Минюст США одобрил сделку Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery

По словам ведомства, она вряд ли нанесёт ущерб потребителям или конкуренции в кино- и телеиндустрии.Источник: Warner Bros. DiscoveryМинюст США завершил антимонопольную проверку покупки Paramount Skydance компании Warner Bros. Discovery, пишет Bloomberg. Сделку проверяли около восьми месяцев.В частности, в Минюсте отметили: объединение HBO Max и Paramount+ станет «более сильной альтернативой» крупным стримингам вроде Netflix. Объединённая компания также, вероятно, будет заинтересована в сохранении и расширении производства — так ответили на опасения, что сделка приведёт к сокращениям кадров и релизов.В начале июня 2026 года источники Reuters говорили, что Калифорния, Нью-Йорк и другие штаты США готовят иск о блокировке сделки. Генпрокурор Калифорнии сообщил, что продолжает расследование слияния. WSJ добавляет, что сделку также ещё должны одобрить европейские регуляторы.Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили предложение Paramount — $31 за акцию — в апреле 2026 года. В сделку войдут в том числе телеканалы, киностудия и стиминговый сервис HBO Max. Закрыть её планируют в третьем квартале 2026 года после получения всех одобрений регуляторов. Если сделка сорвётся, Paramount выплатит WBD $7 млрд, писало Reuters.Предложение Paramount перебило предложение Netflix, который в итоге отказался повышать цену.#новости