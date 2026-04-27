Некоторые правообладатели начали предупреждать зрителей российских онлайн-кинотеатров о вырезанных из фильмов и сериалов сценах

Очень хотелось бы метку [о вырезанных сценах]. Но её точно не сделают. Когда люди будут видеть, сколько зацензуренного контента, никто не будет брать подписку.

Они ведь вырезают всё: упоминание травы, неодобряемых в нашем государстве отношений, секс-сцены, инцест (кто подскажет, как смотреть «Игру престолов», так и не узнав про отношения Серсеи и Джейме, про их незаконорожденных детей?), сцены убийств (из сериала про маньяка вырезать сцены убийств, а из детективного сериала — крупные планы повреждений трупа, вы серьёзно?), в том числе сцены убийств зомби (смысл размещать столько сезонов приквелов-сиквелов «Ходячих мертвецов», если половина сцен вырезана?).

То, что в одном из сериалов продают наркотики, <...> угадала только на четвёртой серии (три серии гадала, что же это: наркота, оружие, органы?). <...> Иногда вырезаются целые сюжетные ветки, если в них есть что-то из вышеперечисленного. Почему одна из героинь навзрыд плачет после ссоры с другой и впадает в депрессию, они же просто знакомые? А, если глянуть на другом ресурсе, становится понятно...