Руководство Ozy завышало показатели посещаемости сайта для рекламодателей и использовало «связи» с YouTube и Amazon, которых не было.

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Гендиректор Ozy Media Карлос Уотсон сообщил сотрудникам, что совет директоров решил закрыть компанию, сообщает The New York Times.

Ozy – издание о поп-культуре. Оно позиционировало себя как медиа, которое рассказывает о звёздах до того, как про них узнает мир. В компании было 75 штатных сотрудников. Они пока не знают, получат ли выходное пособие или льготы после внезапного закрытия.

Руководство приняло решение на фоне расследования The New York Times. Журналисты выяснили, что Карлос Уотсон соврал Goldman Sachs о хороших отношениях с руководством YouTube и миллионах просмотров на платформе. После этого сооснователь Ozy Самир Рао представился руководителем YouTube во время телефонного звонка с инвесторами, которые планировали вложить в компанию $40 млн.

Карлос Уотсон признал обман, извинился перед инвесторами и сказал, что у Самира Рао проблемы с психическим здоровьем.

Журналисты выяснили, что Ozy завышала для рекламодателей количество уникальных посетителей сайта с нескольких сотен тысяч до 50 млн в месяц.

Также Ozy в рекламе называла своё The Carlos Watson Show «первым ток-шоу Amazon Prime», хотя Amazon Prime ничего об этом не знала.

После публикации бывшая ведущая BBC Кэтти Кей и один из исполнительных продюсеров Ozy Media уволились из компании.

В четверг инвестор-миллиардер Марк Ласри ушёл с поста президента Ozy Media, проработав всего три недели. «Я считаю, что для развития Ozy нужен опыт в антикризисном управлении, которого у меня нет», — объяснил он своё решение CNBC.