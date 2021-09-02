The Bell сообщил о взломе — в утренней рассылке читателей издания призвали бойкотировать выборы Статьи редакции
Редакция извинилась и пообещала разобраться.
2 сентября читатели The Bell получили рассылку с «провокационным текстом». О взломе сообщила редакция издания в своём телеграм-канале.
В сообщении, отправленном читателям, говорится, что «бойкот выборов — единственное правильное решение», поскольку «победа достанется „Единой России”». Однако в тексте предлагают либо прийти на выборы и испортить бюллетень, либо проголосовать за любую другую партию, кроме «Единой России». Также в тексте призывают не голосовать через «Госуслуги».
25 августа сайт The Bell подвергся внешней атаке, из-за чего перестал открываться. Тогда сотрудники сообщили, что усилили защиту серверов, чтобы избежать повторения инцидента.
Цитировать гр.Ленинград как-то уже пошло, поэтому процитирую другую потрясающую композицию (которую пока не запретили))):
Вчера я стрелял по воронам,
И случайно попал в депутата,
То ли он медленно бегал,
То ли стало их слишком много.
Он отстаивал раньше в Госдуме
Интересы электората,
А теперь он лежит и не дышит,
И не служить больше народу.
МАНДАТЫ!
МАНДАТЫ С УШАМИ!
(с) гр. Трупный Яд, "Мандаты"
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