Онлайн-кинотеатры не начали транслировать 20 бесплатных телеканалов, потому что Роскомнадзор не выбрал плеер Статьи редакции
По закону онлайн-кинотеатры должны были бесплатно транслировать телеканалы с 1 октября, но не могут сделать это без платформы.
- 1 августа вступил в силу закон о бесплатной трансляции в интернете 20 обязательных российских каналов. Комиссия Роскомнадзора вместе с представителями телеканалов должна была выбрать платформу вещания до 1 октября.
- Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько онлайн-кинотеатров, закон вступил в силу, но Роскомнадзор так и не выбрал плеер для вещания. Из крупных видеосервисов вещание каналов «Ъ» не обнаружил на «Кинопоиске», Start и Amediateka. В Роскомнадзоре не ответили на запрос издания.
- Закон поддерживали телехолдинги, пишет «Ъ». Например, «Национальная Медиа Группа» (НМГ) учредила ООО «Витрина ТВ» и перезапустила сайт vitrina.tv. «Витрина» могла стать единым оператором для телеканалов в интернете, но ОТТ-платформы и операторы платного телевидения не поддержали идею. Им разрешили оставить свои плееры при условии, что их ПО соответствует требованиям Роскомнадзора.
- Уполномоченную организацию не выбрали, отбор программного обеспечения не объявили, не вступил в силу ни один из соответствующих подзаконных актов, рассказал изданию директор по работе с госорганами «Триколора» Владимир Трунов.
- Госдума приняла правила в последние дни весенней сессии, и закон может вступать в силу либо 1 марта, либо 1 сентября, объяснил гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Подзаконные акты не успели пройти согласование к 1 сентября, поэтому фактически закон начнёт действовать с марта, полагает он.
- В ivi заявили, что ждут разъяснений, но пока ничего менять не собираются. Megogo транслирует обязательные телеканалы «в соответствии с договоренностями с каналами». МТС получает сигнал несколькими способами, следуя рекомендациям вещателей, и ждет решения по выбору уполномоченных организаций. ВГТРК транслирует каналы мультиплексов на своей платформе «Смотрим» через плеер «Витрины».
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