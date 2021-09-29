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Медиа
Nazigul Jusupova

Netflix объявил о покупке игровой студии Night School Studio Статьи редакции

Сервис планировал выйти на рынок видеоигр.

  • Night School Studio — автор видеоигры Oxenfree, запущенной в 2016 году. Netflix и игровая студия не раскрывают условия сделки.
  • Видеосервис сообщил, что он продолжит нанимать лучших специалистов в отрасли по всему миру, чтобы запустить эксклюзивные игры для всех типов игроков и любого уровня игры. Они будут доступны по подписке на сервис без рекламы и без покупок в приложении.
  • В Night School Studio сообщили, что продолжат работать над ранее анонсированным продолжением Oxenfree, а также над другими играми.
  • Видеосервис начал работать над направлением игр в мае 2021 года. До этого компания поддержала выпуск ретро-игры Stranger Things 3: The Game, которая сопровождала третий сезон «Очень странных дел», и опубликовала интерактивный мини-сериал Minecraft: Story Mode, над которым работала Telltale Games.
  • В августе для пользователей приложения Netflix из Польши стали доступны первые игры без дополнительной платы, рекламы и внутриигровых покупок.

#новости #netflix

749 просмотров
4 4 комментария
5
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4 комментария
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Güero

Играл в первую часть Oxenfree. Крутая игра.
Разрабы записывали видео про разработку и в них говорили, что были планы на экранизацию, которые до сих пор не сбылись.
Теперь рад за них

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1
Anderson Silva

что за видео?

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0
One Geek

К гадалке не ходи, Сбербанк сейчас начнет делать СберГейминг. И у Сбера есть преимущество, киллер фича по-стартаперски: разветвленная сеть банкоматов, на которых можно будет погамить. Шах и мат, Нетфликс! ред.

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1
andr oid

Oxenfree очень крутая игра.
Больше всего понравилось что можно оставить послание следующему игроку (Отражение в зеркале, это игрок который прошёл игру до тебя) и так далее. Обалденно.

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0
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Сервис планировал выйти на рынок видеоигр.

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