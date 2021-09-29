Netflix объявил о покупке игровой студии Night School Studio Статьи редакции
Сервис планировал выйти на рынок видеоигр.
- Night School Studio — автор видеоигры Oxenfree, запущенной в 2016 году. Netflix и игровая студия не раскрывают условия сделки.
- Видеосервис сообщил, что он продолжит нанимать лучших специалистов в отрасли по всему миру, чтобы запустить эксклюзивные игры для всех типов игроков и любого уровня игры. Они будут доступны по подписке на сервис без рекламы и без покупок в приложении.
- В Night School Studio сообщили, что продолжат работать над ранее анонсированным продолжением Oxenfree, а также над другими играми.
- Видеосервис начал работать над направлением игр в мае 2021 года. До этого компания поддержала выпуск ретро-игры Stranger Things 3: The Game, которая сопровождала третий сезон «Очень странных дел», и опубликовала интерактивный мини-сериал Minecraft: Story Mode, над которым работала Telltale Games.
- В августе для пользователей приложения Netflix из Польши стали доступны первые игры без дополнительной платы, рекламы и внутриигровых покупок.
Новый интерфейс позволит завести рекламную кампанию приложений в несколько шагов. Для этого не потребуется специальных знаний и помощь специалистов. Рекламодателю нужно лишь добавить ссылку на приложение, креативы, указать географию показов, выбрать стратегию и бюджет.
Новые шоу для начинающих и опытных инвесторов, авторами и ведущими которых выступят профессионалы фондового рынка.
Информацию подтвердили в компании, но пока неясно, с чем они связаны.
Всем привет! Меня зовут Валерий, брокерский договор с «Тинькофф» (дальше буду называть их также «банк», «брокер») № 2057742591. В результате масштабных технических сбоев в работе «Тинькофф Инвестиций» 24 мая 2021 г., которые, между прочим, самим Банком были признаны, я потерял 70 000 долларов (!) при торговле акциями SPCE.
Сервис планировал выйти на рынок видеоигр.
У родителей детей, больных раком, часто возникает множество вопросов, связанных с юридической поддержкой. Как получить лекарства по квоте и больничный лист? Как оформить справку по инвалидности? Могут ли меня уволить на больничном?
ИД «Коммерсантъ» и Ассоциация менеджеров опубликовали результаты ежегодного рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров». В рейтинг вошли сразу пять топ-менеджеров Skillbox:
Музыкальная площадка! Он-лайн радио! Мировые музыкальные новости! Всё это – ZAYCEV.NET !
Компания планирует создать региональную сеть складов и сортировочных центров, чтобы не зависеть от доставки из столицы.
Я очень любила «Альфа-Банк» за их креатив. Именно поэтому этот банк так сильно ранил меня и разбил мне сердце. Думаю, окончательно и бесповоротно. И об этом моя препечальная история.