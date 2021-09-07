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Медиа
Nazigul Jusupova

Microsoft представила персонализированную новостную ленту Microsoft Start Статьи редакции

Это обновлённая версия существующей службы Microsoft News.

26 26 комментариев
1468 просмотров

Лента доступна на странице новой вкладки Microsoft Edge, в виджете панели задач «Новости и интересы» в Windows 10 и в новом интерфейсе виджетов в Windows 11.

Microsoft Start Microsoft

Сервис создан на основе агрегатора новостей Microsoft News — MSN.com. Приложение Microsoft News на iOS и Android будут обновлены и переименованы в Microsoft Start.

Microsoft Start Microsoft
Мобильное приложение Microsoft Start Microsoft

Пользователи смогут персонализировать свою ленту, выбрав нужный алгоритм с понравившимися изданиями, статьями. Также сервис предлагает информационные карточки с обновленной информацией о погоде, финансах, спорте и дорожном движении.

#новости #microsoft

26 26 комментариев
6
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26 комментариев
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Lisa Franklin

5

Лучше сапера верните! Куда лучше мозг разгружает, чем эти ваши новости!)

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Nesterov Igor

1

Без своего поисковика, ничего у них не получится. Гугл например на базе поисковых запросов отличный фид генерит

Ответить

Алмаз Загидуллин

Nesterov
3

А Bing чем не поисковик?

Ответить

Виктор Петров

Алмаз
0

Эээ... А вы его пробовали использовать в качестве поисковика? Как юзверь или как вебмастер?

Ответить

Nesterov Igor

Виктор
7

Нет, он просто коммент хотел написать) 

Ответить

Алмаз Загидуллин

Виктор
0

А Вы видели о чем изначально речь шла?

Ответить

Виктор Петров

Алмаз
0

Предположите, что таки да. Что это меняет?

Ответить

Алмаз Загидуллин

Виктор
0

Что ваш вопрос не имеет смысла

Ответить

Nesterov Igor

Алмаз
0

А кто им пользуется, вы пользуетесь? 

Ответить

Алмаз Загидуллин

Nesterov
5

Какая разница, вы говорите поисковика нет, фактически он есть. Тем более доля больше чем у Яндекса

Ответить

Evgeny Afanasev

Nesterov
0

Вы со своего компьютера делаете достаточно запросов, чтобы Майкрософту хватило данных для персонализированной ленты

Ответить

Nesterov Igor

Evgeny
0

Как он о них узнает? 

Ответить

Роман Габидулин

Nesterov
1

Из браузера. Вы ведь ходите по страничкам в интернете с помощью их браузера, поисковые запросы вбиваете в адресной строке зачастую.

Можете ещё прожать комбинацию Win + Tab и посмотреть ленту своих действий за прошедшее время. Эта лента хранится не локально, а на серверах Microsoft и они знаю какие документы вы храните, какие документы когда открываете, заголовки этих документов и т.д.

Поверьте. Если вы пользуетесь лицушной версией Windows и из неё специально ничего не вырезано, то Microsoft владеет огромной информацией о вас. А если вы используете Edge, то информации у них ещё больше. А учитывая, что эту персональную ленту они добавили в Edge, то логично, что человек который будет её видеть этим самым Edge пользуется, а значит предоставляет инфу что он ищет и куда он ходит.

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Evgeny Afanasev

Nesterov
0

Как-нибудь. Исходный код винды ни ни вы не видели. Если в настройках покопаться, то уже достаточно пунктов найдется

Ответить

NNM ASSN

Nesterov
0

:)

Ответить

Fabiola Gentle

Nesterov
0

Нужно быть как все. Вот и презентуют.
И совершенно не важно, что будут пользоваться этим с той же частотой, что и с  браузером от Microsoft

Ответить

Da Apricot

3

Было бы удобно если в пресс релизах от микрософт сразу бы писали как отключить презентуемую функцию

Ответить

Константин Дмитриевич

2

Микрософт-дзен?

Ответить

Nesterov Igor

Константин
0

У яндекса есть как и у гугла история поисковых запросов для дзена

Ответить

Амбиент Музыкантов

2

Да кто её читает-то. 

Ответить

Илья Миляшов

–1

Интересно, будет-ли иск от Яши за нарушение авторских прав?

Ответить

FN

Илья
2

Вы там у себя в школе для начала разберитесь, что такое авторские права. Потом уже консультируйте по искам.

Ответить

Джон Картошкин

0

Прекрасно! Осталось установить винду (нет).

Ответить

Илитный Иксперт

0

Микрософт скатилась до того что пиздит дзен у яндекса

Ответить

Александр _

0

Да нафиг эта лента не нужна, только время лишнее тратить, которого и так нет.
И эдж не нужен! Смысл в этой россыпи браузеров на одном и том же движке?

Ответить

Обязательный бокал

Александр
0

Трек инфа сама себя не сольет

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