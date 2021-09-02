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Медиа
Маша Цепелева

Бывший главред «Ведомостей» Татьяна Лысова стала «лидером инвестиционной редакции» «Альфа-банка» Статьи редакции

Она будет отвечать за контент для клиентов «Альфа-Инвестиций».

  • Татьяна Лысова будет отвечать за тексты в мобильном приложении «Альфа-Инвестиции», обучающие курсы для клиентов, телеграм-канал «Альфа-Инвестиции» и новые каналы коммуникаций, рассказали vc.ru в компании.

  • Татьяна Лысова 18 лет работала в газете «Ведомости», из них 13 лет — главным редактором. Также работала в изданиях «Коммерсантъ», «Эксперт», «Интерфакс» и была заместителем главного редактора «Медузы» до середины августа 2021 года.

  • В работе Татьяна будет взаимодействовать с главным редактором «Альфа-банка» Александром Поливановым, который занял должность в июле 2021 года.

  • По собственным данным, количество клиентов инвестиционного сервиса «Альфа-банка» с начала года увеличилось в два раза и превысило 1 млн.
Татьяна Лысова Facebook

#новость #альфабанк

541 просмотров
3 3 комментария
5
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Кирилл Загоскин

–2

С Поливановым будете работать? 

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Nan Nan

Кирилл
1

Хоть статью бы прочитал 

В работе Татьяна будет взаимодействовать с главным редактором «Альфа-банка» Александром Поливановым, который занял должность в июле 2021 года.

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