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Маша Цепелева

Сергей Галицкий сообщил о болезни, которая «мешает работе» — из-за неё он не может посещать матчи команды Статьи редакции

Галицкий не раскрыл детали, но рассказал, что меняет структуру футбольного клуба — чтобы он не зависел от одного человека.

  • «Пропустил три игры, потому что болею. У меня такой период в жизни, когда я не могу присутствовать на домашних играх. Не могу общаться с клубом в таком количестве, в котором необходимо для президента. Но это жизнь, я сейчас не в той форме», — сказал Галицкий в подкасте «КомментШоу».
  • Галицкий рассказал, что меняет работу клуба так, чтобы бюджет в $50-70 млн мог осваиваться без его участия. Оптимизацию должны закончить к марту. Новая структура клуба будет состоять из совета директоров, наблюдательного совета и банков. Траты на футбольную школу в $8,9 млн в год не изменятся.
  • Президент «Краснодара» рассказал, что официально объявит о болезни, чтобы болельщики клуба понимали, что происходит.
  • Основатель «Магнита» Сергей Галицкий создал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 году. В 2018 году он продал свои 29% в ритейлере группе ВТБ за 138 млрд рублей и ушёл из компании. После этого он решил не запускать новые проекты и посвятить время развитию детского спорта.
Сергей Галицкий «КомментШоу»

#новость #галицкий

3845 просмотров
43 43 комментария
25
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43 комментария
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Михаил Синицын

Желаю скорейшего выздоровления

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53
Демид Московский

Здоровья Сергею. При полном моем равнодушии к футболу, считаю ФК Краснодар гениальным проектом.

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25
Правоохранительный лолипоп

Сразу видно, что к футболу вы равнодушны) Сама идея частного клуба в РФ свежа, интересна и не могла не вызвать симпатии, но говорить про гениальный проект, серьезно? Не, если Галицкому было наплевать на результаты, то тогда конечно вопросов нет ;)

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2
Dima Kalinov

Наплевать на результаты чего?
Десятков детей в школе, которые этим занимаются профессионально и тратят на это жизнь?
В вашем представлении школа должна быть просто чтобы быть и не важны успехи игроков. 
Вы уверены, что понимаете смысл спорта?

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3
Blackrock

2012 год. Слуцкий спорят с Галицким что на одних воспитанниках не уедешь.
Галицкий просит 10 лет. Проходит 11 основным составом только из воспитанников и результатах и не пахнет. Где гениальность ? https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/548000/

Сергей Галицкий: "Принимаю пари Слуцкого"
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий ответил на своей страничке в твиттере на слова главного…
www.sport-express.ru
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3
Правоохранительный лолипоп

ТАк да, выше ответил. Там сейчас клубу последнее место занимать не дают легионеры с жирными контрактами, хех.

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2
Blackrock

Мораль ?)) Можешь построить красивый стадион с парком и академией. Но в академию скауты все равно набирают по блату )))

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2
Правоохранительный лолипоп

Ну или тренеры так работают (и таких нанимают). Условно взять тех, кого в 2010-11 набирали, отправь их в академию Челси или Барсы, я думаю, они бы сейчас совсем иначе играли. 

Не, я лично не критикую Краснодар, уж если на то пошло, так это его деньги, да и что стадион построил и академию сделал - молодец. Но называть это "гениальным проектом"... да и вообще, дрочка на Краснодар малость надоела уже. 

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1
Blackrock

Академии норм только у Аякса и Порту помоему. Та же барса с челси больше хоронят своих воспитанников. (Давно руку с пульса футбола снял могу ошибиться) 
Помоему проблема в том что не терпится хороших результатов И начинают заливать клуб деньгами и дорогими игроками к которым ни тренер ни сами игроки не готовы. И получается что получается. Что то между галактикос-анжи и лестером с арсеналом ))

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0
Правоохранительный лолипоп

Да не, готовят там  норм. Просто тут фишка еще в том, что из академии в Аякс или Порту попасть куда проще, чем в клубы, которые за ЛЧ воюют ) У того же Челси дофига молодых по арендам.

