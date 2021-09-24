Сергей Галицкий сообщил о болезни, которая «мешает работе» — из-за неё он не может посещать матчи команды Статьи редакции
Галицкий не раскрыл детали, но рассказал, что меняет структуру футбольного клуба — чтобы он не зависел от одного человека.
- «Пропустил три игры, потому что болею. У меня такой период в жизни, когда я не могу присутствовать на домашних играх. Не могу общаться с клубом в таком количестве, в котором необходимо для президента. Но это жизнь, я сейчас не в той форме», — сказал Галицкий в подкасте «КомментШоу».
- Галицкий рассказал, что меняет работу клуба так, чтобы бюджет в $50-70 млн мог осваиваться без его участия. Оптимизацию должны закончить к марту. Новая структура клуба будет состоять из совета директоров, наблюдательного совета и банков. Траты на футбольную школу в $8,9 млн в год не изменятся.
- Президент «Краснодара» рассказал, что официально объявит о болезни, чтобы болельщики клуба понимали, что происходит.
- Основатель «Магнита» Сергей Галицкий создал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 году. В 2018 году он продал свои 29% в ритейлере группе ВТБ за 138 млрд рублей и ушёл из компании. После этого он решил не запускать новые проекты и посвятить время развитию детского спорта.
2012 год. Слуцкий спорят с Галицким что на одних воспитанниках не уедешь.
Галицкий просит 10 лет. Проходит 11 основным составом только из воспитанников и результатах и не пахнет. Где гениальность ? https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/548000/
Ну или тренеры так работают (и таких нанимают). Условно взять тех, кого в 2010-11 набирали, отправь их в академию Челси или Барсы, я думаю, они бы сейчас совсем иначе играли.
Не, я лично не критикую Краснодар, уж если на то пошло, так это его деньги, да и что стадион построил и академию сделал - молодец. Но называть это "гениальным проектом"... да и вообще, дрочка на Краснодар малость надоела уже.
Академии норм только у Аякса и Порту помоему. Та же барса с челси больше хоронят своих воспитанников. (Давно руку с пульса футбола снял могу ошибиться)
Помоему проблема в том что не терпится хороших результатов И начинают заливать клуб деньгами и дорогими игроками к которым ни тренер ни сами игроки не готовы. И получается что получается. Что то между галактикос-анжи и лестером с арсеналом ))
Кого они блядь воспитывают? У них в основе сейчас в основном легионеры с жирными контрактами, а из воспитанников только вратарь. А с воспитанниками они только проблем хлебнули пока что, типа этого никчемного нападающего, Игнатьева или как там его. Так что, ничего гениального тут нет.
Ах, да. При таких вложениях (там уже наверное далеко за 500 миллионов), у клуба 0 трофеев. Они даже в ФНЛ и РПЛ не по спортивному принципу выходили ;)
P.S. Можете минусить, но хули тут минусить, если взрослеть надо. Правда не всегда бывает приятной, такая жизнь. ред.
Знаешь, сколько вложил МС, чтобы через четыре года взять трофей? 1 миллиард евро, по ценам 2007-2012 года. Всего, они потратили 2 миллиарда евро, но так и не смогли взять жалкий еврокубок))
Академия, даже самая лучшая, должна давать одного игрока в год. Это аксиома. В этом году, в состав ворвался Сперцян, Корнюшин, Черников. Еще взяли Кривцова.
Если Черников ни о чем, то Сперцян - это потенциальная звездочка, а Корнюшин - это добротный игрок подмены.
Ни один клуб не может на конвеере штамповать звезд из академий, даже Барса и Аякс, хотя они у них лучшие в мире.
Давай не будем про звездочек, тоже про Шапи и Игнатьева говорили. И где они сейчас?) А то у нас любят авансы выдавать, как только молодой пару матчей хорошо сыграют.
Вот когда подпишут контракты пожирнее, не сбавят в течении пары лет, вот тогда и посмотрим. А пока это все такое себе. Таких молодых дарований у нас в РПЛ вагон и тележка были.
Про пример МС я лучше промолчу. Че, реально не видишь разницу между АПЛ и РПЛ? ) Открою секрет: суммарная стоимость игроков АПЛ - 9 миллиардов. РПЛ - 970 миллионов. Ну и к чему тут про миллиард МС? К чему вообще сравнивать не сравниваемое?
Согласен, развиваться лимит мешает. Именно он угробил Шапи, Игнатьева и т.д.
Но сам факт в том, что академия игроков дает. Да, не на целый состав, но дает.
Ну так речь не о том, а о том, что они потратили 2 миллиарда и не завоевали ни одного еврокубка за 12 лет. А вы хотите от Краснодара за 10 с небольшими тратами. Они набираются опыта, это нормальное явление.
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https://www.transfermarkt.ru/fk-krasnodar/transfers/verein/16704
Где они тут воспитывают каждый год закупают игроков и трансферная ведомость минусовая
Потому что накупили всяких Фуксов и хрен пойми кого за неплохие деньги, а они по факту не играют. Хз. я именно что от коней массу проклятий в адрес ВМГ видел, в частности на тему хули он Облякова ставит постоянно. Ну посмотрим по итогам сезона. Если Краснодар в четверку не войдет, это будет жопа для них т.к. состав очень даже.
У них нет глубины состава, поэтому их итоговое место будет зависеть от количества травм. Будет все норм, они и за чемпионство могут пободаться.
В ЦСКА пришел ВЭБ и Орешкин, а он такой же, как Федун. А болельщики гнали на ВМГ, т.к. думали, что в нем причина. Но оказалась, что не в нем, что и показывает этот сезон, где мы одни из худших по игре.
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