Три из них можно будет посмотреть уже весной 2022 года.

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WeCrashed

Сериал расскажет историю сети коворкингов WeWork с момента её основания в 2010 году до кризиса в 2019-м, когда оценка компании упала с $47 млрд до $20-30 млрд. В документах перед IPO стартап сообщил об убытках на $904 млн, а потом и вовсе отложил выход на биржу.

После сообщений WSJ об экспрессивном поведении основателя Адама Ньюмана и растратах на вечеринки, он ушёл с должности. Роль Ньюмана сыграл Джаред Лето, его жены Ребекки — Энн Хэтэуэй.

Когда: первая серия выйдет 18 марта 2022 года.

The Battle for Uber

Сериал «Битва за Uber» — адаптация одноимённой книги Майка Айзека. Он расскажет историю карьеры бывшего гендиректора такси-сервиса Трэвиса Каланика, который покинул свой пост в 2017 году.

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Шоу задумано как первая часть антологии под названием Super Pumped, каждый сезон в которой хотят посвятить отдельной истории из мира бизнеса. Каланика сыграл Джозеф Гордон-Левитт. Над шоу работают создатели «Миллиардов» Брайан Коппельман и Дэвид Левин.

Когда: первая серия выйдет 27 февраля 2022 года.

Где смотреть: Showtime.

The Dropout

Мини-сериал посвящён истории создания стартапа Theranos, который обещал выпускать устройства для мгновенного анализа крови, и его основательнице Элизабет Холмс. Её судят за мошенничество.

Роль основательницы исполнила Аманда Сайфред. Роль её главного заместителя и бывшего гражданского мужа Рамеша «Санни» Балвани — Навин Эндрюс.

Ещё один фильм об Элизабет Холмс — Bad Blood создадут Apple Studios совместно с Legendary Pictures. В декабре 2021 года Variety писало, что главную героиню в нём сыграет Дженнифер Лоуренс, режиссёр Адам МакКей. Когда он выйдет, неизвестно.

Когда: мировая премьера запланирована на 3 марта 2022 года.

Где смотреть: Hulu Original

The Playlist

На сайте Netflix сериал описывается как «выдуманная история о том, как Дэниэл Эк и его партнёры изменили наши музыкальные привычки и совершили революцию в индустрии». Эк — сооснователь стримингового сервиса Spotify.

Шоу вдохновлено книгой «Против гигантов. Как Spotify подвинул Apple и изменил музыкальную индустрию» Юнаса Лейонхуфвуда и Свена Карлссона, писало Variety. Дэниэля Эка сыграет Эдвин Эндре.

Когда: 2022 год.