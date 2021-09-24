TMZ: Актёр Уильям Шетнер полетит в космос на корабле Джеффа Безоса — он сыграл капитана Кирка в сериале «Звёздный путь» Статьи редакции
90-летний актёр станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.
- Полёт состоится в октябре на корабле компании Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса, пишет онлайн-таблоид TMZ со ссылкой на источники.
- Шетнеру 90 лет. Он войдёт в состав второго экипажа на борту корабля New Shepard. Кроме этого, актёр станет пожилым человеком, побывавшим в космосе. Имена остальных членов экипажа не раскрываются. Полёт продлится 15 минут.
- Первый полёт компании Blue Origin состоялся20 июля. На борту корабля New Shepard был владелец компании Джефф Безос, его младший брат Марк, 82-летняя лётчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен.
- Полёт длился десять минут. Члены экипажа достигли линии Кармана и провели около четырёх минут в невесомости.
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