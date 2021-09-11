Disney вернёт кинотеатрам эксклюзивное право на прокат фильмов до конца 2021 года Статьи редакции
Во время пандемии компания выпускала некоторые фильмы одновременно в кинотеатрах и на Disney+.
- Walt Disney Co пообещала выпускать остальные премьеры 2021 года в кинотеатрах и отказаться от одновременной трансляции на своём стриминговом сервисе Disney+, сообщило Reuters со ссылкой на компанию.
- Такое решение демонстрирует уверенность компании в том, что посещаемость кинотеатров восстановится, пишет издание.
- В июле 2021 года Скарлетт Йоханссон, сыгравшая главную роль в фильме Marvel «Черная вдова», подала в суд на Disney. Компания выпустила фильм одновременно в кино и на своём сервисе, а гонорар актрисы зависел от кассовых сборов.
- В Disney тогда заявили, что Йоханссон пренебрежительно относится «к ужасным и продолжительным глобальным последствиям пандемии». Компания также рассказала, что благодаря стримингу актриса получила дополнительную компенсацию к гонорару в $20 млн.
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