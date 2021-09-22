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Медиа
Евгения Евсеева

Онлайн-кинотеатр Okko и компания Александра Роднянского снимут сериал о Павле Дурове Статьи редакции

Дата начала съёмок и премьеры сериала пока неизвестны.

  • Okko и компания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова объявили о начале сотрудничества, пишет ТАСС. Всего они собираются выпустить восемь проектов.
  • Первым проектом станет экранизация романа Николая Кононова «Код Дурова» о создателе «ВКонтакте» и Telegram Павле Дурове. Информация о начале съёмок и дате премьеры пока неизвестна.
  • Изначально планировалось взять книгу как основу для фильма, но со временем стало очевидно, что история создания «ВКонтакте» и Telegram и личность самого Павла Дурова больше подходят под формат сериала, рассказал Роднянский.
  • «Нон-Стоп Продакшн» хотела выпустить экранизацию «Кода Дурова» ещё в 2014 году, но отложила съёмки. Главной героиней должна была стать «молодая и красивая женщина», которой заказывают исследование о «ВКонтакте», оказывающееся сбором компромата.
  • В апреле на Московском международном кинофестивале прошла премьера документального фильма «Дуров», затем он вышел в онлайн-кинотеатре Kion, который запустила МТС.
  • «Нон-Стоп Продакшн» создана в 2005 году. Это продюсерская компания которая принадлежит Александру Роднянскому и Сергею Мелькумову. Среди проектов — фильмы «Дылда», «Нелюбовь», «Левиафан», «Елена», «Дуэлянт», «Обитаемый остров», «Сталинград» и другие.

#новость #павелдуров #вконтакте #telegram #okko

1209 просмотров
23 23 комментария
5
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Ilya Brin

В главной роли Данила Козловский

И обязательно реплика:
- А чем тебя Фейсбук не устраивает?
- Да просто хочется жить норрмально!

А его брата сыграет братишка Епифанцев:

- Я тебе послушать принёс. Курлык-курлык!

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15
Шизоидная обезьяна

Сценаристы: Данила, Павел не писал код он был менеджер и управленцем, тебе надо встречаться с инвесторами, показать сложность принятия решения в разных ситуациях, взаимоотношения с братом, груз ответственности и вот это все

Козловский: Че нах? Мой герой сам все написал, толстовку, кофейник и клавиатуру Джениус мне. И внесем правки, исходный код я написал в 12 лет, потом несчастный случай уничтожил хард, я потерял память. Позже по вьетнамским флешбэкам я все писал заново на листочках тетрадки в автобусе.

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1
Valentin Dombrovsky

Жаль, Бэд не снимает обзоры на сериалы. 

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13
Следственный Макс

ахахаха

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1
Джон Картошкин

Как назовут фильм то? "День Тишины"?

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9
Женатый паук например
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3
Artur Valiullin

Интердевочка )

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1
Ivan Boldyrev

Рабочее название сериала - "Оказался Павел наш не Павлом, а сукою". 

Ответить
5
Артем Павлючук

Немагия уже сняла)

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3
Тимур Петров

Так уже сняли, называется Двуликий.

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3
Джон Картошкин
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3
Georgiy Tibua

главное не обосраться

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2
Андрей Страдов

Не тот момент выбрали, опоздали. Последние события с "выборами" и Telegram приведут к деканонизации личности Дурова.

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2
Alexandr Shilnikov

Дуров в курсе?

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1
Следственный Макс

думаю он увидит этот пост на vc)

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3
Небольшой томагавк_два

«День тишины или как я подружился с Кремлем»

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1
Следственный Макс

ребят, снимите что нибудь классное, чтобы это можно было смотреть и гордиться. красивой картинкой, интересной историей, хорошими актерами. желаю успехов ред.

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0
Международный Валера

Не можно

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0
Следственный Макс

печаль

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0
KINCH

Не реально.
1. Актеры все "свои" в силу п. 3.
2. Сценарии пишутся маленькими такими залупками режиссера и сценаристов.
3. Выделяемый бюджет делится на две половины: одна пилится, на другую снимают.

Вот недавно обзор Бэда вышел на Чернобыль Козловского. Это он еще про самые очевидные вещи говорит. Ну это же днище, а не кино. А Козловский даже жизни не знает, с детства соску сосет. Как такой "вакуумный" персонаж может кино снять? Не смешите мой толстый... живот. 

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0
Михаил Б
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0
Misha Zakarin

Неужто Серебряков...

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0
ilia

Я не понимаю, у нас уже имеющиеся книги и фильмы о Дурове пользовались бешеной популярностью что  эту тему все еще муссируют?

По-моему, очевидно, что биографии бизнесменов современных (да как и любые биографии)  хорошо читаются в статьях, но книги и фильмы о них проваливаются

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0
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