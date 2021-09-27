«Ситимобил» снял 5547 рублей за поездку в 36 км по городу

Всем доброго времени суток. Перед написанием этой статьи нашёл аналогичные, оказывается, что я далеко не первый. Жаль, раньше не видел. Понимаю, что моя вина в ситуации тоже есть, но тут скорее о том, как «Ситимобил» относится к своим клиентам.