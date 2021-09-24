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Медиа
Маша Цепелева

Ozon запланировал запустить онлайн-кинотеатр — «Ъ» Статьи редакции

На запуск может уйти около $100 млн, считают эксперты.

  • Ozon начал обсуждать варианты открытия собственного онлайн-кинотеатра и консультировался по этому поводу с ivi, Megogo и Viasat, управляемым в России «Национальной медиа группой», сообщили источники «Ъ».
  • Компания рассматривает покупку технологий у других видеосервисов и покупку готовых платформ, уточнили несколько источников «Ъ». В Ozon, ivi, Megogo и Viasat отказались от комментариев.
  • Ozon пока не определился с планами, рассказал изданию знакомый с ходом переговоров источник. Он дополнил, что с помощью онлайн-кинотеатра ритейлер хочет усилить программу лояльности. У Ozon есть подписка Ozon Premium со скидками и бесплатной доставкой, дебетовая карта с кэшбэком, сервис покупки авиабилетов и другие.
  • Покупка технологий может стоить $7–10 млн, запуск и поддержка работы — $2 млн в год, набор штата — $2–3 млн, привлечение 1 млн пользователей — $30 млн. $30–40 млн — покупка контента, $5–10 млн — эксклюзивы, посчитал гендиректор SPB TV Кирилл Филиппов. Срок окупаемости проекта может составить 50–75 лет, считает эксперт.
  • Выручка Ozon за 2020 год выросла на 74% до 104,4 млрд, чистый убыток — на 15% до 22,3 млрд.
  • Онлайн-кинотетары есть в других экосистемах. В подписку «Яндекс.Плюс» входит «Кинопоиск HD», «Сбер» развивает Okko, а МТС — Kion.

#новость #ozon

3974 просмотров
90 90 комментариев
15
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90 комментариев
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Влад Борщ

Прекратите клепать эти бессмысленные "онлайн кинотеатры"... Хоть один был бы нормальным, но нет. ред.

Ответить
44
Денис Трон

Кп норм

Ответить
8
Костя Васипов

Да кинопаб неплох)

Ответить
17
Олег Калинин

Не удобно, нет синхронизации телефона и телевизора. Должен быть удобный переход на любой тип оборудования, если захотел остаток фильма досмотреть на ноуте или смартфоне.

Ответить
1
Nikita Anisimov

В IVI есть 

Ответить
0
Светлана Завацкая

Да с этим сейчас туго, но скоро всё адаптируют, подождите немного!

Ответить
0
Денис Трон

У меня всё чётко.

Ответить
0
Денис Трон

КиноПоиск если что

Ответить
0
Евгений Трифонов

Компании: «А, ну окей, раз пользователь в комментарии назвал бессмысленными, то расходимся, это важнее статистики и расчётов».

Почему вы считаете, что вам виднее них, осмысленно ли это для них? ред.

Ответить
–3
Andrei Smirnovsky

А почему вы так уверены, что озон правильно все посчитал и оценил?
Учитывая, что даже профильные компании которые делают онлайн кинотеатры делают так себе (тот же ivi, окко), сложно ожидать что-то хорошее от озона. ред.

Ответить
6
Евгений Трифонов

Что означают слова «так себе»? «Мне лично не нравится»?

В ivi, которых вы оцениваете «так себе», заявили о выходе на безубыточность ещё в 2015-м. Вопрос: на что бизнес будет ориентироваться в первую очередь — на этот факт или на вашу оценку? Что для него важнее, денежные потоки или чтобы лично вам всё понравилось? ред.

Ответить
3
sando

че за нудятина? это говно планирует окупаться 75 лет, подобных сервисов куча и все они никчемные. 

Ответить
1
Евгений Трифонов

Онлайн-кинотеатру, входящему в экосистему, не обязательно окупаться напрямую, чтобы быть полезным. Apple TV+ не окупается, зато помогает продавать айфоны и подписку Apple One.  ред.

Ответить
1
Андрей Ивченко

все никчемные, но окко и КП давно прошли точку безубыточности

Ответить
0
Michael Petrov

онлайн кинотеатры по определению не могут быть нормальными. смиритесь. пока будут существовать в нынешнем виде жлобы правообладатели

Ответить
1
Murat Oshroev

Netflix норм

Ответить
1
Влад Борщ

Он не Российский)

Ответить
0
Михаил Б

А как же...