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1
Dr. Horrible

в челси одна из лучших академий мира. 
сейчас в команде в стартовом составе играют несколько воспитанников + отлично зарабатывают на продаже середняков.   ред.

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1
Правоохранительный лолипоп

Ну когда у клуба четвертый бюджет, а он занимает десятое место, почти одиннадцатое, я бы не назвал это "гениальным". К чему вы школу приплели, я чет не пойму. 

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1
Dima Kalinov

Они не покупают игроков, а воспитывают. Вы прогресс смотрите, а не затраты. 
И лет через 5 вернёмся к этому. 
Лучше как Спартак - иметь конский бюджет и побеждать 1 раз в 20 лет. 
Если вы отличный футбольный менеджер - уверен, вас с руками оторвут. 

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1
Правоохранительный лолипоп

Кого они блядь воспитывают? У них в основе сейчас в основном легионеры с жирными контрактами, а из воспитанников только вратарь. А с воспитанниками они только проблем хлебнули пока что, типа этого никчемного нападающего, Игнатьева или как там его. Так что, ничего гениального тут нет.
Ах, да. При таких вложениях (там уже наверное далеко за 500 миллионов), у клуба 0 трофеев. Они даже в ФНЛ и РПЛ не по спортивному принципу выходили ;)

P.S. Можете минусить, но хули тут минусить, если взрослеть надо. Правда не всегда бывает приятной, такая жизнь. ред.

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2
Dima Kalinov

Воспитывать игроков - у вас видимо, как у некоторых продакт овнеров с продуктом - 9 женщин должны за месяц родить ребёнка)
Детей берут детьми и нужно минимум 10 лет, чтобы они начали что-то показывать. 

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2
Маркетологов к стенке

Знаешь, сколько вложил МС, чтобы через четыре года взять трофей? 1 миллиард евро, по ценам 2007-2012 года. Всего, они потратили 2 миллиарда евро, но так и не смогли взять жалкий еврокубок))
Академия, даже самая лучшая, должна давать одного игрока в год. Это аксиома. В этом году, в состав ворвался Сперцян, Корнюшин, Черников. Еще взяли Кривцова.
Если Черников ни о чем, то Сперцян - это потенциальная звездочка, а Корнюшин - это добротный игрок подмены.
Ни один клуб не может на конвеере штамповать звезд из академий, даже Барса и Аякс, хотя они у них лучшие в мире.

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0
Правоохранительный лолипоп

Давай не будем про звездочек, тоже про Шапи и Игнатьева говорили. И где они сейчас?) А то у нас любят авансы выдавать, как только молодой пару матчей хорошо сыграют.
Вот когда подпишут контракты пожирнее, не сбавят в течении пары лет, вот тогда и посмотрим. А пока это все такое себе. Таких молодых дарований у нас в РПЛ вагон и тележка были.

Про пример МС я лучше промолчу. Че, реально не видишь разницу между АПЛ и РПЛ? ) Открою секрет: суммарная стоимость игроков АПЛ - 9 миллиардов. РПЛ - 970 миллионов. Ну и к чему тут про миллиард МС? К чему вообще сравнивать не сравниваемое? 

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2
Маркетологов к стенке

Согласен, развиваться лимит мешает. Именно он угробил Шапи, Игнатьева и т.д.
Но сам факт в том, что академия игроков дает. Да, не на целый состав, но дает.
Ну так речь не о том, а о том, что они потратили 2 миллиарда и не завоевали ни одного еврокубка за 12 лет. А вы хотите от Краснодара за 10 с небольшими тратами. Они набираются опыта, это нормальное явление.

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0
Правоохранительный лолипоп

А лимит, кстати, херня. Конечно, его нужно отменять, но с другой стороны, топ-клубам никто не мешал договориться между собой и не платить сраным и никчемным паспортистам миллионы евро. Тем более молодым. Просто ввести неофициальный потолок зарплат.

