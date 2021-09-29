У неё «самое быстрорастущее ток-шоу на YouTube» и «первое ток-шоу Amazon Prime». Правда ни YouTube, ни Amazon об этом не знают. Её сайт ежемесячно посещает 50 млн уникальных пользователей — хотя на деле не наберётся и миллиона. Как Ozy обманула Goldman Sachs, но продолжила привлекать инвесторов и вышла на прибыль — в пересказе The New York Times.

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Сооснователь Ozy Media Карлос Уотсон на развлекательно-образовательном фестивале компании OzyFest CNN

Зимой 2021 года инвестиционный банк Goldman Sachs хотел вложить $40 млн в американскую медиакомпанию Ozy: она выпускает рассылки, телешоу, подкасты, видеоролики, а также проводит премии и фестивали.

Инвесторов привлекла большая аудитория Ozy, которой то и дело хвастался исполнительный директор компании — Карлос Уотсон. Он также рассказал Goldman Sachs, что фирма хорошо общается с руководством YouTube, где её ролики собирают миллионы просмотров.

В феврале, чтобы обсудить перспективы, Ozy организовала видеозвонок между Goldman Sachs и одним из руководителей YouTube Originals Алексом Пайпером. Последний опоздал на встречу, сказав, что не может подключиться к Zoom, и предложил вместо этого созвониться. Он подтвердил, что Ozy действительно собирает миллионы просмотров и хорошо зарабатывает на рекламе.

Однако инвесторам показался подозрительным его голос — будто его изменили в специальной программе, пишет NYT. После звонка представитель Goldman Sachs написал Пайперу снова — только не на тот адрес, который предоставил глава Ozy, а на почту помощника. Тогда-то банкиры и узнали, что с ними общался не настоящий Пайпер, а кто-то другой.

Уотсон извинился перед Goldman Sachs и рассказал, что голос принадлежал соучредителю Ozy и главному операционному директору Самиру Рао. Инцидент он списал на проблемы с психическим здоровьем у Рао. Сам соучредитель комментарии давать отказался.

Самир — надёжный друг и незаменимый коллега. Я горжусь тем, что мы смогли поддержать его в борьбе с недугом, и рад, что сейчас ему гораздо лучше. Карлос Уотсон сооснователь Ozy

Председатель правления Ozy Марк Ласри сообщил, что совет директоров знает о случившемся и поддерживает позицию Уотсона. «Карлос и его команда проявили сострадание, о котором мечтал бы любой из нас, окажись он в столь трудной ситуации», — заявил Ласри. Изначально правление поверило Уотсону на слово, но после после материала NYT объявило о внутреннем расследовании.

Многие медиакомпании любят пускать пыль в глаза, пишет NYT, и Ozy не исключение: она на протяжении долгих лет хвасталась численностью своей аудитории. Вопрос лишь в том, где грань между приукрашиванием и откровенным мошенничеством, рассуждает издание.

Приукрашивание чаще всего можно оправдать в будущем — если компании удастся добиться успеха. Но попытка обмануть крупнейший инвестиционный банк в мире — это уже слишком. The New York Times

Ozy — издание для молодёжи c оценкой в $159 млн

Ozy основали в 2013 году как «серьёзную, политичную и инклюзивную» медиакомпанию, которая отвечала бы запросам тысячелетия. Её публичным лицом стал сооснователь Карлос Уотсон — выходец из семьи рабочего класса, а также выпускник Гарварда и Стэнфорда.

В начале карьеры Уотсон работал в Goldman Sachs, консалтинговой корпорации McKinsey & Company и ведущим на кабельном канале MSNBC Forbes

Первыми инвесторами Ozy стали коллеги и знакомые Уотсона:

Дэвид Драммонд — в то время главный юридический директор Google.

Лорен Пауэлл Джобс — ещё в 1997 году она запустила вместе с Уотсоном курсы по подготовке к колледжу, а позже вошла в совет директоров Ozy.

«Аксель Шпрингер-Ферлаг» — одно из крупнейших европейских издательских и медиаконцернов.

Рон Конвей — венчурный инвестор из Кремниевой долины.

