Netflix предложил бесплатный доступ к сервису в Кении для привлечения подписчиков Статьи редакции
Сервис будет доступен бесплатно на Android — компания предложит только четверть каталога, для полного доступа придётся оформить подписку.
- Бесплатная подписка будет доступна на Android для жителей Кении от 18 лет и не будет включать рекламу, пишет TechCrunch.
- При регистрации платформа не будет требовать предоставления платёжных данных. Компания сообщила Reuters, что откроет около четверти своего каталога фильмов и телешоу. Чтобы получить доступ к полному каталогу сервиса с ноутбука или компьютера, нужно оформить платную подписку.
- Как долго будет действовать бесплатная подписка и планирует ли Netflix продвигать её в других странах компания не раскрывает. По данным TechCrunch, Netflix хочет заинтересовать аудиторию Кении, в которой живут более 20 млн интернет-пользователей.
- Это не первый случай, когда Netflix предлагает свои услуги бесплатно или практически бесплатно, отмечает издание. В 2019 году Netflix запустил в Индии самый дешёвый вариант подписки за $3, а в 2020 сделал доступ к сервису бесплатным на выходных.
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