Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Карьера
Образование
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Медиа

Некоторые правообладатели начали предупреждать зрителей российских онлайн-кинотеатров о вырезанных из фильмов и сериалов сценах

Закон этого не требует, поэтому зритель может даже не подозревать, что смотрит и платит за зацензурированный контент.

Скриншот vc.ru. Фильм «Как разговаривать с девушками на вечеринках» Джона Кэмерона Митчелла
  • Внимание на титр-предупреждение в одном из фильмов на «Кинопоиске» обратил «Ъ». В нём говорится о сокращённом хронометраже.
  • Уточнений о том, какого характера эти сцены, влияют ли они на восприятие сюжета и героев и какие статьи законодательства вынудили их удалить, в уведомлении нет.
  • В «Кинопоиске» объяснили, что изменения в контент вносят правообладатели. Онлайн-кинотеатр может лишь загрузить обновлённую версию в библиотеку. В Wink, Start и «Кионе» комментировать практику не стали. В Premier не ответили на запрос «Ъ».
  • Собеседник газеты в одной из киностудий сомневается, что цензура фильмов и сериалов на официальных платформах «сразу» приведёт к перетоку аудитории в пиратские сервисы. Якобы её «приучили к легальному потреблению». Источник в неназванном стриминге считает, что это возможно, поэтому уведомления, на его взгляд, излишни.

Сами онлайн-кинотеатры не режут проекты. Пока это очень неоднозначный вопрос.

Если зритель не знает о сокращениях и при этом посмотрел контент и остался доволен, то зачем его специально уведомлять?

собеседник «Ъ» в одном из стримингов
  • По итогам 2025 года выручка российских онлайн-кинотеатров выросла на 45% год к году, до 178,2 млрд рублей. Лидеры — «Кинопоиск» (32,7%), Okko (15,1%), Wink (14,7%), «Иви» (14,5%) и «Кион» (7,2%).
  • Рост аудитории российских экосистем при этом замедляется, сообщали в Spektr. По словам аналитиков, помимо того, что пользователи в принципе больше экономят, ценность подписок на онлайн-кинотеатры снижается в том числе из-за цензуры.
  • В конце 2022 года Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ* и смены пола. С тех пор дистрибьюторы вырезают видео- и аудиофрагменты, которые могут грозить им штрафами до 5 млн рублей и приостановкой работы.
  • Правки вносили в такие сериалы, как «Секс в большом городе», «Белый лотос», «Клан Сопрано», «Твин Пикс» и не только. То же касается фильмов в офлайн-прокате. Большинство эпизодов в «Эйфории», например, стали короче на пять-десять минут, а один из них — на целых 18. Пользователей об этом не предупреждают.
  • В 2026 году в стране также вступил закон о запрете фильмов, «дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности или пропагандирующих их отрицание».

Понимаю, что сервис вынужден учитывать местные законы. Но пусть тогда будет хотя бы предупреждение «часть сцен вырезали, так как...» Во-первых, это честно. Во-вторых, хотя бы буду понимать, почему чего-то не понимаю или расходятся впечатления о фильме или сериале с теми, кто видел полную версию.

пользователь Дмитрий Дьяченко

Сюжет «Белого лотоса», «Почему женщины убивают» просто напрочь убивается. Даже в «Википедии» больше написано, чем осталось на «Кинопоиске». А вчера смотрели «Твин Пикс». Они умудрились вырезать сцену, где Духовный как полицейский переоделся в официантку, чтобы передать пистолет Куперу.

пользователь Павел Михеев

Очень хотелось бы метку [о вырезанных сценах]. Но её точно не сделают. Когда люди будут видеть, сколько зацензуренного контента, никто не будет брать подписку.

Они ведь вырезают всё: упоминание травы, неодобряемых в нашем государстве отношений, секс-сцены, инцест (кто подскажет, как смотреть «Игру престолов», так и не узнав про отношения Серсеи и Джейме, про их незаконорожденных детей?), сцены убийств (из сериала про маньяка вырезать сцены убийств, а из детективного сериала — крупные планы повреждений трупа, вы серьёзно?), в том числе сцены убийств зомби (смысл размещать столько сезонов приквелов-сиквелов «Ходячих мертвецов», если половина сцен вырезана?).

То, что в одном из сериалов продают наркотики, <...> угадала только на четвёртой серии (три серии гадала, что же это: наркота, оружие, органы?). <...> Иногда вырезаются целые сюжетные ветки, если в них есть что-то из вышеперечисленного. Почему одна из героинь навзрыд плачет после ссоры с другой и впадает в депрессию, они же просто знакомые? А, если глянуть на другом ресурсе, становится понятно...

пользовательница Alice L

*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России.

#новости

28
13
4
2
1
107 комментариев