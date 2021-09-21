Бывший университетский журнал обошёл Forbes по выручке: как Harvard Business Review стал большим медиа Статьи редакции
The Generalist разбирает бизнес с «вечными темами», на который приходится треть всей выручки Гарвардской бизнес школы.
Гарвардская школа бизнеса издаёт свой научно-популярный журнал Harvard Business Review с 1922 года. Первые 25 лет HBR лишь пыталcя выйти на прибыль, но Гарвард пересматривал форматы и содержание и к 1993 году, помимо журнала, развил целое медиаподразделение. За всё время оно:
- Научилось выручать деньги с вечно актуальных материалов — теоретических исследований и ситуационного анализа.
- Сохранило изначальную ценность для интересующихся бизнесом читателей.
- Укрепило репутацию материнской организации — Гарвардской школы бизнеса.
- И получило больше выручки, чем Forbes — миллионы долларов даже в пандемию.
Как появилось издание HBR и какие изменения перетерпело
Запустить издание решил декан Гарвардской школы бизнеса Уоллес Донэм в 1922 году: он хотел издавать «высококлассный бизнес-журнал, одинаково полезный как для студентов, так и предпринимателей». Издателем Донэм назначил Арча Шоу — редактора и владельца нескольких хорошо читаемых бизнес-журналов и приглашённого гарвардского лектора.
К 1945 году HBR набрало всего 14000 подписчиков — по 600 новых читателей в год — и едва держалось на плаву, пишет The Generalist. Но даже при небольшом тираже оно освещало «острые» бизнес-вопросы — например, в одном из номеров 1935 года HBR говорило о роли женщин в компаниях. А теоретики вроде Донэма высказывали свои взгляды на менеджмент, когда сфера управления только формировалась.
Усилия окупились после Второй мировой войны, пишет The Generalist. Тогда экономика США переживала период гиперроста и расцвет культуры потребления, поэтому HBR удалось привлечь новоиспечённое поколение предпринимателей.
Возможно, аудитория расширилась бы быстрее, если бы стоимость подписки была ниже, предполагает издание. Но главное, что Донэм не прогадал с содержанием: в HBR молодых бизнесменов привлекли теоретические исследования.
Обновить форму издания помог гарвардский профессор маркетинга Тед Левитт. Заняв в 1985 году должность главного редактора, он:
- Отказался от «унылого» дизайна, привычного для научных статей.
- Добавил на страницы журнала забавные карикатуры.
- Предлагал более провокационные статьи: например, в одной из них автор утверждал, что к рожавшим и нерожавшим женщинам-коллегам нужно относиться по-разному.
Отчасти благодаря таким спорным темам HBR продолжало расти, пишет The Generalist. И уже в 1994 году Гарвардская школа бизнеса основала издательство Harvard Business Publishing: теперь оно выпускало не только журнал HBR, но и учебные пособия, а также организовывало семинары.
Последний раз переосмыслить себя изданию пришлось из-за технологической революции. В 2004 году редактор HBR заявил, что журнал «не собирается заводить блог». Но в 2009-м на пост главного редактора пришёл бывший заместитель главреда журнала Time Ади Игнэйшес. С 2010-го HBR начало разбирать актуальную новостную повестку и публиковаться в интернете.
Издание HBR — конкурент The New York Times и The Economist
Журнал HBR — это лишь одно из направлений издательства HBP. В 2021 году оно занимается выпуском онлайн-курсов, методических и учебных пособий и даже бизнес-симуляторов. Все продукты при этом распределены по трём категориям:
- Высшее образование.
- Корпоративное обучение.
- Harvard Business Review Group.
Последнее направление — ведущее для Гарварда: за подписку на журнал ежегодно платят около 340 тысячи подписчиков, а сайт ежемесячно посещает 8,5-10 млн пользователей. Всё потому, что компания превратила некогда печатный журнал в мультимедийное издание, в котором читатели могут найти:
- Короткие заметки.
- Длинные аналитические статьи.
- Видеоразборы.
- Подкасты.
- «Визуальную библиотеку».
- Семинары.
- Магазин и многое другое.
Финансовые показатели позволяют издательству обходить бизнес-издания Forbes, Fortune и Axios и конкурировать с The New York Times и The Economist. При том, что последние два нанимают в несколько раз больше сотрудников, чем Harvard Business Publishing.
По словам The Generalist, успех издательству принесла его бизнес-модель: «сделай единожды — продавай многократно». Компания один раз проводит детальный анализ конкретных бизнес-кейсов, а потом продаёт эти разборы втридорога и на протяжении долгого времени, поскольку они сохраняют свою актуальность.
Гарвард как медиакомпания
Одни считают, что основная задача медиакомпании — распространять контент, другие — что создавать. The Generalist же верит, что медиакомпания — тот бизнес, который зарабатывает и на том и на другом с регулярной периодичностью.
Выручка издательства HBP составляет 30% от всей выручки Гарвардской школы бизнеса и за время пандемии только выросла, пишет издание. Если бы HBP выходило на биржу, то, скорее всего, его оценка превысила бы $1 млрд.
