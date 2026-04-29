«Теневой» прокат зарубежных новинок за четыре года принёс российским кинотеатрам свыше 7,6 млрд рублей — РБК

Всего за это время вышло почти 30 «короткометражек», в паре с которыми обычно показывают голливудские фильмы, пишет издание.Кадр из фильма «Аватар: Путь воды», 2022. Источник: «Кинопоиск»РБК проанализировало карточки фильмов, которые вышли с марта 2022-го по март 2026 года и есть в системе ЕАИС. Из них отобрало «короткометражки» без указания дистрибьютора — обычно их используют для предсеансового обслуживания, то есть перед показом ставят зарубежную новинку. Издание учитывало только фильмы, которые собрали более 1 млн рублей в прокате.По подсчётам РБК, за четыре года вышло почти 30 «короткометражек» без дистрибьютеров со сборами свыше 1 млн рублей. Половина — в 2022 году. Официально учтённые кассовые сборы составили 7,6 млрд рублей.Две картины — «Три добрых дела» и «Сколько весит облако?» — преодолели отметку в 1 млрд рублей кассовых сборов. Среди самых популярных премьер, которые показывали с «Три добрых дела», по словам издания, — «Аватар: Путь воды», «Барби» и «Оппенгеймер». В апреле 2026-го в паре с ней идёт фильм «Проект "Конец света"».РБК обнаружило и пять «самостоятельных карточек» голливудских новинок, которые вышли после объявления мейджоров об уходе с российского рынка: «Затерянный город» (официально указанные сборы — 3 млн рублей), «Бэтмен» (82 млн рублей), «Соник 2 в кино» (5 млн рублей), «Я краснею» (7,3 млн рублей) и «Морбиус» (6,2 млн рублей). Ни у одного не указан дистрибьютор.Источник РБК в одной из киносетей говорит, что реальная доля голливудских фильмов у участников рынка, которые занимаются «теневым» прокатом, составляет более 25% кассовых сборов. По его словам, кинотеатры находятся «в режиме выживания», поэтому «каждый рубль на счету».Отраслевое издение «Бюллетень кинопрокатчика» ведёт собственные подсчёты: по его данным на февраль, с начала 2026 года общая выручка «теневого» проката превысила 1 млрд рублей. По информации Cinemaplex, касса в 2025 году составила 2,8 млрд рублей, в 2024-м — 4,3 млрд.Опрошенные РБК юристы напоминают, что показ фильмов без прокатного удостоверения — незаконен, но на практике привлечь к ответственности сложно: ведь кинотеатры продают билеты на показ «короткометражек» с прокатными удостоверениями. Именно эти данные поступают в ЕАИС. А риски жалоб со стороны правообладателей — минимальны, говорят собеседники.