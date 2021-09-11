«Кругосветное путешествие» в ковидный год

В ковидный 2020 ему удалось облететь практически вокруг света: из Новой Зеландии в Чили, потом в Великобританию, ОАЭ и обратно в Новую Зеландию. И все это вместе с женой и ребенком. Это больше история про путешествия, чем про IT — он расскажет, как это повлияло на работу, почему бытовые трудности в путешествиях далеко не самое главное и зачем…