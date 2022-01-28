Скоро выйдут: сериалы про WeWork, Theranos, Uber и Spotify Статьи редакции
Три из них можно будет посмотреть уже весной 2022 года.
WeCrashed
Сериал расскажет историю сети коворкингов WeWork с момента её основания в 2010 году до кризиса в 2019-м, когда оценка компании упала с $47 млрд до $20-30 млрд. В документах перед IPO стартап сообщил об убытках на $904 млн, а потом и вовсе отложил выход на биржу.
После сообщений WSJ об экспрессивном поведении основателя Адама Ньюмана и растратах на вечеринки, он ушёл с должности. Роль Ньюмана сыграл Джаред Лето, его жены Ребекки — Энн Хэтэуэй.
Когда: первая серия выйдет 18 марта 2022 года.
Где смотреть: Apple TV+.
The Battle for Uber
Сериал «Битва за Uber» — адаптация одноимённой книги Майка Айзека. Он расскажет историю карьеры бывшего гендиректора такси-сервиса Трэвиса Каланика, который покинул свой пост в 2017 году.
Шоу задумано как первая часть антологии под названием Super Pumped, каждый сезон в которой хотят посвятить отдельной истории из мира бизнеса. Каланика сыграл Джозеф Гордон-Левитт. Над шоу работают создатели «Миллиардов» Брайан Коппельман и Дэвид Левин.
Когда: первая серия выйдет 27 февраля 2022 года.
Где смотреть: Showtime.
The Dropout
Мини-сериал посвящён истории создания стартапа Theranos, который обещал выпускать устройства для мгновенного анализа крови, и его основательнице Элизабет Холмс. Её судят за мошенничество.
Роль основательницы исполнила Аманда Сайфред. Роль её главного заместителя и бывшего гражданского мужа Рамеша «Санни» Балвани — Навин Эндрюс.
Ещё один фильм об Элизабет Холмс — Bad Blood создадут Apple Studios совместно с Legendary Pictures. В декабре 2021 года Variety писало, что главную героиню в нём сыграет Дженнифер Лоуренс, режиссёр Адам МакКей. Когда он выйдет, неизвестно.
Когда: мировая премьера запланирована на 3 марта 2022 года.
Где смотреть: Hulu Original
The Playlist
На сайте Netflix сериал описывается как «выдуманная история о том, как Дэниэл Эк и его партнёры изменили наши музыкальные привычки и совершили революцию в индустрии». Эк — сооснователь стримингового сервиса Spotify.
Шоу вдохновлено книгой «Против гигантов. Как Spotify подвинул Apple и изменил музыкальную индустрию» Юнаса Лейонхуфвуда и Свена Карлссона, писало Variety. Дэниэля Эка сыграет Эдвин Эндре.
Когда: 2022 год.
Где смотреть: Netflix
Когда про Яндекс.Такси будет? Там контента и сценариев не на один Nеtflix.
Хм, ну бюджета на проект про это должно хватить у Кинопоиска, oh, shi~
Лучше про Максим и Вайлдберриз
Сериала про Яндекс, видимо, не дождемся.
Лучше про Каспер.
Доброе приведение? Было уже.
Обратную историю))
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