Действуя как медиакомпания, Гарвард смог расширить бизнес, не обесценивая при этом «бренд». Именно с этим боятся не справиться многие высшие учебные заведения, пишет The Generalist. Поэтому в течение последних 40 лет они намеренно завышают цены на обучение, опираясь на силу своего бренда и одновременно укрепляя её.
Однако мир меняется, пишет The Generalist, и однажды такой подход перестанет работать. Отдать четверть миллиона за очное обучение — это одно, но за место в Zoom не хотят платить даже самые обеспеченные американцы. Поэтому медианаправления — подходящий для университетов способ расширить бизнес и не подорвать при этом бренд, считает издание.
По словам The Generalist, гарвардскому изданию при этом есть куда расти. В 2021 году оно по-прежнему пишет в основном о бизнесе в целом, хотя могло бы:
- Освещать региональные особенности предпринимательства.
- Говорить о том, как строить инклюзивный бизнес.
- Разработать тематические предложения: выпуски про технологии, разделы про ИИ, еженедельную колонку про товары широкого потребления.
- Экспериментировать с форматами — допустим, проводить Q&A-панели с крупными предпринимателями.
- Пригласить для разных направлений сторонних экспертов, которые привнесли бы в журнал своё «свежее видение и изобретательность». Например, запустить криптообзоры с Дэном Робинсоном из криптофонда Paradigm и колонку про игры с инвестором Мэтью Боллом.
Всё это поможет Гарварду повысить ценность продукта, вовлечённость подписчиков, узнать о них больше и тем самым увеличить продажи подписок.
Опыт Гарварда могут перенять edtech-компании и финансовые платформы
Сам Гарвард вряд ли захочет позиционировать себя как медиакомпания, пишет The Generalist, но у него могут поучиться другие организации:
- Образовательные. Edtech-компании вроде Reforge и On Deck уже помогают обучать средних и старших сотрудников техкомпаний. Значит, у них уже есть базовые наработки и целевая аудитория, чтобы запустить журналы, считает The Generalist.
- Краудфандинговые. Компании, подобные AngelList и Republic, быстро растут вместе с расширяющимся рынком частных инвестиций. Запустив издание, они могут больше рассказать о бывших и действующих проектах-участниках и привлечь тем самым потенциальных инвесторов.
- Инвестиционные. Фонды First Round и a16z уже выпускают свои журналы — First Round Review и Future. Первый, как и HBR, рассматривает кейсы на практике, но не берёт плату за подписку. Future же чаще публикует теории и идеи, а не изучает стратегии и делает выводы.
- Криптовалютные. Компании вроде Paradigm и Multicoin могли бы освещать новые проекты на рынке и размещать глубокие анализы индустрии, чтобы активнее её популяризировать.
Какая-то странная хронология событий.
Гарвардская школа бизнеса издаёт свой научно-популярный журнал Harvard Business Review с 1922 года.
Первые 25 лет HBR лишь пыталcя выйти на прибыль, но Гарвард пересматривал форматы и содержание и к 1993 году
долго, однако, проходили эти 25 лет
потом
Запустить издание решил декан Гарвардской школы бизнеса Уоллес Донэм в 1992 году
и
К 1945 году HBR набрало всего 14000 подписчиков
Это новый Назад в будущее?)
Где будут обсуждаться на английском локальные проблемы бизнеса, а именно:
1 - как уберечь родственников от телефонных мошенников.
2 - как мошенники взяли кредит в банке топ 5.
3 - как недовезли товар, сломали товар, подменили товар.
4 - как забугром очередной стартап получил 5-100$ млн при оченке от 1 до 100 млрд $.
Являюсь сторонником вывода зарубеж продуктов. Но сомневаюсь, что иностранцам будет интересно читать всю эту дичь. А про свои стартапы, они в других местах почитают. ред.
Участники корпоративной секции тренировались все лето: сначала на тренажерах, потом на открытой воде. Большая финальная гонка расставила точки над i.
Изменились и цвета — компания выбрала другие оттенки зелёного.
В 2019 году компания закрыла направление ипотечного кредитования из-за неприбыльности.
11 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон, усиливший защиту прав физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.
8 сентября «AliExpress Россия» собрал топов электронной коммерции и инвестиционных аналитиков на конференции AERO. Собрали самое важное из пятичасового обсуждения.
Буква Е — сокращение от electric, а NEVA — в честь реки в Петербурге.
Ставки по вкладам в банках опять начинают расти вслед за повышением ключевой ставки Банка России. У банка «Открытие» есть вклад, который позволяет получить более высокую доходность, чем большинство подобных вкладов на российском банковском рынке. Кроме того, он дает возможность свободно управлять деньгами. Не случайно этот вклад так и называется…
За действия мессенджера грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей, считают они.
The Generalist разбирает бизнес с «вечными темами», на который приходится треть всей выручки Гарвардской бизнес школы.
Истории «Ситилинка», «Тинькофф», «Спортмастера» и «КиноПоиска».