Ответить
0
Михаил Б

Может ОЗОН хотят успеть застолбить место в десяточке? 

Ответить
1
Михаил Белов

Чот на бред журналиста похоже. Откуда вообще цифра 10? Ее в законе пропишут?

Ответить
0
Александр Антипов

Ну есть нормальные, только допилить нужно. По чаще нужно писать об этом и вас услышат. Немного времени осталось до адоптации.

Ответить
0
Розарио Агро

Ребята увидели возможность после уничтожения hd videobox. 🤣

Ответить
–1
Константин Суворов

В легальном поле есть смысл платить только за Netflix и КиноПоиск HD. Там хотя бы с гарантией не останешься без годного контента.

У первого фундаментальные мировые релизы каждый год, а второй хотя бы старается зрителей за людей держать. Понимает, что нужен выбор озвучки и тому подобные тонкие вещи. Не стали вы*бываться как в Амедиатеке (зрители всё помнят) и дали зрителям что они хотят - озвучку Кубик в кубе, например.

Возвращаясь к теме - не понимаю, зачем открывать ещё онлайн-кинотеатры, если они заочно облажаются. Не будет никто платить за каждый из них. Выбирать будут лучший. ред.

Ответить
32
Michael Petrov

они и не планируют, что кто то будет за него платить. написано же - для увеличения ценности Premium подписки

Ответить
1
Константин Суворов

Ну номинально это та же модель, что и Яндекс.Плюс + КиноПоиск.

Но я часто видел, люди писали, что иногда им в этой подписке важен только КиноПоиск и Музыка. А все остальное - в придачу.

Ozon похоже планирует наоборот, кинотеатр притянуть за уши подписчикам маркетплейса. ред.

Ответить
2
Michael Petrov

все идут по пути амазона. озон хотя бы впрямую пишет зачем им кинотеатр

Ответить
5
Крохотный браслет

Amazon Prime Video?
Достаточно годное есть. 

Ответить
1
Misha Zakarin

Неудобно только, что в России он становится уже третьим или даже четвёртым видеосервисом, на который нужно подписываться. У нас в семье, например, есть уже четыре подписки: Нетфликс, КП, Окко и Ютьюб Премиум. И одно дело подписаться! Ведь просто физически сложно успеть посмотреть всё, даже если подписываться на 4 серии в месяц. Ещё сложнее — вовремя вспомнить отписаться от «выжатого» сервиса)

Ответить
0
Misha Zakarin

А ещё там есть региональные ограничения на некоторый контент ред.

Ответить
0
Антон Баринов

На нетфликсе везде есть субтитры и дополнительные звуковые дорожки, на кп и прочих российских помойках, включая амедиатеку - нет, но деньги они хотят. 

Ответить
–4
Misha Zakarin

Про КП — неправда

Ответить
0
Антон Баринов

Первый попавшийся. 
Амедиатека показывает «Рим» от НВО с русскими субтитрами на английской дорожке.  ред.

Ответить
0
Misha Zakarin

Та самая Бельгия времён Цезаря

Ответить
0
Для закладок

Озон запусти торернт трекер лучше

Ответить
18
ЯжПрограммист

Не взлетит, вот онлайн казино тема

Ответить
4
Для закладок

Казино в любом виде надо запретить, включая игровые лутбоксы. Это такое же мошенничество 

Ответить
2
lakoros

В игровые лутбоксы Сбер хотел вписаться. 

Ответить
0
Акционерный коктейль

"Срок окупаемости проекта может составить 50–75 лет"
А когда озон сам окупится?

Ответить
14
Dmitry Voloshin

Срок окупаемости Ozon может составить 150-250 лет, считает эксперт.

Ответить
14
Михаил Б

Неплохая среднесрочная инвестиция, считает Сергей Фаге

Ответить
14
Пушкинский турник

У нас за 150-250 лет страна три раза меняла свой Устав, так сказать.

Ответить
2
Andrei Smirnovsky

Главное что менеджеры которое это запускают получат свой бонус) а там либо шах подохнет, либо ишак)

Ответить
3
Константин Суворов

Если честно, лучше бы все сели за круглый стол и сделали ОДНУ легальную платформу объединив все свои кинотеатры. Мне кажется поиграв в математику, можно сделать концепт распределения выручки от такой отдельной платформы.

