Краткая история брендинга: от египетских горшков до iPhone 13

Брендинг появился тогда, когда было два схожих товара. Начиная с отметок мастеров на глиняных горшках, до сегодняшних брендов, создающих имидж и отношения с покупателями. К сожалению, мы пройдемся только по верхам тысяч лет: иначе это была бы не статья, а целая книга. А мы не издательство, мы дизайн студия.