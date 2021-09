The Generalist разбирает бизнес с «вечными темами», на который приходится треть всей выручки Гарвардской бизнес школы.

К 1945 году HBR набрало всего 14000 подписчиков — по 600 новых читателей в год — и едва держалось на плаву, пишет The Generalist. Но даже при небольшом тираже оно освещало «острые» бизнес-вопросы — например, в одном из номеров 1935 года HBR говорило о роли женщин в компаниях. А теоретики вроде Донэма высказывали свои взгляды на менеджмент, когда сфера управления только формировалась.

Усилия окупились после Второй мировой войны, пишет The Generalist. Тогда экономика США переживала период гиперроста и расцвет культуры потребления, поэтому HBR удалось привлечь новоиспечённое поколение предпринимателей.

Отчасти благодаря таким спорным темам HBR продолжало расти, пишет The Generalist. И уже в 1994 году Гарвардская школа бизнеса основала издательство Harvard Business Publishing: теперь оно выпускало не только журнал HBR, но и учебные пособия, а также организовывало семинары.

Издание HBR — конкурент The New York Times и The Economist