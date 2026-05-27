Полина Лааксо
Медиа

Сервис облачного гейминга «Игромир» от «Яндекса» начнёт издавать игры и запустит игровое медиа

Инвестиции не раскрывают.

Источник фото: БК
  • «Игромир» будет издавать и продвигать игры на всех «основных» платформах, включая Steam, рассказала компания. Направление будут развивать вместе со своей платформой аудиовизуальных технологий «Студиотех».
  • Среди проектов в разработке — «Война Миров: Сибирь» студии «Мгла» и «Киберслав: Затмение» от разработчиков Game Art Pioneers. Выпуск намечен на 2027 год.
  • В редакцию игрового медиа войдут сотрудники «Кинопоиска», которые отвечают за рубрику «Игры» самого «Кинопоиска», а также игровые каналы стриминга в Telegram, VK и на YouTube.
  • «Яндекс» рассчитывает, что вокруг издания сформируется своё сообщество. Запуститься планируют до конца 2026 года.
  • В апреле 2024 года «Яндекс» начал тестировать сервис облачного гейминга «Плюс Гейминг». Через год запустил «Игромир», который работает на его основе.
  • Он позволяет играть в требовательные к производительности игры в браузере и приложении «Кинопоиска» для телевизора. Тариф формируется из стоимости старта, которая зависит от нагрузки на серверы, и стоимости времени, проведённого в игре.
  • Там же есть магазин цифровых товаров для игр, например World of Warcraft, Minecraft, Fortnite, Genshin Impact и League of Legends, и возможность пополнить аккаунты Steam, PlayStation, Xbox и Nintendo.
  • Сервисы облачного гейминга также развивают МТС и VK, помимо прочих.

28 комментариев