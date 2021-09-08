Тина Канделаки покинула пост генпродюсера «Матч ТВ» Статьи редакции
Она стала заместителем главы «Газпром-медиа».
Канделаки заняла пост замгендиректора медиахолдинга Александра Жарова с 8 сентября. Она продолжит заниматься развитием субхолдинга «Матч», а также курировать работу каналов ТНГ, «ТВ-3», «Пятница!» и других.
Она также займётся запуском и развитием информагентства «Матч». Спортивное информагентство «Матч+» должно запуститься осенью 2021 года, рассказывал в начале сентября Жаров.
На посту генерального продюсера «Матч ТВ» Канделаки сменит Александр Тащин, который пришёл в управление телеканала в июле 2020 года и сейчас работает главным редактором.
Очень типичная ситуация когда управленец, который не тащит и не справляется с вверенной компанией, который плох как менеджер, но предельно лояльный и «свой», идёт на формальное повышение с кучей плюшек, но при этом больше не занимается оперативным и стратегическим управлением. Так называемый статус «праздной лошади». Ленточки перерезать, интервью давай, умничать и тд. потом, как правило, им дают второй и третий шанс в других компаниях, так как такие как они очень деятельны и суетливы, что помогает им выпрашиваться и выбивать места в других проектах. Их можно встретить даже в правительствах, так как их переводят периодически с одной должности на другую и почти никогда не расстаются с ними. Это независимо от результатов, где Главный принцип не профессионализм и компетенции, а лояльность и иногда вовлечённость
Принцип Паркинсона
Нет я больше как-то про российскую действительность, госкомпании и тд. Кстати напомню, вчера матч Россия Мальта по футболу показывали по рен тв. Это видимо стало последней каплей в работе этого менеджера. Футбол сборной показывает не матч тв, для этого создававшийся, а рептилоид тв))
Ура .
Но я как то упустил нить , а как она вообще там оказалась .
Так сказать из под руля)
Из под штурвала
Так а чё ура? Её повысили)
Вижу все Критикуют работу Тины, а в чем ее фейлы? Канал как канал. Иногда смотрю там спорт трансляции. Таких каналов много, у большинства даже не знаю кто продюсер.
Интересно, блокировка 4PDA не сказалась ли случайно на таком решении покинуть пост? Хотя можно ли считать это основанием для повышения?..
Маловероятно, но всё же.
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