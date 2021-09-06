Производитель российских сериалов Star Media запустит онлайн-кинотеатр Lava для зарубежной аудитории Статьи редакции
Расходы на запуск проекта могут составить $5 млн, оценил эксперт.
- Осенью 2021 года российско-украинская группа Star Media запустит онлайн-кинотеатр Lava с собственным контентом и подпиской, рассказали «Ъ» представители компании. Star Media выпускала сериалы «Ищейка» и «Мата Хари» для «Первого канала», «Анна-детективъ» — на ТВ-3 и Amazon Prime и другие.
- По собственным данным, в библиотеке Star Media около 7,5 тысячи часов контента. Компания хочет увеличить выбор проектами других производителей и контентом специально для Lava.
- Главная целевая аудитория стриминга — выходцы из стран бывшего СССР. Ключевые рынки — Северная и Южная Америка, Западная и Восточная Европа, Израиль и часть Азии, рассказали в компании.
- У Star Media есть опыт совместного проекта с Netflix (сериал «Последний наемник» с Жан-Клодом Ван Даммом), поэтому компания способна привлечь новую аудиторию за рубежом, считает гендиректор Spb TV Кирилл Филиппов.
- Расходы на запуск стриминга могут составить $5 млн, оценила Юлия Миндубаева, гендиректор сервиса Start, у которого 40% платящих подписчиков не в России.
- В 2019 году Star Media создала компанию Star Media Vision с «Национальной медиа группой» (НМГ), которая может первой отбирать проекты студии. В августе Star Media договорилась о производстве контента для ivi. Эти сериалы не появятся на Lava, сообщает «Ъ».
Стар Медиа Украинский производитель
Украина тоскична!
Обнаружится какое нибудь мошенничество,потом не разгребешь.
Странно,Россия напала на Украину,захватила Крым и Донбасс,убила 10 тыс человек,а токсична почему то Украина ..!?
@Инспектор экстремизм
Стукач :) это правда,а не экстремизм
Тоже удивился. В заголовке - российская, в тексте статьи- украино-российская. Но сколько видел их сериалы- сняты они в Украине.
Вот этот «Последний наемник» с Ван Даммом кто-нибудь смотрел? Стоит?
Даешь бредо-сериал с ТВ-3 про ясновидящую бабулю "Слепая" в зарубежные массы! Зуб даю - затмит "Зачарованных")
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