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Медиа
Евгения Евсеева

«Яндекс.Дзен» запустил бесплатный курс для блогеров Статьи редакции

Он продлится три месяца — на нём блогеры узнают о правилах платформы, программах поддержки, монетизации и другом.

  • На курсе можно будет узнать как работает платформа, как блогерам создавать контент для «Дзена» и зарабатывать на этом, рассказали vc.ru в компании.

  • Курс начнётся 5 октября и продлится три месяца — зарегистрироваться и принять участие можно бесплатно.

  • Вести курс будут сотрудники «Дзена», блогеры платформы и эксперты — среди них, например, руководитель продюсерского центра «Яндекс.Дзена» Никита Белоголовцев, журналист и филолог Ксения Туркова, эксперт по технике речи Сергей Васильев.

  • Они расскажут о правилах «Дзена», программах поддержки блогеров и монетизации, а также о том, как создавать тексты и видео для платформы. Участники курса смогут записаться на один или несколько модулей.
  • По итогам каждого модуля ведущие курса ответят на вопросы участников в формате вебинаров. На курсе будут домашние задания — выполнившие не менее 70% из них получат доступ к в закрытому чату с поддержкой «Дзена».
  • Лучшие выпускники получат подарки и рекомендации в программы поддержки блогеров «Аврора», «Нирвана» и в продюсерский центр «Дзена».

#новость #яндекс #яндексдзен #дзен

953 просмотров
18 18 комментариев
2
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18 комментариев
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Genio Genio

Дзен головного мозга, не люблю эту платформу, просто свалка контента

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7
умный человек

Ещё и читать заставляют каждый день, ненавижу

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1
Демьян Федулов

Яшка пытается всеми силами реанимировать уже остывающий труп своего детища....

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4
Сергей Никитин

Любыми путями пытается получить как можно больше UGC.

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0
ivan krapivin

Перевод с Дзен языка на русский:
бесплатный курс для блогеров == все то, что есть в /about, только теперь в видосах;
закрытый чат с поддержкой «Дзена» == те же квадратноголовые ребята, что и отвечают на запросы по емейлу

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2
Шизоидная обезьяна

Подарки же еще получат, мб дождевик, поп сокет и блокнотик. 😂

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2
Best Practice

Научат основам кликбейта?) ред.

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2
Павел Бойченко

Это во втором блоке обучения будет.
Тема: Кликбейт или как обмануть читателя

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0
Павел Бойченко

Отличная новость. Очень хороший способ привлечь молодую аудиторию к своим проектам. Сейчас дети очень хотят быть блогерами.

Ответить
0
Павел Бойченко

Правда детям никто не объясняет, что для того, чтобы быть успешным, есть пути и менее конкурентные, однако более выгодные.

Ответить
1
Михаил Филиппов

Блогеры на дзене зарабатывают тысяч по 30 в среднем, там успехом даже не пахнет. Это скорее хобби для мамочек в декрете.

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1
Павел Бойченко

0.001% в лучшем случае зарабатывают по 30 тыс. рублей.

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2
Ratstarius

Там думать надо, а здесь особо нет 

Ответить
1
Павел Бойченко

Самое сложное это думать)

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0
KINCH

Зарегался, зазырим-попузырим.

Ответить
0
Pishi Veselej

Сбылись мечты народныя

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0
Богдан Щербаков

Зарегистрировался, спасибо! 

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0
Рациональный Никита

"как создавать тексты и видео для платформы." - максимально кликбейтный заголовок, игра на эмоциях. В самом тексте вообще похер что писать. Аудитории Дзена нужны именно что самые примитивные эмоции, а не новые знания, впечатления и т.д. 

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0
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Читать все 18 комментариев
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