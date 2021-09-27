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Медиа
Nazigul Jusupova

Телеканал «Пятница» объявил кастинг среди ИТ-специалистов для участия в реалити-шоу Статьи редакции

Участники должны быть готовы к съёмкам и смене деятельности.

  • Объявление появилось 17 сентября на сайте Facancy.ru. Редакция vc.ru обратилась к телеканалу за подробностями.
  • Авторы представляют проект как возможность начать работать в сфере ИТ, web-дизайна и product-менеджмента. А тем, кто уже занимается этим, предлагают «карьерный скачок».
  • По условиям конкурса, прошедшие кастинг должны принять участие в 7-10 съемках в октябре или ноябре, а также сменить свою деятельность.

#новости

3795 просмотров
45 45 комментариев
8
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45 комментариев
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Михаил Б

ИТ-ревизор будет врываться в офисы ИТ-компаний и искать говнокод

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55
Николай Замотаев

лучше бы митинг-полиция врывалась на слишком долгие митинги: "митинг полиция! у вас митинг без agenda, на 2 часа, на 20 человек! всем немедленно разойтись!"

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7
Джон Картошкин

митинги запрещены в стране, вообще-то

Ответить
3
Себастиан Перейра

если это путинг (одна из разновидностей митинга), то даже поощряются

Ответить
8
Aydar Sultanov

master переименовали в main, blacklist в blocklist, митинг в путинг. Продолжаем работу!

Ответить
1
Николай Замотаев

facedesk.gif

Ответить
0
Джон Картошкин

А кто в Джире не залогался увольнять нафиг!

Ответить
1
Сергей Милосердов

Можно удалённо же

Ответить
0
Михаил Б

Будет тыкать говнокодеров мордой в говнокод

Ответить
0
Правильный Взгляд

За это могут и клавиатурой по моське :)

Ответить
0
Slava Itprofi

А если не найдет, будет лепить наклейки "DRY", "KISS", "SOLID" 

Ответить
0
Анатолий Ерёмин

Они будут сидеть вокруг костра с ноутбуками и объяснять ведущей (скорее всего Бузова) суть IT-шных мемов в виде бинарного кода

Ответить
0
Николай Замотаев

"А теперь совет скрам-мастеров выберет самого слабого программиста команды."

Ответить
0
Artem Vidyaev

Ждём зерокодеров

Ответить
30
proflance

Low!)

Ответить
4
Яна Савельева

докатились))) раньше были реперы, потом эмо, потом все финтесом и качалкой, и сейчас модно быть айтишником)ржу
P.S - лучше бы на эмо остановились 2007 самые лучшие годы ред.

Ответить
12
Степан Фадеев

Следующий уровень это трейдеры

Ответить
1
Яна Савельева

это точно, уже к этому идет

Ответить
1
Dmitry Pushin

Ничего изменить нельзя...

Ответить
0
Никита

а что плохого в моде на фитнес или на интеллектуальный высокооплачиваемый труд?

Ответить
0
Vlad Zloy

Дом-IT

Ответить
3
Николай Замотаев

Слоган - "вырасти блокчейн, посади CEO, построй датацентр" ?

Ответить
8
Дмитрий Беленов

Судя по домену почты, будет что то типа “На ножах”, только вместо Ивлева какой нибудь мега знаток станет кошмарить недорослей за говнокод)

Ответить
5
Вел Колдин

я написал им, анкету заполнил. похоже это такой спецпроект со Сбером. И попиариться и если чо найти сотрудников

Ответить
4
Подземный единорожек88

Потом будем за вас голосовать, чтобы Бородина и Собчак на общем собрании вас не выгнали!

Ответить
3
Алексей Медведев

Надеюсь, смсками!?

Ответить
0
andr oid

А если притвориться что я айтишник? Там же всё равно деятельность надо менять

Я даже слова умные знаю:
Бэк, фронт, саас, лернинг ред.

Ответить
4
Dmitry Pushin

Вообще не угадал, засинкаться, митап, воркшоп, скоуп) 

Ответить
0
andr oid

Так я скажу что я Джуниор.

О, митап я знаю, это шарики такие мясные

Ответить
8
Dmitry Pushin

митбол не?

Ответить
0
andr oid

Ну вот, провалил тест на мидла ))

Ответить
3
Dmitry Pushin

в хороших митболах не каждый синьор смыслит

Ответить
1
Dmitriy

Да 7-10 съемок можно только один segfault дебажить

Ответить
3
One Geek

Вот вы смеётесь и шутите, а был бы у вас телевизор с телеканалом "Пятница", вы бы каждую серию смотрели без отрыва на рекламу, как когда-то мой дед смотрел "Играй гармонь"

Ответить
1
Подземный единорожек88

А чо там такого притягательного?)

Ответить
0
One Geek

Подумайте, почему стартаперы так любят сериал "Кремниевая Долина".

Ответить
0
Shmyax

Это как кастинг на роль Белоснежки?))

Ответить
1
Правильный Взгляд

на роль центрового ботана )

Ответить
0
proflance

Сайты на тильде будут собирать!)

Ответить
0
andr oid

Ха! Это и я так могу!

Ответить
0
Johnny Vorony

пИаТница

Ответить
0
alexandr Goptarev

Ну это конечно прикольная новость

Ответить
0
Fred Han

Не зря учил Джулию🤣🎉

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0

Комментарий удален

Павел -

Из программиста в проститутку? Карьерный скачок?

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0
Склонный Влад

Я-я-я!!!
Возьмите меня. Меня заебало быть программистом  - хочу быть digital - плесенью!

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0
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