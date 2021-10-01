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Медиа
Евгения Евсеева

Онлайн-кинотеатры не начали транслировать 20 бесплатных телеканалов, потому что Роскомнадзор не выбрал плеер Статьи редакции

По закону онлайн-кинотеатры должны были бесплатно транслировать телеканалы с 1 октября, но не могут сделать это без платформы.

  • 1 августа вступил в силу закон о бесплатной трансляции в интернете 20 обязательных российских каналов. Комиссия Роскомнадзора вместе с представителями телеканалов должна была выбрать платформу вещания до 1 октября.
  • Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько онлайн-кинотеатров, закон вступил в силу, но Роскомнадзор так и не выбрал плеер для вещания. Из крупных видеосервисов вещание каналов «Ъ» не обнаружил на «Кинопоиске», Start и Amediateka. В Роскомнадзоре не ответили на запрос издания.
  • Закон поддерживали телехолдинги, пишет «Ъ». Например, «Национальная Медиа Группа» (НМГ) учредила ООО «Витрина ТВ» и перезапустила сайт vitrina.tv. «Витрина» могла стать единым оператором для телеканалов в интернете, но ОТТ-платформы и операторы платного телевидения не поддержали идею. Им разрешили оставить свои плееры при условии, что их ПО соответствует требованиям Роскомнадзора.
  • Уполномоченную организацию не выбрали, отбор программного обеспечения не объявили, не вступил в силу ни один из соответствующих подзаконных актов, рассказал изданию директор по работе с госорганами «Триколора» Владимир Трунов.
  • Госдума приняла правила в последние дни весенней сессии, и закон может вступать в силу либо 1 марта, либо 1 сентября, объяснил гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Подзаконные акты не успели пройти согласование к 1 сентября, поэтому фактически закон начнёт действовать с марта, полагает он.
  • В ivi заявили, что ждут разъяснений, но пока ничего менять не собираются. Megogo транслирует обязательные телеканалы «в соответствии с договоренностями с каналами». МТС получает сигнал несколькими способами, следуя рекомендациям вещателей, и ждет решения по выбору уполномоченных организаций. ВГТРК транслирует каналы мультиплексов на своей платформе «Смотрим» через плеер «Витрины».

#новость #онлайнкинотеатры

1321 просмотров
11 11 комментариев
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ЯжПрограммист

Уполномоченную организацию не выбрали,

отбор программного обеспечения не объявили,

не вступил в силу ни один из соответствующих подзаконных актов

Зато сейчас всем штрафы полетят профилактические, за то что РКН плохо работает. ред.

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8
Сергей Щукин

В целом - мне пофиг.

Но масштаб абыкакерства - как со стороны думы, так и ркн - зашкаливает на зашквар 🧐

Если такую хрень синхронно решить не могут/не хотят, то не удивительно, что почти все НацПроекты так и остаются в зародышах 🤬 ред.

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3
Nikitinz

Абыкакерство - это ж классический русский "авось". Практически скрепы)) ред.

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0
Сергей Щукин

Нет. Авось - это совершенно другая концепция.

Абыкакерство - это не скрепы, а бездуховное раздолбайство и зашквар для любого профессионала

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0
Пётр Измайлов

чё там выбирать? вот лучший плеер на все времена ))

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2
Советский парфюмер

Заголовок возможно должен звучать так:
НИ ОДИН ПЛЕЕР НЕ ПРЕДЛОЖИЛ ОТКАТ

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0
ЯжПрограммист

Ну это же не обязательно правда... может и предложили, но НЕДОСТАТОЧНО!)  ред.

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0
leha2014 leha2014

а спросить у людей не хотят ли они оплачивать зомби тв?

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0
Misha Zakarin

Упс. А ведь главы Google, Twitter и Facebook могут представиться публике недовольными телезрителями и подать коллективный иск с требованием оштрафовать Роскомнадзор. Ведь ответственным за исполнение всех этих законных распоряжений был именно он. ред.

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0
Dmitry Lisenkov

А компаниям нужна вообще эта нагрузка? или они просто плеер в свою морду должны встроить?

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0
Андрей Прокофьев

Вот хороший заголовок, информативный, можно сам текст и не читать.

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0
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