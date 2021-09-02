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Медиа
TJ

The Bell сообщил о взломе — в утренней рассылке читателей издания призвали бойкотировать выборы Статьи редакции

Редакция извинилась и пообещала разобраться.

4 4 комментария
136 просмотров
Скришот Sota

2 сентября читатели The Bell получили рассылку с «провокационным текстом». О взломе сообщила редакция издания в своём телеграм-канале.

Только что наши подписчики получили рассылку со странным провокационным текстом, который мы не писали и не отправляли. Мы разбираемся в произошедшем и просим у всех прощения.

The Bell

В сообщении, отправленном читателям, говорится, что «бойкот выборов — единственное правильное решение», поскольку «победа достанется „Единой России”». Однако в тексте предлагают либо прийти на выборы и испортить бюллетень, либо проголосовать за любую другую партию, кроме «Единой России». Также в тексте призывают не голосовать через «Госуслуги».

25 августа сайт The Bell подвергся внешней атаке, из-за чего перестал открываться. Тогда сотрудники сообщили, что усилили защиту серверов, чтобы избежать повторения инцидента.

#новость #thebell

4 4 комментария
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Амбиент Музыкантов

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Звоночек!

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Игорь Дарчия

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Алексею провели интернет в камеру

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Yaroslav Chuykov

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Цитировать гр.Ленинград как-то уже пошло, поэтому процитирую другую потрясающую композицию (которую пока не запретили))):

Вчера я стрелял по воронам,
И случайно попал в депутата,
То ли он медленно бегал, 
То ли стало их слишком много.
Он отстаивал раньше в Госдуме
Интересы электората,
А теперь он лежит и не дышит,
И не служить больше народу.

МАНДАТЫ!
МАНДАТЫ С УШАМИ!

(с) гр. Трупный Яд, "Мандаты"

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Артемий Марусев

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Кто-то очень сладко отомстил кому-то. Проще всего свалить всё на взлом и сбой.

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