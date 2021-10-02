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Медиа
Маша Цепелева

Издание Ozy Media закрылось после расследования NYT об обмане инвесторов и «дружбе» с YouTube Статьи редакции

Руководство Ozy завышало показатели посещаемости сайта для рекламодателей и использовало «связи» с YouTube и Amazon, которых не было.

12 12 комментариев
859 просмотров

Гендиректор Ozy Media Карлос Уотсон сообщил сотрудникам, что совет директоров решил закрыть компанию, сообщает The New York Times.

Ozy – издание о поп-культуре. Оно позиционировало себя как медиа, которое рассказывает о звёздах до того, как про них узнает мир. В компании было 75 штатных сотрудников. Они пока не знают, получат ли выходное пособие или льготы после внезапного закрытия.

Руководство приняло решение на фоне расследования The New York Times. Журналисты выяснили, что Карлос Уотсон соврал Goldman Sachs о хороших отношениях с руководством YouTube и миллионах просмотров на платформе. После этого сооснователь Ozy Самир Рао представился руководителем YouTube во время телефонного звонка с инвесторами, которые планировали вложить в компанию $40 млн.

Карлос Уотсон признал обман, извинился перед инвесторами и сказал, что у Самира Рао проблемы с психическим здоровьем.

Журналисты выяснили, что Ozy завышала для рекламодателей количество уникальных посетителей сайта с нескольких сотен тысяч до 50 млн в месяц.

Также Ozy в рекламе называла своё The Carlos Watson Show «первым ток-шоу Amazon Prime», хотя Amazon Prime ничего об этом не знала.

После публикации бывшая ведущая BBC Кэтти Кей и один из исполнительных продюсеров Ozy Media уволились из компании.

В четверг инвестор-миллиардер Марк Ласри ушёл с поста президента Ozy Media, проработав всего три недели. «Я считаю, что для развития Ozy нужен опыт в антикризисном управлении, которого у меня нет», — объяснил он своё решение CNBC.

  • В 2019 году Ozy привлекла $35 млн от инвестиционного банка LionTree и медийной компании iHeart Media, а благотворительный Ford Foundation поддержал компанию грантами. К апрелю 2020 года Ozy привлекла более $83 млн и заявила об оценке в $159 млн, сообщает The NYT.
  • В совет директоров Ozy Media входила Лорен Пауэлл Джобс, вдова Стива Джобса. Она была одним из первых инвесторов компании.
«Обмануть крупнейший инвестбанк — это слишком…
У неё «самое быстрорастущее ток-шоу на YouTube» и «первое ток-шоу Amazon Prime». Правда ни…
vc.ru

#новость #сми #инвестиции #обман

12 12 комментариев
3
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12 комментариев
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Екатерина Кузнецова

Читая истории на vc порой кажется, что для того, чтобы стартапам и компаниям получать инвестиции достаточно просто хорошо врать, словно бы всем этим словам верят не проверяя, и вкладывают десятки миллионов долларов лишь за то, что услышали то, что хотели. 

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4
Василий Белогородов

Так это не кажется. Это называется "торговля е*лом". Умелый пиарщик может творить чудеса. А когда станет понятно, чего стоит тот или иной "золотой" слиток, заинтересованной стороне будет уже фиолетово. ред.

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2
Екатерина Кузнецова

Таки да, но деньги-то инвестор в итоге профукает на пустом месте. Возмущаюсь просто от того, что сама знаю такого человека на руководящем посту в месте, где я работала. Он просто какой-то гипнотизёр и своим гипнозом кормит всех уже много лет, при этом нанося непоправимый вред продукции и имиджу компании. Это государственная контора, денег не считает, тк госзаказ, но всё равно грустно, тк детские уловки совершенно.

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1
Татарский Паша

Детские не детские - работают же -) 

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0
Екатерина Кузнецова

Он - одноклассник генерального, а может одногруппник. Но при этом авторитет для многих коллег. Король голый, но это не всем очевидно)  

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0
Владимир FRUITSY

Не в Роскосмосе случаям работали? Знаю там одного. 

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0
Екатерина Кузнецова

Не буду говорить, а то сейчас у всех гостайна, даже тётя Маня из овощного нет-нет, а парочкой гостайн ведает, сама того не зная)
Но в этих конторах Росчегототам таких деятелей выше крыши.
И вообще vc для успешных, а не для работников госпредприятий))

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0
юрий с

Посмотри многие серьезные дяденьки вкладывая миллионы через брокера утруждаются чтением отчетов компании?

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0
Nicholay Pavlov

Так происходит и в жизни не тольков в бизнесе. Кто лучше себя продаёт, врёт добивается свое доли пирога, а честные терпилы всю жизнь на подхвате.
А воротилам нужна лесть. Туда пару лямов - сюда. Не так важно...

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0
Василий Белогородов

СМИ занимается подлогом?! Да не может этого быть...

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2
Павел Бойченко

Хорошая ложь, залог крупных инвестиций;))
Ребята к успеху шли😂

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0
Илья Шишкунов

Типичная история для многих современных СМИ

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0
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Издание Ozy Media закрылось после расследования NYT об обмане инвесторов и «дружбе» с YouTube Статьи редакции

Руководство Ozy завышало показатели посещаемости сайта для рекламодателей и использовало «связи» с YouTube и Amazon, которых не было.

12 12 комментариев
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