044c: \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e \u043c\u043d\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e \u043d\u0430\u0448\u0438\u0445 \u0436\u0435 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432, \u043c\u044b \u0433\u043e\u0440\u0430\u0437\u0434\u043e \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u0435\u0435 \u0432 \u043a\u0440\u0443\u0441\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0432\u044b. \u041d\u0430 \u043d\u0435\u0451 \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e \u0431\u0430\u043d\u043a\u0438 \u043b\u0438\u043c\u0438\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043e\u0442\u0432\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f. \u041a\u043e\u043c\u0441\u043e\u043c\u043e\u043b\u044c\u0441\u043a\u0438\u0439 \u041d\u041f\u0417 \u043d\u0430 \u044d\u0442\u0430\u043f\u0435 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0438 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043d\u043e \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u043b \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0438. \u0412\u0441\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0449\u0438\u043a\u0438 \u043f\u043e\u043c\u043d\u044f\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0430\u0434\u044b \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0433\u043e\u0434\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0438 \u0433\u043e\u0434\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b. \u041d\u0430 \u044d\u0442\u0430\u043f \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0430 \u0441\u0435\u0447\u0438\u043d\u0430 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043d\u0435\u0434\u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b, \u043d\u0430\u043c 2 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e \u043e\u0434\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0443. \u0414\u043e \u0441\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u0443 \u0420\u041d \u043a\u0443\u0447\u0430 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432,\u00a0 - \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u043a\u043e\u043a\u0441\u043e\u0440\u0435\u0437\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u041d\u041f\u0417 (\u044d\u0442\u043e \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u044b, \u0438 \u0432 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u0430\u0445 - \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u044b).\u00a0



\u0410\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u043e \u0441 \u0420\u0443\u0441\u0430\u043b\u043e\u043c - \u043a\u0440\u0430\u0439\u043d\u0435 \u0437\u0430\u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f, \u0430 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0435\u0449\u0435 \u0438 \u0441 \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0441 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f\u043c\u0438. \u0412\u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u043c, \u043a\u0430\u043a \u0438 \u0440\u043e\u0441\u043d\u0435\u0444\u0442\u044c.



\u041f\u0440\u043e \u0423\u0440\u0430\u043b\u043a\u0430\u043b\u0438\u0439 \u0437\u043d\u0430\u044e \u043c\u0430\u043b\u043e - \u043c\u044b \u0441 \u043d\u0438\u043c \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0438, \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443 \u043f\u0440\u043e\u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":10061,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/10061-denis-kiselev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2ea13d22-3041-3592-605f-91242906d897\/","name":"Denis Kiselev","isVerified":false},"content":{"id":287590,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/287590-sovladelcy-wildberries-vpervye-vozglavili-reyting-bogateyshih-semey-rossii-po-versii-forbes","title":"\u0421\u043e\u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u044b Wildberries \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0432\u043e\u0437\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0431\u043e\u0433\u0430\u0442\u0435\u0439\u0448\u0438\u0445 \u0441\u0435\u043c\u0435\u0439 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u043e \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 Forbes"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3226207,"subsite_id":199121,"user_id":387504,"type":"comment_add","id":3226207,"hash":"1bda8adebd356da5372c6eafeae26023","date":1630485338,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/288557-apple-zapretila-sotrudnikam-sozdavat-kanal-v-slack-dlya-obsuzhdeniya-ravenstva-zarplat?comment=3226207","text":"\u041f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u044f\u0432\u043d\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c, \u043d\u0438\u043a\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0437\u0430\u043c\u0438\u043d\u0430\u0442\u044c \u0442\u0430\u043c, \u0433\u0434\u0435 \u044d\u0442\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c \u043d\u0435\u0442 :) \u0432\u0441\u0435 \u043e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":387504,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/387504-adam-christ","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9b1b227e-7128-5688-a597-bc1da07ab68b\/","name":"Adam Christ","isVerified":false},"content":{"id":288557,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/288557-apple-zapretila-sotrudnikam-sozdavat-kanal-v-slack-dlya-obsuzhdeniya-ravenstva-zarplat","title":"Apple \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b\u0430 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b \u0432 Slack \u0434\u043b\u044f \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0440\u0430\u0432\u0435\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442"},"isAnonymous":false}]}