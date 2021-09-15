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Медиа
Маша Цепелева

«Сбер» запустил сайт по финансовой грамотности «СберКлевер» Статьи редакции

С инструкциями, объяснениями и курсами.

  • На сайте собрана информация о финансовых инструментах для накоплений, страхования и инвестиций, рассказали vc.ru в компании.

  • Есть градация материалов по уровню сложности от нулевого до продвинутого и развлекательные статьи.
  • Концепция «СберКлевер» похожа на «Тинькофф журнал» — на сайте есть и обучающие курсы. Например, как управлять личными финансами, начать инвестировать, какие налоги и преференции существуют, как выбрать страховку и другие.

#сбер #новость

1444 просмотров
33 33 комментария
4
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33 комментария
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Сергей Милосердов

9

Ставь лукас, если вспомнил

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Martin Prestone

7

а что случилось со Сбер.Подорожник? друг интересуется

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Сбер

Martin
0

А что случилось? У нас все работает, можно оформить карту и пользоваться ей

Ответить

Martin Prestone

Сбер
8

друг интересуется почему уволили продакта из Сбер.Сарказма?

Ответить

Поразительный кавалер

Сбер
1

Сбер , а есть список всех сайтов экосистемы ? Просто по порядку по алфавиту 

Ответить

Олег Ефремов

Поразит…
0

Берите толковый словарь Даля. Подставляйте спереди Сбер и домен верхнего уровня в конце, не ошибетесь

Ответить

Антон Давыдов

3

А за дебеткой будь добр по месту получения обращаться. 

Ответить

andr oid

2

сайт по финансовой грамотности

Где карту открывали, туда и идите!

Ответить

Игорь Тимохин

2

Эти полупокеры сегодня отказались выдать мне пенсию моей мамы по НОТАРИАЛЬНОЙ копии доверенности (тождественная копия доверенности, заверенная самим же нотариусом), сославшись на какие-то внутренние правила и инструкции, чем грубо нарушили мои гражданские права, проигнорировав нормы закона!.. 

Так что пусть учат грамотности своих горе-юристов сначала!

Ответить

Павел Левин

Игорь
0

А почему не принести оригинал доверенности?

Ответить

Alex Petrov

0

Зашел, начал читать одну статью, дошел до "Так что умеренная инфляция — не более 10%, обычно 3-5% в год — даже полезна.".
Что за бред про умеренную инфляцию вы пишите. Вы точно Сбер  clever или нужно и в таких вещах подмахивать официозу и оправдывать рост инфляции и типа она ниже 10% ( на самом деле нет) и типа все Ок?

Ответить

Глеб Щавлев

Alex
1

Ну так то все верно. Другое дело, что зависит от причин инфляции и что если к примеру рост инфляции - следствие обесценивания рубля, то ничего хорошего в этом нет, если ты конечно не экспортируешь за доллары. 

Ответить

Alex Petrov

Глеб
0

Выше 5% и тем более 10% , это точно не умеренная инфляция.

Ответить

Глеб Щавлев

Alex
0

Ну это уже вопрос формулировки. Как оценить "умеренность"? Средним процентом разве что...
А значит в разные времена разный процент может считаться умеренным. И если брать Россию последних лет 5, то 5-10% это умеренный рост, а если сравнить с 2000-2005 например, то умеренность встанет под вопрос.

Ответить

Alex Petrov

Глеб
0

Специалисты говорят что: Many economists advocate for a middle-ground of low to moderate inflation, of around 2% per year.  https://www.investopedia.com/terms/i/inflation.asp#what-is-inflation

Ответить

Евгений Кузовкин

Alex
0

Так это какие-то английские специалисты, у них вечно с подсчётами беда. Наша отечественная инфляция может позволить себе достигать комфортных 10%

Ответить

Глеб Щавлев

Alex
0

Ну вот статья Американская судя по всему...для Америки может быть 2% это умеренная, но у нас все по другому. Потому что факторы влияющие сильнее всего на наши экономики - разные. И опять же..."умеренная", "гипер" и т.д. это условные уровни. По факту только цифры имеют значение.

Ответить

Иванка Сегодина

1

Зеленый цвет, клевер, деньги... наверно, в идеале, это должно выглядеть вот так. Правда на ум приходит немного другой персонаж и он не на столько добрый.

Ответить

Святослав Павленко

1

Если не будет ежедневных дневников с тратами, то не взлетит.

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

У Сбербанка сайтов уже - как грязи. Остановитесь!

Ответить

Dmitriy Lobanov

Амбиент
1

Сейчас стада мошенников буду обучать людей финансовой грамотности на похожих сайтах)

Ответить

Александр Львов

0

Время шуток про нейминг

Ответить

Ivan Zenkov

0

Вообще про нейминг Сбера мне видится уже один минус. Все сервисы разного качества. Есть от дно дна (Сберлогистика например), до вполне сносных и даже хороших. Но они все Сбер- и когда человек получает негативный опыт с одним Сбер- он невольно ретранслирует его на другой Сбер-.

Ответить

Поразительный кавалер

0

Вот бы Издательство «СберКомитет»..

Ответить

Александр Пересветов

0

Повторюшки дяди-хрюшки😂

Ответить

Виктор Пугай

0

Ну как-то сравнивать это с ТЖ странно. У Сбера наверняка не будет дневника трат квалити менеджера )

Ответить

Саша Марфицин

0

И это уровень писательства и верстки для крупнейшего банка восточной Европы в 2021 году?

Ответить

DrStiebel

0

Хорошее начинание.

Ответить

Леонид Михалев

0

брянск-север
сбер-клевер

Я один не вижу разницы?

Ответить

Michael Nick

0

А когда появится сервис Сбер.Барыга?

Ответить

Лев Щенин

0

Финансовая грамотность жителей России - тема давно перезревшая.
(тысячи вкладчиков финансовых пирамид Финико, Антарес и т.д. подтвердят).
Вместе веселее!
Сбер, вперёд !
Ура !

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Dmitry No Name

–1

Сбербанк изобрел Tinkoff Journal?  😁

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Andre Macareno

Dmitry
0

Учебник тогда уж, журнал не только про финграмотность же

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