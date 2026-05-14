Таня Боброва
Медиа

Disney не планирует продлевать лицензионные контракты с российскими онлайн-кинотеатрами после 2026 года — «Ъ»

При этом основные популярные проекты уже «исчезли» из каталогов, отмечает источник газеты.

  • Лицензионные контракты Disney истекают в 2026 году и продлены не будут, пишет «Ъ» со ссылкой на пояснения к бухгалтерской отчётности ООО «Уолт Дисней Компани СНГ». Там же говорится, что новые контракты юрлицо заключать не планирует.
  • Disney приостановила работу всех подразделений своего бизнеса в России в 2022 году. В марте 2023 года у российских видеосервисов закончились лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов студии, говорили источники «Ведомостей».
  • Но на российских стримингах контент частично остался, указывает теперь «Ъ»: например, мультфильмы «Леди и бродяга» на «Кионе» и «Питер Пэн» на «Кинопоиске».
  • Проектов нет на Okko: там пояснили, что срок действия соглашений с Disney завершился, их не продлевали «из-за политики правообладателя». Сейчас у сервиса нет контрактов со студией. В «Кионе» и «Кинопоиске» отказались от комментариев.
  • Издание напоминает, что после завершения договоров сервисы обязаны удалить контент Disney из библиотек. Топ-менеджер крупной видеоплатформы отметил, что изъятие последних тайтлов из каталога не особо отразится на просмотрах, поскольку основные популярные проекты уже «исчезли».
Полина Лааксо
Медиа
Некоторые правообладатели начали предупреждать зрителей российских онлайн-кинотеатров о вырезанных из фильмов и сериалов сценах

Закон этого не требует, поэтому зритель может даже не подозревать, что смотрит и платит за зацензурированный контент.

Скриншот vc.ru. Фильм «Как разговаривать с девушками на вечеринках» Джона Кэмерона Митчелла

