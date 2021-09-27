«Яндекс.Дзен» запустил бесплатный курс для блогеров Статьи редакции
Он продлится три месяца — на нём блогеры узнают о правилах платформы, программах поддержки, монетизации и другом.
На курсе можно будет узнать как работает платформа, как блогерам создавать контент для «Дзена» и зарабатывать на этом, рассказали vc.ru в компании.
Курс начнётся 5 октября и продлится три месяца — зарегистрироваться и принять участие можно бесплатно.
Вести курс будут сотрудники «Дзена», блогеры платформы и эксперты — среди них, например, руководитель продюсерского центра «Яндекс.Дзена» Никита Белоголовцев, журналист и филолог Ксения Туркова, эксперт по технике речи Сергей Васильев.
- Они расскажут о правилах «Дзена», программах поддержки блогеров и монетизации, а также о том, как создавать тексты и видео для платформы. Участники курса смогут записаться на один или несколько модулей.
- По итогам каждого модуля ведущие курса ответят на вопросы участников в формате вебинаров. На курсе будут домашние задания — выполнившие не менее 70% из них получат доступ к в закрытому чату с поддержкой «Дзена».
- Лучшие выпускники получат подарки и рекомендации в программы поддержки блогеров «Аврора», «Нирвана» и в продюсерский центр «Дзена».
Всем доброго времени суток. Перед написанием этой статьи нашёл аналогичные, оказывается, что я далеко не первый. Жаль, раньше не видел. Понимаю, что моя вина в ситуации тоже есть, но тут скорее о том, как «Ситимобил» относится к своим клиентам.
Китай объявил все операции с криптовалютами нелегальными. Запрещено оказание любых услуг, связанных с криптовалютами и соответствующими производными инструментами.
Полный цикл создания мобильного приложения – это результат слаженной работы многих сотрудников... в идеале. На практике же каждая фича имеет шансы попасть в производственный водоворот, где разрабы ругаются на усложнённый дизайн, а тестировщики бьются в истерике, не понимая, как можно было оставить столько багов.
Работают нон-компиты в России или нет? Отвечаем на вопрос в этой заметке (спойлер: работают, но с некоторыми особенностями). Шаблон договора об ограничении конкуренции прилагается.
Что нужно знать веб-мастерам, работающим с модным сегментом
Они отделались выплатой компенсации.
Сопровождаем сохранение резервных копий протяжным «мяу».
Какой компании не хочется, чтобы ее считали работодателем мечты? Пусть лучшие кандидаты делают выбор в вашу пользу, а конкуренты ломают голову — что с ними не так. Продемонстрировать силу своего HR-бренда компаниям уже более 10 лет помогает hh.ru: ежегодно мы проводим Рейтинг работодателей России и Премию HR-бренд. И как показывает анализ…
Мы начали производить и продавать приборы по очищению воздуха в конце 2019 года. Первое время всё шло наперекосяк, но мы переосмыслили все процессы и за год увеличили выручку в 2 раза.