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Медиа
Маша Цепелева

Производитель российских сериалов Star Media запустит онлайн-кинотеатр Lava для зарубежной аудитории Статьи редакции

Расходы на запуск проекта могут составить $5 млн, оценил эксперт.

  • Осенью 2021 года российско-украинская группа Star Media запустит онлайн-кинотеатр Lava с собственным контентом и подпиской, рассказали «Ъ» представители компании. Star Media выпускала сериалы «Ищейка» и «Мата Хари» для «Первого канала», «Анна-детективъ» — на ТВ-3 и Amazon Prime и другие.
  • По собственным данным, в библиотеке Star Media около 7,5 тысячи часов контента. Компания хочет увеличить выбор проектами других производителей и контентом специально для Lava.
  • Главная целевая аудитория стриминга — выходцы из стран бывшего СССР. Ключевые рынки — Северная и Южная Америка, Западная и Восточная Европа, Израиль и часть Азии, рассказали в компании.
  • У Star Media есть опыт совместного проекта с Netflix (сериал «Последний наемник» с Жан-Клодом Ван Даммом), поэтому компания способна привлечь новую аудиторию за рубежом, считает гендиректор Spb TV Кирилл Филиппов.
  • Расходы на запуск стриминга могут составить $5 млн, оценила Юлия Миндубаева, гендиректор сервиса Start, у которого 40% платящих подписчиков не в России.
  • В 2019 году Star Media создала компанию Star Media Vision с «Национальной медиа группой» (НМГ), которая может первой отбирать проекты студии. В августе Star Media договорилась о производстве контента для ivi. Эти сериалы не появятся на Lava, сообщает «Ъ».

#новость #стриминг

809 просмотров
12 12 комментариев
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12 комментариев
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Александр Лекс

0

Стар Медиа Украинский производитель

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роман долгополов

Александр
0

Украина тоскична!
Обнаружится какое нибудь мошенничество,потом не разгребешь.

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Александр Лекс

роман
–3

Странно,Россия напала на Украину,захватила Крым и Донбасс,убила 10 тыс человек,а токсична почему то Украина ..!?

Ответить

Уличный холод

Алексан…
0

@Инспектор экстремизм

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Александр Лекс

Уличный
0

Стукач :) это правда,а не экстремизм

Ответить

Уличный холод

Алексан…
0

@Инспектор оскорбление

Ответить

Николай Ермаков

Александр
0

Тоже удивился. В заголовке - российская, в тексте статьи- украино-российская. Но сколько видел их сериалы- сняты они в Украине.

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Амбиент Музыкантов

1

Вот этот «Последний наемник» с Ван Даммом кто-нибудь смотрел? Стоит?

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Сергей Иванов

Амбиент
1

Не, у Ван Дама уже не стоит

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Уличный холод

Амбиент
0

Смотрел, не плохой. Хорошая самоирония на свои же штампы

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Сергей Иванов

1

shaLava - было бы более интересное название

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Иван Самойлов

0

Даешь бредо-сериал с ТВ-3 про ясновидящую бабулю "Слепая" в зарубежные массы! Зуб даю - затмит "Зачарованных")

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