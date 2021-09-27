Телеканал «Пятница» объявил кастинг среди ИТ-специалистов для участия в реалити-шоу Статьи редакции
Участники должны быть готовы к съёмкам и смене деятельности.
- Объявление появилось 17 сентября на сайте Facancy.ru. Редакция vc.ru обратилась к телеканалу за подробностями.
- Авторы представляют проект как возможность начать работать в сфере ИТ, web-дизайна и product-менеджмента. А тем, кто уже занимается этим, предлагают «карьерный скачок».
- По условиям конкурса, прошедшие кастинг должны принять участие в 7-10 съемках в октябре или ноябре, а также сменить свою деятельность.
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