Геймеры вон готовы игры по 5-6 тысяч рублей в месяц покупать, потому что там много часов контента и понятная ценность.

А онлайн-кинотеатра единого в легальном поле до сих пор нет. Netflix номинально ближе всего к этому. ред.

Ответить
4
Акционерный коктейль

Увы такого не будет

Ответить
0
Олег Калинин

Раньше такого не было например в телекоме, а сейчас операторы связи совместно используют вышки.

Ответить
0
Павел

Да, но зачем компаниям делиться друг с другом данными о пользователях, их вниманием и деньгами, когда можно не делиться?

Ответить
0
Ivan Boldyrev

Да, сделаем монопольный сервис, от которого пользователи будут плакать!!! 

Ответить
0
Dmitry Voloshin

Срок окупаемости проекта может составить 50–75 лет, считает эксперт (c) Кирилл Филиппов

Эту фразу на плакаты в каждый офис. 

Ответить
5
Murat Oshroev

Они планируют на столетия )

Ответить
1
Dmitry Voloshin

Честно говоря поржал. Показалось сначала, что опечатка, но нет :D 

Ответить
1
Функциональный цветок

Надоедают эти «суперапы» и «экосистема». По факту ни одна экосистема не является полноценной. У всех что-то да выпадает, но чтобы пользоваться надо оформлять подписку!
Я надеюсь придёт лесник, тоесть ФАС, и разгонит весь этот балаган, заставив всех работать строго в своей сфере и не пытаться делать убогие экосистемы.
Но для этого ФАС должен стать не игрушечным. А что для этого должно произойти? Второе пришествие, ёпта…

Ответить
4
Капитон Прокопьев

озон просто рвëт своих конкурентов

Ответить
1
Влад

Ну не.. я до сих пор не понимаю смысла подписки на озон. Притом,что цены на сервисе выше чем на яндекс маркете, как правило

Ответить
3
Temporello

Недавно я оформлял возврат НЕ в Озоне... Лучше бы я при заказе переплатил.

Ответить
6
Michael Petrov

+1 кстати. привезли подлог вместо заказа через яндекс, курьер сбежал. пришлось пилить до постомата, тратить 1,5 часа времени, ПЛАТИТЬ денег своих, чтобы отправить обратно. потом месяц ждать, что б получить обратно свои деньги за товар и за постомат... десяток писем от саппорта с требованием данных, которые  у них и так уже есть, а так же неспособностью зачислить деньги на "неправильные счета".... уф...

Ответить
3
Функциональный цветок

Хм, это я, получается что зажрался, раз недоволен, что в Озоне мое 28кг кресло по возврату заберут только завтра… Век живи век учись. И не пользуйся ЯндексМаркетом…

Ответить
10
Michael Petrov

да везде разные случаи. небольшие вещи мне проще в пункте получать - сразу вкрыл, проверил, если что написать отказ за 2 минуты. у яндекса пункта рядом нет - так что про них не знаю. но запарка с постоматом в другом районе, да еще и за мои деньги - это дичь за гранью для меня

Ответить
0
Дмитрий Малахов

У меня как то наоборот - почти всегда ( с учетом платности доставки ЯМ) озон дешевле

Ответить
3
Влад

Я говорю про подписки, тот же плюс в разы выгоднее выходит. Причем с маркетом ред.

Ответить
0
Alex Konin

Ну если заказывать еду в OZON express, то подписка очень быстро окупается. В Лавке ценник неадекватный и доставка неадекватная.

Ответить
0
Александр Королёв

Скидки, бесплатная доставка

Ответить
0
Тимур Петров

Озон топ за свои деньги. 

Ответить
2
Руслан Литвинов

При таком сроке окупаемости, зачем!?

Ответить
3
Denis Plekhanov

Кино с долгой доставкой

Ответить
0
Для закладок

Озон.кино глобал

Ответить
4
Функциональный цветок

Такой фразой можно призвать реально лютого демона. Вы поаккуратнее, пожалуйста..( ред.

Ответить
0
Сергей Милосердов

С Wildberries и Яндекс.Маркетом не путаете?

