Spotify запустил подкасты в России Статьи редакции
Спустя чуть больше года после запуска самого сервиса.
Часть пользователей Spotify заметила в приложении подкасты: они находятся в разделе «Поиск». «Подкасты» появились и у редакторов vc.ru. Чтобы контент стал доступен, нужно несколько раз перезапустить приложение.
В разделе есть подкасты студии «Либо/Либо», «Завтракаст», «Радио-Т», «Арзамас» и другие. Они разделены по категориям: образование, юмор, истории, музыка и так далее.
В Spotify отказались от комментариев vc.ru.
Шведский стриминговый сервис Spotify объявил о запуске в России в июле 2020 года. На старте подкастов не было, но компания обещала добавить их, «когда будет готова».
По данным исследовательской компании eMarketer, у сервиса в мире более 2,2 млн подкастов. За всё время Spotify потратил более $800 млн на покупку подкастинговых компаний, писало Bloomberg в ноябре 2020 года. В апреле компания запустила платную подписку на подкасты в США по цене от $2,99 в месяц.
В России разделы подкастов уже развивают «Яндекс.Музыка», Apple, «СберЗвук».
Я бы никогда бы не узнал об этих исполнителях, если бы не алгоритмы:
https://open.spotify.com/track/3JJbpcN7UaxNeUch23pjSs?si=fe8044d4ae494bdc
https://open.spotify.com/track/3lDMnH0zRwP37MhFnYEFTv?si=4f88b173c5c0476f
https://open.spotify.com/track/6E7FAxkX1B8G3ZChDtcPLS?si=0909511c1a7c43b7
UPD:
Или вот это, нечто, которое попадается 2 раза в неделю(понедельник и пятницу)
https://open.spotify.com/track/0gAONzgttdBGehfTqQD8VQ?si=2fc6506786254c8e
https://open.spotify.com/track/20ganYrX3TufdIsOEMsjAf?si=4a23d268770a4434
https://open.spotify.com/track/1SZtiDGhmWAjhnJfYaFzXp?si=76be1c1997374b2b
https://open.spotify.com/track/4ezJ49lOgwHjqz0JdTaoLC?si=52532416e42b462b
https://open.spotify.com/track/2MdtOnAcZLL2mLDuZd5okt?si=93c22de3cc124134 ред.
к сожалению, если слушать одно и то же, то рекомендации спотифая ничем не лучше любых других.
Проблема в том, что за пределами "одного и того же" музыка довольно уныла и однообразна. чтобы найти что-то новое нужно отслушать тонны говен, и все это неизбежно будет попадать в рекомендации.
Опции "поставь мне что-то новое на основе моих интересов", пока никто нормально не сделал. Но как ни люблю я спотифай, ближе всех к решению этой задачи приблизился яндекс. ред.
Жаль, что последнее предложение было не первым. Я бы тогда сразу не стал читать… Да, алгоритмы Яндекса настолько прекрасны, что благодаря им я ощущал себя водителем машины, которую постоянно тянет в сторону. Тянуло меня в сторону рэпа… Это было даже хуже любви Ютуба предложить посмотреть ещё раз то, что ты уже смотрел, и порой не раз…
Кстати «на основе моих интересов» тоже кнопка интересная. Что это будет за чудо-овощ. Музыка все-таки вещь под настроение. Как Спотифай должен вычислить, что я сейчас хочу послушать? Лучше уж пускай остается как есть, плейлисты с рекомендациями, либо включение похожих следующими, после трека из поиска, либо радио по треку/исполнителю. ред.
Спустя чуть больше года после запуска самого сервиса.
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