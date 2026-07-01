Getty Images запланировал отказаться от слияния с Shutterstock из-за требований регулятора Великобритании

Сделку могут разорвать 6 июля 2026 года. Источник: Getty ImagesФотобанки объявили о слиянии в январе 2025 года — объединённая компания должна была называться Getty Images Holdings и стоить примерно $3,7 млрд.Для закрытия сделки её должны были одобрить регуляторы — но Управление по конкуренции и рынкам Великобритании выдвинуло условие, что Shutterstock должен продать свой издательский бизнес, пишет The Wall Street Journal. Но совет директоров компании выступил против.Если ситуация не изменится, сделку расторгнут 6 июля 2026 года, сообщает издание.Акции Shutterstock на постмаркете подешевели на 30%, пишет WSJ. На 11:26 мск её бумаги стоят на премаркете $9,9 (-28%), акции Getty Images — $0,8 (-7,9%).Getty Images основана в 1995 году, Shutterstock — в 2003 году. В 2021 году первая также купила сервис бесплатных стоковых фотографий Unsplash.#новости #gettyimages #shutterstock