В 2019 году Ozy также привлёк $35 млн от инвестиционного банка LionTree и медийной компании iHeart Media, а благотворительный Ford Foundation поддержал компанию грантами. К апрелю 2020 года Ozy привлекла более $83 млн и заявила об оценке в $159 млн.

Часть инвестиций Ozy потратила, чтобы нанять журналистов, запустить рассылки и начать видеопроизводство, а также написать спонсорские статьи. Среди главных редакторов Ozy числились бывший глава журнала Smart Money и колумнист Wall Street Journal Джонатан Даль, а также автор лондонского Times Фэй Шлезингер. Но они недолго продержались в издании.

В 2020 году компания получила $50 млн выручки и впервые за семь лет вышла на прибыль.

Ozy заявляет, что привлекает около 50 млн уникальных пользователей в месяц, но сильно приукрашивает

Уотсон с самого начала обращал внимание на «ажиотаж вокруг сайта» и хвастался высокими показателями. В 2015 году тогдашний редактор Ozy Юджин Робинсон попытался найти подтверждение его словам в открытых источниках, но не смог.

Компания Ozy — настоящая «потёмкинская деревня». Юджин Робинсон уволен в 2021 году

В 2017 году издание BuzzFeed News сообщило, что Ozy закупает «некачественный» трафик: сотрудничает с компаниями, которые позволяют браузеру автоматически открывать статьи Ozy. Уотсон сказал, что действительно закупал трафик, но исключительно для того, чтобы собрать электронные адреса для рассылки.

В пресс-релизе 2019 года компания сообщила, что сайт ежемесячно посещает 50 млн уникальных пользователей. Однако аналитический сервис Comscore эти заявления опровергает. По его данным, в 2018 году Ozy удалось в течение нескольких месяцев привлекать по 2,5 млн пользователей.

Но в июне 2021 года показатели упали до 230 тысяч, а к июля восстановились всего лишь до 479 тысяч. Уотсон назвал статистику неполной, отметив, что она не учитывает посетителей в социальных сетях, зрителей телешоу и слушателей подкастов.

Другие цифры проверить труднее, пишет NYT. В январе 2021 года Ozy сообщила Axios, что на её рассылку подписано более 20 млн пользователей. Для сравнения, у популярной бизнес-рассылки Morning Brew на 2021 год около 3 млн подписчиков.

Уотсон понимает скептицизм, но заявляет, что все показатели — результат упорного труда. «Всё потому, что наша команда бесстрашно развивает пять рассылок, 12 телешоу, шесть подкастов, четыре ежегодных фестиваля и премию Ozy Genius Awards», — говорит соучредитель.

Компания также не раз приукрашивала отношения с медийными платформами. На рекламных щитах своего шоу The Carlos Watson Show она пишет, что это «первое ток-шоу Amazon Prime», однако о рекламе с Amazon Prime она не договаривалась. В сентябре 2021 года Amazon сообщила, что Ozy нарушает правила продвижения и попросила убрать упоминание Amazon Prime.

Ozy позиционирует The Carlos Watson Show как «самое быстрорастущее ток-шоу в истории YouTube», но аналитики это отрицают. У части видео Ozy есть более миллиона просмотров, но менее ста комментариев. А остальные ролики собирают менее тысячи просмотров.

Чем грозит компании обман инвесторов из Goldman Sachs

Сам банк Goldman Sachs после звонка ничего делать не стал. Однако служба безопасности Google, которой принадлежит YouTube, сообщила об инциденте в ФБР.

По словам профессора права Джона Коффи-младшего, Ozy рискует:

Получить уголовное обвинение по двум статьям — за электронное мошенничество и мошенничество с ценными бумагами.

Стать участницей гражданского процесса и получить иск от Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Правда, позже профессор добавил, что дела может и не быть, ведь сделку с Ozy инвесторы из Goldman Sachs так и не заключили.

После инцидента некоторые бывшие инвесторы Ozy не хотят ассоциироваться с компанией. Но президент Ford Foundation Даррен Уокер, например, признался, что доверяет Ozy. «Миру нужны новые медиакомпании, чтобы бросить вызов устоям, встряхнуть индустрию и обратить внимание на наиболее острые вопросы», — сказал он.

Сама Ozy даже после скандала сумела привлечь новых инвесторов и провела в апреле 2021 года ещё один раунд финансирования, отмечает NYT.