Ozon запланировал запустить онлайн-кинотеатр — «Ъ» Статьи редакции
На запуск может уйти около $100 млн, считают эксперты.
- Ozon начал обсуждать варианты открытия собственного онлайн-кинотеатра и консультировался по этому поводу с ivi, Megogo и Viasat, управляемым в России «Национальной медиа группой», сообщили источники «Ъ».
- Компания рассматривает покупку технологий у других видеосервисов и покупку готовых платформ, уточнили несколько источников «Ъ». В Ozon, ivi, Megogo и Viasat отказались от комментариев.
- Ozon пока не определился с планами, рассказал изданию знакомый с ходом переговоров источник. Он дополнил, что с помощью онлайн-кинотеатра ритейлер хочет усилить программу лояльности. У Ozon есть подписка Ozon Premium со скидками и бесплатной доставкой, дебетовая карта с кэшбэком, сервис покупки авиабилетов и другие.
- Покупка технологий может стоить $7–10 млн, запуск и поддержка работы — $2 млн в год, набор штата — $2–3 млн, привлечение 1 млн пользователей — $30 млн. $30–40 млн — покупка контента, $5–10 млн — эксклюзивы, посчитал гендиректор SPB TV Кирилл Филиппов. Срок окупаемости проекта может составить 50–75 лет, считает эксперт.
- Выручка Ozon за 2020 год выросла на 74% до 104,4 млрд, чистый убыток — на 15% до 22,3 млрд.
- Онлайн-кинотетары есть в других экосистемах. В подписку «Яндекс.Плюс» входит «Кинопоиск HD», «Сбер» развивает Okko, а МТС — Kion.
Что означают слова «так себе»? «Мне лично не нравится»?
В ivi, которых вы оцениваете «так себе», заявили о выходе на безубыточность ещё в 2015-м. Вопрос: на что бизнес будет ориентироваться в первую очередь — на этот факт или на вашу оценку? Что для него важнее, денежные потоки или чтобы лично вам всё понравилось? ред.
В легальном поле есть смысл платить только за Netflix и КиноПоиск HD. Там хотя бы с гарантией не останешься без годного контента.
У первого фундаментальные мировые релизы каждый год, а второй хотя бы старается зрителей за людей держать. Понимает, что нужен выбор озвучки и тому подобные тонкие вещи. Не стали вы*бываться как в Амедиатеке (зрители всё помнят) и дали зрителям что они хотят - озвучку Кубик в кубе, например.
Возвращаясь к теме - не понимаю, зачем открывать ещё онлайн-кинотеатры, если они заочно облажаются. Не будет никто платить за каждый из них. Выбирать будут лучший. ред.
Неудобно только, что в России он становится уже третьим или даже четвёртым видеосервисом, на который нужно подписываться. У нас в семье, например, есть уже четыре подписки: Нетфликс, КП, Окко и Ютьюб Премиум. И одно дело подписаться! Ведь просто физически сложно успеть посмотреть всё, даже если подписываться на 4 серии в месяц. Ещё сложнее — вовремя вспомнить отписаться от «выжатого» сервиса)
Если честно, лучше бы все сели за круглый стол и сделали ОДНУ легальную платформу объединив все свои кинотеатры. Мне кажется поиграв в математику, можно сделать концепт распределения выручки от такой отдельной платформы.
Геймеры вон готовы игры по 5-6 тысяч рублей в месяц покупать, потому что там много часов контента и понятная ценность.
А онлайн-кинотеатра единого в легальном поле до сих пор нет. Netflix номинально ближе всего к этому. ред.
Надоедают эти «суперапы» и «экосистема». По факту ни одна экосистема не является полноценной. У всех что-то да выпадает, но чтобы пользоваться надо оформлять подписку!
Я надеюсь придёт лесник, тоесть ФАС, и разгонит весь этот балаган, заставив всех работать строго в своей сфере и не пытаться делать убогие экосистемы.
Но для этого ФАС должен стать не игрушечным. А что для этого должно произойти? Второе пришествие, ёпта…
+1 кстати. привезли подлог вместо заказа через яндекс, курьер сбежал. пришлось пилить до постомата, тратить 1,5 часа времени, ПЛАТИТЬ денег своих, чтобы отправить обратно. потом месяц ждать, что б получить обратно свои деньги за товар и за постомат... десяток писем от саппорта с требованием данных, которые у них и так уже есть, а так же неспособностью зачислить деньги на "неправильные счета".... уф...
Отлично!
Телемагазин бы. Желательно в 4к.
Чтобы по покупке двух PlayStation - Xbox в подарок!
А при заказе умного чайника в подарок - умный чай!
И чтобы викторины - кто первый дозвонился, тому, так уж и быть - доставка.
А ещё своё производство фильмов и сериалов.
Драмы про домохозяек.
Комедии про курьеров.
Эпосы про саппорт.
И свои шоу в стиле «Вечерний Unboxing”, где звезды и блогеры делятся опытом, как они открыли для себя коробку с товаром, что испытали и тд.
Смотреть я все это конечно же не буду.
Зато я буду читать про это истории на VC в надежде прочесть о прибыли вместо убытка.
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