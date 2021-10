Также Ozy в рекламе называла своё The Carlos Watson Show «первым ток-шоу Amazon Prime», хотя Amazon Prime ничего об этом не знала.

Руководство приняло решение на фоне расследования The New York Times. Журналисты выяснили, что Карлос Уотсон соврал Goldman Sachs о хороших отношениях с руководством YouTube и миллионах просмотров на платформе. После этого сооснователь Ozy Самир Рао представился руководителем YouTube во время телефонного звонка с инвесторами, которые планировали вложить в компанию $40 млн.

Гендиректор Ozy Media Карлос Уотсон сообщил сотрудникам, что совет директоров решил закрыть компанию, сообщает The New York Times.