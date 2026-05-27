Сервис облачного гейминга «Игромир» от «Яндекса» начнёт издавать игры и запустит игровое медиа

Инвестиции не раскрывают.Источник фото: БК«Игромир» будет издавать и продвигать игры на всех «основных» платформах, включая Steam, рассказала компания. Направление будут развивать вместе со своей платформой аудиовизуальных технологий «Студиотех».Среди проектов в разработке — «Война Миров: Сибирь» студии «Мгла» и «Киберслав: Затмение» от разработчиков Game Art Pioneers. Выпуск намечен на 2027 год.В редакцию игрового медиа войдут сотрудники «Кинопоиска», которые отвечают за рубрику «Игры» самого «Кинопоиска», а также игровые каналы стриминга в Telegram, VK и на YouTube.«Яндекс» рассчитывает, что вокруг издания сформируется своё сообщество. Запуститься планируют до конца 2026 года.В апреле 2024 года «Яндекс» начал тестировать сервис облачного гейминга «Плюс Гейминг». Через год запустил «Игромир», который работает на его основе.Он позволяет играть в требовательные к производительности игры в браузере и приложении «Кинопоиска» для телевизора. Тариф формируется из стоимости старта, которая зависит от нагрузки на серверы, и стоимости времени, проведённого в игре.Там же есть магазин цифровых товаров для игр, например World of Warcraft, Minecraft, Fortnite, Genshin Impact и League of Legends, и возможность пополнить аккаунты Steam, PlayStation, Xbox и Nintendo.Сервисы облачного гейминга также развивают МТС и VK, помимо прочих.#новости