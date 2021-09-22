Онлайн-кинотеатр Okko и компания Александра Роднянского снимут сериал о Павле Дурове Статьи редакции
Дата начала съёмок и премьеры сериала пока неизвестны.
- Okko и компания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова объявили о начале сотрудничества, пишет ТАСС. Всего они собираются выпустить восемь проектов.
- Первым проектом станет экранизация романа Николая Кононова «Код Дурова» о создателе «ВКонтакте» и Telegram Павле Дурове. Информация о начале съёмок и дате премьеры пока неизвестна.
- Изначально планировалось взять книгу как основу для фильма, но со временем стало очевидно, что история создания «ВКонтакте» и Telegram и личность самого Павла Дурова больше подходят под формат сериала, рассказал Роднянский.
- «Нон-Стоп Продакшн» хотела выпустить экранизацию «Кода Дурова» ещё в 2014 году, но отложила съёмки. Главной героиней должна была стать «молодая и красивая женщина», которой заказывают исследование о «ВКонтакте», оказывающееся сбором компромата.
- В апреле на Московском международном кинофестивале прошла премьера документального фильма «Дуров», затем он вышел в онлайн-кинотеатре Kion, который запустила МТС.
- «Нон-Стоп Продакшн» создана в 2005 году. Это продюсерская компания которая принадлежит Александру Роднянскому и Сергею Мелькумову. Среди проектов — фильмы «Дылда», «Нелюбовь», «Левиафан», «Елена», «Дуэлянт», «Обитаемый остров», «Сталинград» и другие.
Сценаристы: Данила, Павел не писал код он был менеджер и управленцем, тебе надо встречаться с инвесторами, показать сложность принятия решения в разных ситуациях, взаимоотношения с братом, груз ответственности и вот это все
Козловский: Че нах? Мой герой сам все написал, толстовку, кофейник и клавиатуру Джениус мне. И внесем правки, исходный код я написал в 12 лет, потом несчастный случай уничтожил хард, я потерял память. Позже по вьетнамским флешбэкам я все писал заново на листочках тетрадки в автобусе.
Не реально.
1. Актеры все "свои" в силу п. 3.
2. Сценарии пишутся маленькими такими залупками режиссера и сценаристов.
3. Выделяемый бюджет делится на две половины: одна пилится, на другую снимают.
Вот недавно обзор Бэда вышел на Чернобыль Козловского. Это он еще про самые очевидные вещи говорит. Ну это же днище, а не кино. А Козловский даже жизни не знает, с детства соску сосет. Как такой "вакуумный" персонаж может кино снять? Не смешите мой толстый... живот.
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