«Сбер» запустил сайт по финансовой грамотности «СберКлевер» Статьи редакции
С инструкциями, объяснениями и курсами.
На сайте собрана информация о финансовых инструментах для накоплений, страхования и инвестиций, рассказали vc.ru в компании.
- Есть градация материалов по уровню сложности от нулевого до продвинутого и развлекательные статьи.
- Концепция «СберКлевер» похожа на «Тинькофф журнал» — на сайте есть и обучающие курсы. Например, как управлять личными финансами, начать инвестировать, какие налоги и преференции существуют, как выбрать страховку и другие.
а что случилось со Сбер.Подорожник? друг интересуется
Поразительный кавалер
Сбер , а есть список всех сайтов экосистемы ? Просто по порядку по алфавиту
Берите толковый словарь Даля. Подставляйте спереди Сбер и домен верхнего уровня в конце, не ошибетесь
Эти полупокеры сегодня отказались выдать мне пенсию моей мамы по НОТАРИАЛЬНОЙ копии доверенности (тождественная копия доверенности, заверенная самим же нотариусом), сославшись на какие-то внутренние правила и инструкции, чем грубо нарушили мои гражданские права, проигнорировав нормы закона!..
Так что пусть учат грамотности своих горе-юристов сначала!
Зашел, начал читать одну статью, дошел до "Так что умеренная инфляция — не более 10%, обычно 3-5% в год — даже полезна.".
Что за бред про умеренную инфляцию вы пишите. Вы точно Сбер clever или нужно и в таких вещах подмахивать официозу и оправдывать рост инфляции и типа она ниже 10% ( на самом деле нет) и типа все Ок?
Ну так то все верно. Другое дело, что зависит от причин инфляции и что если к примеру рост инфляции - следствие обесценивания рубля, то ничего хорошего в этом нет, если ты конечно не экспортируешь за доллары.
Выше 5% и тем более 10% , это точно не умеренная инфляция.
Ну это уже вопрос формулировки. Как оценить "умеренность"? Средним процентом разве что...
А значит в разные времена разный процент может считаться умеренным. И если брать Россию последних лет 5, то 5-10% это умеренный рост, а если сравнить с 2000-2005 например, то умеренность встанет под вопрос.
Специалисты говорят что: Many economists advocate for a middle-ground of low to moderate inflation, of around 2% per year. https://www.investopedia.com/terms/i/inflation.asp#what-is-inflation
Так это какие-то английские специалисты, у них вечно с подсчётами беда. Наша отечественная инфляция может позволить себе достигать комфортных 10%
Ну вот статья Американская судя по всему...для Америки может быть 2% это умеренная, но у нас все по другому. Потому что факторы влияющие сильнее всего на наши экономики - разные. И опять же..."умеренная", "гипер" и т.д. это условные уровни. По факту только цифры имеют значение.
Зеленый цвет, клевер, деньги... наверно, в идеале, это должно выглядеть вот так. Правда на ум приходит немного другой персонаж и он не на столько добрый.
У Сбербанка сайтов уже - как грязи. Остановитесь!
Сейчас стада мошенников буду обучать людей финансовой грамотности на похожих сайтах)
Вообще про нейминг Сбера мне видится уже один минус. Все сервисы разного качества. Есть от дно дна (Сберлогистика например), до вполне сносных и даже хороших. Но они все Сбер- и когда человек получает негативный опыт с одним Сбер- он невольно ретранслирует его на другой Сбер-.
Ну как-то сравнивать это с ТЖ странно. У Сбера наверняка не будет дневника трат квалити менеджера )
И это уровень писательства и верстки для крупнейшего банка восточной Европы в 2021 году?
Финансовая грамотность жителей России - тема давно перезревшая.
(тысячи вкладчиков финансовых пирамид Финико, Антарес и т.д. подтвердят).
Вместе веселее!
Сбер, вперёд !
Ура !
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