Microsoft представила персонализированную новостную ленту Microsoft Start Статьи редакции
Это обновлённая версия существующей службы Microsoft News.
Лента доступна на странице новой вкладки Microsoft Edge, в виджете панели задач «Новости и интересы» в Windows 10 и в новом интерфейсе виджетов в Windows 11.
Сервис создан на основе агрегатора новостей Microsoft News — MSN.com. Приложение Microsoft News на iOS и Android будут обновлены и переименованы в Microsoft Start.
Пользователи смогут персонализировать свою ленту, выбрав нужный алгоритм с понравившимися изданиями, статьями. Также сервис предлагает информационные карточки с обновленной информацией о погоде, финансах, спорте и дорожном движении.
Без своего поисковика, ничего у них не получится. Гугл например на базе поисковых запросов отличный фид генерит
А Bing чем не поисковик?
Эээ... А вы его пробовали использовать в качестве поисковика? Как юзверь или как вебмастер?
А Вы видели о чем изначально речь шла?
Предположите, что таки да. Что это меняет?
А кто им пользуется, вы пользуетесь?
Какая разница, вы говорите поисковика нет, фактически он есть. Тем более доля больше чем у Яндекса
Вы со своего компьютера делаете достаточно запросов, чтобы Майкрософту хватило данных для персонализированной ленты
Как он о них узнает?
Из браузера. Вы ведь ходите по страничкам в интернете с помощью их браузера, поисковые запросы вбиваете в адресной строке зачастую.
Можете ещё прожать комбинацию Win + Tab и посмотреть ленту своих действий за прошедшее время. Эта лента хранится не локально, а на серверах Microsoft и они знаю какие документы вы храните, какие документы когда открываете, заголовки этих документов и т.д.
Поверьте. Если вы пользуетесь лицушной версией Windows и из неё специально ничего не вырезано, то Microsoft владеет огромной информацией о вас. А если вы используете Edge, то информации у них ещё больше. А учитывая, что эту персональную ленту они добавили в Edge, то логично, что человек который будет её видеть этим самым Edge пользуется, а значит предоставляет инфу что он ищет и куда он ходит.
Как-нибудь. Исходный код винды ни ни вы не видели. Если в настройках покопаться, то уже достаточно пунктов найдется
Нужно быть как все. Вот и презентуют.
И совершенно не важно, что будут пользоваться этим с той же частотой, что и с браузером от Microsoft
Было бы удобно если в пресс релизах от микрософт сразу бы писали как отключить презентуемую функцию
Микрософт-дзен?
У яндекса есть как и у гугла история поисковых запросов для дзена
Интересно, будет-ли иск от Яши за нарушение авторских прав?
Да нафиг эта лента не нужна, только время лишнее тратить, которого и так нет.
И эдж не нужен! Смысл в этой россыпи браузеров на одном и том же движке?
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