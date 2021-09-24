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Nazigul Jusupova

TMZ: Актёр Уильям Шетнер полетит в космос на корабле Джеффа Безоса — он сыграл капитана Кирка в сериале «Звёздный путь» Статьи редакции

90-летний актёр станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.

  • Полёт состоится в октябре на корабле компании Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса, пишет онлайн-таблоид TMZ со ссылкой на источники.
  • Шетнеру 90 лет. Он войдёт в состав второго экипажа на борту корабля New Shepard. Кроме этого, актёр станет пожилым человеком, побывавшим в космосе. Имена остальных членов экипажа не раскрываются. Полёт продлится 15 минут.
Кадр из сериала «Звездный путь»
  • Первый полёт компании Blue Origin состоялся20 июля. На борту корабля New Shepard был владелец компании Джефф Безос, его младший брат Марк, 82-летняя лётчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен.
  • Полёт длился десять минут. Члены экипажа достигли линии Кармана и провели около четырёх минут в невесомости.

#новости #джеффбезос #blueorigin

676 просмотров
5 5 комментариев
2
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Ты не можешь употребить больше двух-трёх тысяч калорий в день. Тебе не нужно столько. Не нужно двадцать машин, тридцать самолетов.

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