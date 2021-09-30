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Медиа
Маша Цепелева

Бывший глава онлайн-кинотеатра Premier Иван Гродецкий стал гендиректором more.tv Статьи редакции

Гродецкий уже работал на руководящих постах в Okko и ivi.

  • Иван Гродецкий вступит в должность с 4 октября, рассказали vc.ru в «Национальной Медиа Группе», которая развивает more.tv. Он будет отвечать за реализацию стратегии развития сервиса, его дистрибуцию и монетизацию.
  • Ранее возглавлявшая more.tv Лала Ахмедова станет заместителем гендиректора «СТС Медиа» по спецпроектам.
  • Иван Гродецкий 10 лет работал в видеосервисе Okko и ушёл в 2020 году. После он месяц работал исполнительным директором ivi, а позже около года руководил Premier, входящим в «Газпром-медиа», сообщает «Ъ».
  • Решение Гродецкого связано с кризисом управления: за выпуск новых сериалов и фильмов отвечали несколько продакшенов в холдинге, сроки откладывались, а на действующем контенте количество подписчиков приросло меньше ожидаемого, сообщили изданию источники в Premier.
  • По данным аналитиков Telecom Daily, по итогам первого полугодия 2021 года more.tv занимает долю не более 2% на рынке видеосервисов в России. На первом месте ivi с долей в 24%, на втором — «Кинопоиск HD» (14%), на третьем — Okko (12%).
Иван Гродецкий more.tv

#новость #moretv

866 просмотров
14 14 комментариев
0
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14 комментариев
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Даниил Романов

Кому это интересно

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3
Dmitry Ryzhov

Ивану Гродецкому?

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11
Сергей Милосердов

Ну вы же зашли и откомментировали, значит интересно. 

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0
Radna

Мне

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–3
NihlistNif .

Жил был на свете Иван Гродецкий
Бросил окко, грустил не по-детски...

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5
Андрей Прокофьев

10 лет в Окко, 1 месяц в ivi, 1 год в Premier, осталось в Кинопоиске поработать для полного Фулл Хауса

Ответить
3
Влад Борщ

Потом уйдёт на кинопаб

Ответить
2
Andrey Novikov

Потом откроет «своё» казино с блек-джеком и шл…

Ответить
0
leha2014 leha2014

с учетом что 10 лет не кто про окко не знал.

Ответить
0
Taras Halturin

выглядит как стабильный карьерный спуск. судя по треку.

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3
Aleksandr Starikov-Razborov

вы — онлайн-кинотеатр? Тогда я иду к вам!

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1
Станислав С.

Судя по предыдущим местам нахождения данного товарища, море лучше не станет)

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1
Misha Zakarin

Иноагентом не назвали — уже слава Богу. Сейчас в медиа время такое.

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0
Влад Борщ

Держите в курсе, очень интересна дальнейшая судьба человека. (Нет)

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0
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