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1
Artem Zverkovskiy

Тогда это будет сговор на рынке и этим будут заниматься органы

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0

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Blackrock

https://www.transfermarkt.ru/fk-krasnodar/transfers/verein/16704
Где они тут воспитывают каждый год закупают игроков и трансферная ведомость минусовая

ФК Краснодар - Трансферы 21/22
Трансферы: покупки и продажи игроков клуба Краснодар за сезон Общая статистика текущего сезона.
www.transfermarkt.ru
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3
Маркетологов к стенке

Они заняли такое место, поскольку часть основных игроков уже уходила в конце сезона и играла на отвали, кроме того, Мусаев слишком уж авантюрно играл.
У всех клубом бывают такие периоды, это нормальное явление

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1
Правоохранительный лолипоп

Так они и в этом сезоне не блещут в общем то.

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0
Маркетологов к стенке

Краснодар в трех очках от второго места, после перестройки состава. ВМГ сделает качественную команду

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0
Правоохранительный лолипоп

ВМГ откровенно слабый тренер. У болельщиков ЦСКА спроси, хех

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3
Маркетологов к стенке

Я болельщик ЦСКА, да, слабый)) На 10 мультов закупили 9 сопляков-ноунеймов, с которыми он и в еврокубках играл, да и за чемпионство боролся)).
Зато, как убрали этого слабого тренера, так сразу из еврокубков вылетели и ни за что не боремся в чемпионате.
ВМГ - это топовый тренер.

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0
Правоохранительный лолипоп

Потому что накупили всяких Фуксов и хрен пойми кого за неплохие деньги, а они по факту не играют. Хз. я именно что от коней массу проклятий в адрес ВМГ видел, в частности на тему хули он Облякова ставит постоянно. Ну посмотрим по итогам сезона. Если Краснодар в четверку не войдет, это будет жопа для них т.к. состав очень даже.

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0
Маркетологов к стенке

У них нет глубины состава, поэтому их итоговое место будет зависеть от количества травм. Будет все норм, они и за чемпионство могут пободаться.
В ЦСКА пришел ВЭБ и Орешкин, а он такой же, как Федун. А болельщики гнали на ВМГ, т.к. думали, что в нем причина. Но оказалась, что не в нем, что и показывает этот сезон, где мы одни из худших по игре.

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0
Правоохранительный лолипоп

В РПЛ глубины состава даже у Зенита нет, если что ;)

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0
Маркетологов к стенке

У Зенита лавочники более качественные и опытные. Если бы не потеря Оздоева, то вообще лучшая лавка в чемпе.

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0
Oleg Matveenko

А не этот ли топовый тренер завалил подготовку зимнюю в очередной раз? Что команда в итоге и вышла на 6-е место? Другой вопрос, что вместо него поставили двух юнцов, вместо нормального тренера. 

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0
Миша Магадан

Вы уверены, что понимаете смысл спорта?

расскажите свою версию.
Моя - "выкачивать много денег из государства, с частниками не связываться, они спросят за результат, а нам это зачем?".

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0
Nikita Ivanov

Здоровья!

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4
Ruslan Umarkhanov

Мутко…. твой выход!!!

Ответить
0
Гладкий Абдужаббор

Шулд плей ремоутли овер модерн технолоджи витх сони плейстейшен анд стай витх ус

Ответить
4
Игорь Иваныч негодуэ

Сергей Николаевич, ну ты чего :(

Ответить
1
Иосиф Путин

Кому этот убыточный клуб нужен? Стадион штука хорошая, как актив, под который можно живых денег в кредитах набрать и вывести зарубеж ред.

Ответить
–1
Правоохранительный лолипоп

Чую, с клубом будет как с Natura Siberica, хоть он и пытается все подготовить на случай худшего для себя варианта. Там в прошлом сезоне уже проблемы начались, например, с физруком в качестве тренера, которого никто не хотел убирать.

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–3

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Клемент Бурдин

Забавно, что новости в рбк и здесь появляются одновременно

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0
Giorgos Rusakov

Постарел как

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0
Федор Чеботарев

Странно не так ли?

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0
Александр _

Сергей Галицкий - это самый-самый лучший и современный руководитель отечественных футбольных клубов!

Поэтому, живи долго, Сергей! Здоровья и процветания!

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0
Oleg Matveenko

Краснодар - искусственный клуб. Пусть для начала выйдут в РПЛ по спортивному принципу)

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0
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