Disney не планирует продлевать лицензионные контракты с российскими онлайн-кинотеатрами после 2026 года — «Ъ»

При этом основные популярные проекты уже «исчезли» из каталогов, отмечает источник газеты.Скриншот vc.ruЛицензионные контракты Disney истекают в 2026 году и продлены не будут, пишет «Ъ» со ссылкой на пояснения к бухгалтерской отчётности ООО «Уолт Дисней Компани СНГ». Там же говорится, что новые контракты юрлицо заключать не планирует.Disney приостановила работу всех подразделений своего бизнеса в России в 2022 году. В марте 2023 года у российских видеосервисов закончились лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов студии, говорили источники «Ведомостей».Но на российских стримингах контент частично остался, указывает теперь «Ъ»: например, мультфильмы «Леди и бродяга» на «Кионе» и «Питер Пэн» на «Кинопоиске».Проектов нет на Okko: там пояснили, что срок действия соглашений с Disney завершился, их не продлевали «из-за политики правообладателя». Сейчас у сервиса нет контрактов со студией. В «Кионе» и «Кинопоиске» отказались от комментариев.Издание напоминает, что после завершения договоров сервисы обязаны удалить контент Disney из библиотек. Топ-менеджер крупной видеоплатформы отметил, что изъятие последних тайтлов из каталога не особо отразится на просмотрах, поскольку основные популярные проекты уже «исчезли».Полина ЛааксоМедиа27 апрНекоторые правообладатели начали предупреждать зрителей российских онлайн-кинотеатров о вырезанных из фильмов и сериалов сценах Закон этого не требует, поэтому зритель может даже не подозревать, что смотрит и платит за зацензурированный контент.#новости #disney