Google инвестирует $75 млн в киностудию A24 и вместе с ней займётся отраслевыми исследованиями — WSJ

A24 выпустила в том числе «Закулисье реальности» и «Марти Великолепный».«Марти Великолепный», 2025 (18+). Источник: «Кинопоиск» DeepMind, ИИ-подразделение Google, анонсировало партнёрство с A24, направленное на исследования в киноиндустрии. Компания также инвестировала в A24, но размер инвестиций не раскрыла. По словам источников WSJ, речь идёт о $75 млн.Google — крупный игрок на рынке онлайн-развлечений благодаря YouTube, но долю в киностудии она покупает впервые, отмечает газета.Как пишет издание, DeepMind и A24 хотят создавать инструменты для производства и дистрибуции фильмов. A24 Labs уже разрабатывает приложение для создания ИИ-раскадровок. Партнёрство с Google многолетнее, но не эксклюзивное и доступа к данным и библиотеке фильмов A24 не даёт.В последний раз A24 привлекала деньги в 2024 году при оценке в $3,5 млрд. По словам WSJ, выручка студии за последние два года более чем удвоилась на фоне роста бюджетов фильмов и расширения производства. Конкретные показатели издание не приводит.«Союз» Google и A24 необычен, отмечает газета: студии судятся и спорят с разработчиками моделей из-за предполагаемого нарушения авторских прав, а кинематографисты называют ИИ «врагом творчества». Но, по словам партнёра A24 Скотта Бельски, нейросети можно использовать, «сохраняя контроль над творчеством».#новости #google