Бывший главред «Ведомостей» Татьяна Лысова стала «лидером инвестиционной редакции» «Альфа-банка» Статьи редакции
Она будет отвечать за контент для клиентов «Альфа-Инвестиций».
Татьяна Лысова будет отвечать за тексты в мобильном приложении «Альфа-Инвестиции», обучающие курсы для клиентов, телеграм-канал «Альфа-Инвестиции» и новые каналы коммуникаций, рассказали vc.ru в компании.
- Татьяна Лысова 18 лет работала в газете «Ведомости», из них 13 лет — главным редактором. Также работала в изданиях «Коммерсантъ», «Эксперт», «Интерфакс» и была заместителем главного редактора «Медузы» до середины августа 2021 года.
В работе Татьяна будет взаимодействовать с главным редактором «Альфа-банка» Александром Поливановым, который занял должность в июле 2021 года.
- По собственным данным, количество клиентов инвестиционного сервиса «Альфа-банка» с начала года увеличилось в два раза и превысило 1 млн.
С Поливановым будете работать?
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