Ответить
4
Denis Plekhanov

Пока что при доставке товаров с вб все быстро приходило

Ответить
0
Антон Баринов

Кино с доставкой «приходите завтра» ред.

Ответить
2
Denis Plekhanov

👍😂

Ответить
0
Ilya Brin

Отлично!

Телемагазин бы. Желательно в 4к.

Чтобы по покупке двух PlayStation - Xbox в подарок!
А при заказе умного чайника в подарок - умный чай!

И чтобы викторины - кто первый дозвонился, тому, так уж и быть - доставка.

А ещё своё производство фильмов и сериалов.
Драмы про домохозяек.
Комедии про курьеров.
Эпосы про саппорт.

И свои шоу в стиле «Вечерний Unboxing”, где звезды и блогеры делятся опытом, как они открыли для себя коробку с товаром, что испытали и тд.

Смотреть я все это конечно же не буду.

Зато я буду читать про это истории на VC в надежде прочесть о прибыли вместо убытка.

Ответить
3
Влад Дементьев

Больше онлайн кинотеатров королю онлайн кинотеатров

Ответить
2
Крохотный браслет

Срок окупаемости проекта может составить 50–75 лет, считает эксперт

Онлайн-кинотеатры как таковые вообще существуют лет 15. 
Технологии точно поменяются и не раз.
Ну и горизонт планирования 50 лет. В России. Смелые люди однако.

Ответить
2
Дмитрий Милюков

Почему не музыкальный стриминг, такси и самокаты? Еще медицина.

Ответить
1
Для закладок

Прокат электровелосипедов. Я такого еще не видел в рф.

Ответить
0
Giorgiy Kiladze

Да Вы что, ВТБшные электро-велобайки уже лет 5 минимум в Москве

Ответить
1
Акционерный коктейль

Так он про РФ,а не Москву..

Ответить
8
Michael Petrov

зря смеетесь. музыкальный точно будет следом за кино

Ответить
0
Юрий

Уверен, что все будет)

Ответить
0
Будни Интроверта
Ответить
1
Radna

Еее круто, конкуренция это супер, идут по пути Amazon Prime. Сейчас сижу на Яндекс плюс, вполне хватает. У Сбера хороший пак услуг, способного Мегамаркет, заметил что там цены за счёт акций дешевле бывают.

Ответить
0
Kador

Нормальный кинотеатр есть только один (kino.***), все остальное кака. Когда имея премиум подписку приходится платить за новые фильмы или спортивные трансляции.

Ответить
0
Ivan Zenkov

Ну не знаю. У Яндекса и Сбера свои технологии. Тяжко с ними конкурировать закупая что-то на стороне.

Ответить
0
Олег Калинин

Почему такие суммы огромные 100 миллионов$?
Жили же раньше кучи сайтов с фильмами без больших затрат.
Понимаю, что нужно лицензии покупать на прокат, договариваться с производителями телевизоров, чтобы приложение предустанавливали на телики.

Ответить
0
Миша Магадан

Почему такие суммы огромные 100 миллионов$?

тоже не понял. Раньше на коленке делали и всё работало, прошло n лет, теперь надо 100 миллионов чего-нибудь потратить?

Ответить
0

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Комментарий удален

lakoros

НЕ НАДО! не нужен людям еще один хренотетатр. Хотят сделать подписку привлекательнее? пусть дают людям больше денег! скидки кэшбэк и прочее.

 Хотите больше зарплаты?  не это как-то по глупому, давайте мы все ваши деньги потратим на корпоратив! 

Ответить
0

Комментарий удален

Артём Сычёв

Купи подписку КП, Netflix и ещё парочку. Нахер, ушёл обратно в подполье. Поставил HDVIDEOBOX и кайфую теперь.

Ответить
0
Tim Ron
Ответить
0
Миша Магадан

посчитал гендиректор SPB TV Кирилл Филиппов. Срок окупаемости проекта может составить 50–75 лет, считает эксперт.

т.е. эксперт натурально решил, что у него достаточно данных, чтобы делать прогноз окупаемости?

Ответить
0

Комментарий удален

xxx xxx

А по чему не Х? Ё нарасхват, всем надо, а что не так Х?

Ответить
–2
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