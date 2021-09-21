Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Медиа
Nazigul Jusupova

Netflix предложил бесплатный доступ к сервису в Кении для привлечения подписчиков Статьи редакции

Сервис будет доступен бесплатно на Android — компания предложит только четверть каталога, для полного доступа придётся оформить подписку.

  • Бесплатная подписка будет доступна на Android для жителей Кении от 18 лет и не будет включать рекламу, пишет TechCrunch.
  • При регистрации платформа не будет требовать предоставления платёжных данных. Компания сообщила Reuters, что откроет около четверти своего каталога фильмов и телешоу. Чтобы получить доступ к полному каталогу сервиса с ноутбука или компьютера, нужно оформить платную подписку.
  • Как долго будет действовать бесплатная подписка и планирует ли Netflix продвигать её в других странах компания не раскрывает. По данным TechCrunch, Netflix хочет заинтересовать аудиторию Кении, в которой живут более 20 млн интернет-пользователей.
  • Это не первый случай, когда Netflix предлагает свои услуги бесплатно или практически бесплатно, отмечает издание. В 2019 году Netflix запустил в Индии самый дешёвый вариант подписки за $3, а в 2020 сделал доступ к сервису бесплатным на выходных.

#новости #netflix

383 просмотров
6 6 комментариев
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","netflix"], "comments": 6, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 295967, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 21 Sep 2021 12:53:43 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Сергей Милосердов

Уважаемый Netflix, ни на что не намекаю, но

Ответить
11
Костя Жажиев

Меняем геолокацию на КЕНИЮ! ред.

Ответить
1
Сергей Милосердов

А платежные данные кенийские где возьмёшь?)

Ответить
0
MIKHAIL SHOLOKHOV

Так при регистрации их не нужно указывать ☝️

Ответить
1
Шизоидная обезьяна

А они там есть?

Ответить
0
Александр Кремлёв

Ну значит и Русь не за горами,уровень жизни примерно одинаковый

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
TikTok
«Ожидали 100 тысяч просмотров, а вышло в восемь раз больше»: как и зачем крупные бренды снимают ролики для TikTok

Истории «Ситилинка», «Тинькофф», «Спортмастера» и «КиноПоиска».

7 7 комментариев
7
Альфа-Капитал
«Альфа-Капитал» освоил греблю — и проверил на прочность командный дух

Участники корпоративной секции тренировались все лето: сначала на тренажерах, потом на открытой воде. Большая финальная гонка расставила точки над i.

0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
AliExpress Россия
AliExpress Russia Overview: 9 главных трендов электронной коммерции

8 сентября «AliExpress Россия» собрал топов электронной коммерции и инвестиционных аналитиков на конференции AERO. Собрали самое важное из пятичасового обсуждения.

2 2 комментария
9
Маркетинг
Alexander Chizhov
Как обрабатывать заявки в соцсетях и перестать терять клиентов: руководство для бизнеса

Студия Чижова рассказывает, как правильно обрабатывать заявки в социальных сетях и повышать конверсию в продажу.

Как продавцу приветствовать покупателя в социальных сетях
6 6 комментариев
6
Маркетинг
Chatfuel
Почему нельзя пропустить новость про официальные и безопасные чат-боты в Instagram

Любой бизнес в Instagram может автоматизировать продажи и работу с аудиторией. Быстро, безопасно, эффективно и значительно дешевле, чем обошлись бы услуги SMM-щиков или студентов, отвечающих в директ и на комментарии. Однако в российском маркетинге эта новость прозвучала как-то очень тихо. Разбираемся, почему вы должны остановиться и задуматься о…

2 2 комментария
6
Право
Евгения Евсеева
ФАС пригрозила Booking.com судом в случае неуплаты штрафа на 1,3 млрд рублей Статьи редакции

В ведомстве заявили, что пока таких ситуаций не было — все иностранные компании вовремя платят штрафы.

26 26 комментариев
7
Транспорт
TJ
Производитель зенитных ракет выпустит гражданский электрогазомобиль E-NEVA Статьи редакции

Буква Е — сокращение от electric, а NEVA — в честь реки в Петербурге.

136 136 комментариев
10
Медиа
Полина Лааксо
Бывший университетский журнал обошёл Forbes по выручке: как Harvard Business Review стал большим медиа Статьи редакции

The Generalist разбирает бизнес с «вечными темами», на который приходится треть всей выручки Гарвардской бизнес школы.

В HPB работает 450 человек, в то время как NYT и The Economist нанимают по 4700 и 2500 сотрудников соответственно The Generalist
17 17 комментариев
25
Финансы
Nazigul Jusupova
«Тинькофф» начнёт внедрение ипотеки с рефинансирования кредитов своих клиентов в других банках Статьи редакции

В 2019 году компания закрыла направление ипотечного кредитования из-за неприбыльности.

30 30 комментариев
30
Банк «Открытие»
Вклад «Свободное управление»: управляйте деньгами свободно

Ставки по вкладам в банках опять начинают расти вслед за повышением ключевой ставки Банка России. У банка «Открытие» есть вклад, который позволяет получить более высокую доходность, чем большинство подобных вкладов на российском банковском рынке. Кроме того, он дает возможность свободно управлять деньгами. Не случайно этот вклад так и называется…

0 Обсудить
0
NPLaw
Усиление защиты неквалифицированных инвесторов

11 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон, усиливший защиту прав физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

0 Обсудить
0
Больше статей
null