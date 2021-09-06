Редактор признанного «нежелательным» в России издания «Проект» запустил новое медиа — «Агентство» Статьи редакции
Оно продолжит заниматься расследованиями.
- Об этом говорится в Telegram-канале редакции. На сайте «Агентства» указано только имя главного редактора «Проекта» Романа Баданина, остальные журналисты сохранили анонимность.
- 15 июля в России признали «нежелательной» организацией Project Media («Проект Медиа») — издателя «Проекта», главреда и сотрудников внесли в список иноагентов.
- После этого «Проект» заявил о ликвидации американского юрлица и пообещал продолжить заниматься расследованиями. В августе Баданин рассказал о планах перезапустить издание.
- В 2017 году Роскомнадзор запретил СМИ распространять материалы нежелательных организаций и ставить ссылки на них. Регулятор может заблокировать СМИ или сайт без регистрации средства массовой информации после требования Генпрокуратуры.
- В апреле Минюст внёс в список иноагентов «Медузу». После этого издание рассказало об уходе части рекламодателей и объявило сбор пожертвований. В мае ведомство внесло в список и фонд — администратора сайта VTimes бывших журналистов «Ведомостей», в июне VTimes закрылось, но издание пообещало создать новое медиа.
- В августе Минюст внёс в список иноагентов телеканал «Дождь» и юрлицо издания «Важные истории», зарегистрированное в Латвии. «Дождь» будет обжаловать решение Минюста.
хотел сначала съязвить, но потом зашёл посмотреть, что за проект такой - "Расследование о том, как темный сибирский политик продал тайгу светлой европейской компании" - хорошее расследование, нужное.
"Проект", "Агентство". Походу Баданин - программист и привык давать дефолтные имена.
Agency agency = new Agency();
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