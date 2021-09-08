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Медиа
Таня Боброва

Тина Канделаки покинула пост генпродюсера «Матч ТВ» Статьи редакции

Она стала заместителем главы «Газпром-медиа».

Канделаки заняла пост замгендиректора медиахолдинга Александра Жарова с 8 сентября. Она продолжит заниматься развитием субхолдинга «Матч», а также курировать работу каналов ТНГ, «ТВ-3», «Пятница!» и других.

Она также займётся запуском и развитием информагентства «Матч». Спортивное информагентство «Матч+» должно запуститься осенью 2021 года, рассказывал в начале сентября Жаров.

На посту генерального продюсера «Матч ТВ» Канделаки сменит Александр Тащин, который пришёл в управление телеканала в июле 2020 года и сейчас работает главным редактором.

Тина Канделаки  «Газпром-медиа»
  • Канделаки была генпродюсером «Матч ТВ» с момента запуска телеканала в 2015 году. Тогда Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в список общедоступных федеральных каналов, заменив спортивный канал «Россия 2» на «Матч ТВ».

#новость #матчтв

2502 просмотров
24 24 комментария
1
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24 комментария
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Khamitov Ilshat

18

Очень типичная ситуация когда управленец, который не тащит и не справляется с вверенной компанией, который плох как менеджер, но предельно лояльный и «свой», идёт на формальное повышение с кучей плюшек, но при этом больше не занимается оперативным и стратегическим управлением. Так называемый статус «праздной лошади». Ленточки перерезать, интервью давай, умничать и тд. потом, как правило, им дают второй и третий шанс в других компаниях, так как такие как они очень деятельны и суетливы, что помогает им выпрашиваться и выбивать места в других проектах. Их можно встретить даже в правительствах, так как их переводят периодически с одной должности на другую и почти никогда не расстаются с ними. Это независимо от результатов, где Главный принцип не профессионализм и компетенции, а лояльность и иногда вовлечённость

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Sergei Timofeyev

Khamitov
0

Принцип Паркинсона

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Khamitov Ilshat

Sergei
0

Нет я больше как-то про российскую действительность, госкомпании и тд. Кстати напомню, вчера матч Россия Мальта по футболу показывали по рен тв. Это видимо стало последней каплей в работе этого менеджера. Футбол сборной показывает не матч тв, для этого создававшийся, а рептилоид тв))

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MEGAtraXXXer666

18
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Геологический меч

8

Круговорот никчемных управленцев в госструктурах (

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Митя Мурасов

2

Ура .
Но я как то упустил нить , а как она вообще там оказалась .

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Ruslan Umarkhanov

Митя
10

Так сказать из под руля)

Ответить

Митя Мурасов

Ruslan
5

Из под штурвала

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Ruslan

Митя
0

😂👍

Ответить

Николаев

Митя
0

Голландского?

Ответить

Matvey Sofyin

Ruslan
0

с огоньком

Ответить

Alexander Evsyukov

Митя
0

Так а чё ура? Её повысили)

Ответить

Митя Мурасов

Alexander
1

Никому не интересны всякие замы

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Alexey Bo

4
Ответить

Ruslan Umarkhanov

2

Ну наконец-то !!!!!

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Сергей Кашин

0

Вижу все Критикуют работу Тины, а в чем ее фейлы? Канал как канал. Иногда смотрю там спорт трансляции.  Таких каналов много, у большинства даже не знаю кто продюсер.

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Алексей Никитенко

Сергей
1

Сила в знании. 

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Денис Трон

1

Тащин — это тот управленец, который дал добро на интервью с Мамаевым?

Ответить

Aleksey Bobkov

0

На каком основании?

Ответить

Пол Финч

0

Интересно, блокировка 4PDA не сказалась ли случайно на таком решении покинуть пост? Хотя можно ли считать это основанием для повышения?..
Маловероятно, но всё же.

Ответить

Сергей Иванов

0

.

Ответить

Johnny Vorony

0

Оо, ну Тащин затащит, если ещё есть чего раздербанить!

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Андрей Пятин

0

ждем новых подписок на ранее бесплатном

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Алексей Петровичев

–1

все логично, карьера и рост. В добрый путь

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