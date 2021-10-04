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Медиа
Таня Боброва

Spotify запустил подкасты в России Статьи редакции

Спустя чуть больше года после запуска самого сервиса.

41 41 комментарий
2570 просмотров

Часть пользователей Spotify заметила в приложении подкасты: они находятся в разделе «Поиск». «Подкасты» появились и у редакторов vc.ru. Чтобы контент стал доступен, нужно несколько раз перезапустить приложение.

В разделе есть подкасты студии «Либо/Либо», «Завтракаст», «Радио-Т», «Арзамас» и другие. Они разделены по категориям: образование, юмор, истории, музыка и так далее.

В Spotify отказались от комментариев vc.ru.

Обновлено в 17:02. В Spotify подтвердили, что подкасты стали доступны всем российским пользователям.
Подкасты в Spotify Скриншоты vc.ru
много работать вредно @imnotseriouss
Появились подкасты в @SpotifyRussia#spotify

Шведский стриминговый сервис Spotify объявил о запуске в России в июле 2020 года. На старте подкастов не было, но компания обещала добавить их, «когда будет готова».

По данным исследовательской компании eMarketer, у сервиса в мире более 2,2 млн подкастов. За всё время Spotify потратил более $800 млн на покупку подкастинговых компаний, писало Bloomberg в ноябре 2020 года. В апреле компания запустила платную подписку на подкасты в США по цене от $2,99 в месяц.

В России разделы подкастов уже развивают «Яндекс.Музыка», Apple, «СберЗвук».

#новость #spotify

41 41 комментарий
1
27
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41 комментарий
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Alexey Orlov

Мне кажется у Spotify нет конкурентов.
В плане работоспособностей и тп и тд.
Apple Music глючит вечно, оценки 2,5 балла в AppStore говорят о многом

А Яндекс со своим предпочтением, где одна реклама и проплаченные треки уже забисили.

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11
Александр _

Лично я слушаю периодически яндекс.радио. Ту самую старую версию. Рекламы нет, лишних треков нет, сервис аккуратно подсовывает мне то, что похоже на предыдущие треки.

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2
Alexey Orlov

Слушай тоже слушаю, ибо у меня подписка Яндекс Плюс и тот же Сбер Прайм+
Опять же и Яндекс музыка есть и Сбер.Звук
Сбер я вообще комментировать не хочу
А Яндекс радио да и иногда музыка, но почти всегда только в Spotify.

Радио если на ноуте слушаю, то только 101 :)
Это прям круто!

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0
animegravitation

у яндекс зато есть и маркет и такси где можно баллы тратить а у Спотифай за ту же цену только музыка 

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2
Вячеслав Андреевич

А как же Сбер.звук?)

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0
Alex Konin

Мне кажется все сервисы музыки это типичный FMCG, где меняется только лейбл площадки, поэтому за счет других сервисов Яндекс Музыка и топчик.

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0
Владислав Пасека

Недавно взял бесплатные пол года на Apple Music от оператора. 
И иногда больно после Spotify. Приложуха хреново работает, очень хреново кеширует треки. Но звук лучше, и попсу лучше рекомендует.  ред.

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0
Сергей Сергеев

Я не заметил, добавьте пожалуйста примечание  к новости для точности.

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10
Indig0

Супер 👏🏻

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5
Иван У.

А чего все так страдают по подкастам в спотифай? Больше послушать что ли негде?

Ответить
3
R Beloklyuchevsky

есть бесплатный Google Подкасты, меня он устраивает - все нужные функции есть и они бесплатны

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4
Сергей Янзин

чо ты молчал-то

Ответить
0
Sergey Klochko

просто музыка стала настолько одинаковой, что слушать стало нечего. пока у людей есть ощущение что хотя бы в подкастах хоть какое-то разнообразие, но скоро и там наступит понимание, что одно и то же говорят из года в год :)

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2
Valentin Dombrovsky

Если одних и тех же исполнителей слушать, конечно, музыка станет «одинаковой». А как же хвалёные спотфаевские алгоритмы рекомендаций? 

Ответить
0
Дмитрий Сурсин

Ну так они и работают эти алгоритмы... Просто подкасто-дрочеры кричат с каждого утюга как они просветляются/хорошо спят/ездят в машине благодаря подкастам.

Ответить
3
Дмитрий Сурсин

Я бы никогда бы не узнал об этих исполнителях, если бы не алгоритмы:
https://open.spotify.com/track/3JJbpcN7UaxNeUch23pjSs?si=fe8044d4ae494bdc
https://open.spotify.com/track/3lDMnH0zRwP37MhFnYEFTv?si=4f88b173c5c0476f
https://open.spotify.com/track/6E7FAxkX1B8G3ZChDtcPLS?si=0909511c1a7c43b7
UPD:
Или вот это, нечто, которое попадается 2 раза в неделю(понедельник и пятницу)
https://open.spotify.com/track/0gAONzgttdBGehfTqQD8VQ?si=2fc6506786254c8e
https://open.spotify.com/track/20ganYrX3TufdIsOEMsjAf?si=4a23d268770a4434
https://open.spotify.com/track/1SZtiDGhmWAjhnJfYaFzXp?si=76be1c1997374b2b
https://open.spotify.com/track/4ezJ49lOgwHjqz0JdTaoLC?si=52532416e42b462b
https://open.spotify.com/track/2MdtOnAcZLL2mLDuZd5okt?si=93c22de3cc124134 ред.

Ответить
0
Sergey Klochko

к сожалению, если слушать одно и то же, то рекомендации спотифая ничем не лучше любых других.
Проблема в том, что за пределами "одного и того же" музыка довольно уныла и однообразна. чтобы найти что-то новое нужно отслушать тонны говен, и все это неизбежно будет попадать в рекомендации.
Опции "поставь мне что-то новое на основе моих интересов", пока никто нормально не сделал. Но как ни люблю я спотифай, ближе всех к решению этой задачи приблизился яндекс. ред.

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0
Sht_Anton

ближе всех к решению этой задачи приблизился яндекс

конечно же это твое личное мнение :)

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3
Даниил Мельник

Жаль, что последнее предложение было не первым. Я бы тогда сразу не стал читать… Да, алгоритмы Яндекса настолько прекрасны, что благодаря им я ощущал себя водителем машины, которую постоянно тянет в сторону. Тянуло меня в сторону рэпа… Это было даже хуже любви Ютуба предложить посмотреть ещё раз то, что ты уже смотрел, и порой не раз…
Кстати «на основе моих интересов» тоже кнопка интересная. Что это будет за чудо-овощ. Музыка все-таки вещь под настроение. Как Спотифай должен вычислить, что я сейчас хочу послушать? Лучше уж пускай остается как есть, плейлисты с рекомендациями, либо включение похожих следующими, после трека из поиска, либо радио по треку/исполнителю. ред.

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0
Sht_Anton

Бывает так, что человек не хочет слушать ничего, кроме определенного жанра. И если этот жанр сейчас переживает "творческий кризис", то алгоритмы тебе ничем не помогут ни в музыке, ни в кино, ни где-либо еще

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0
Sht_Anton

Люди привыкли к аппу и хотят там слушать не только музыку, но и другие виды аудио-контента. 
С другой стороны, действительно нишевые решения лучше, чем у стриминговых сервисов вроде Яндекса или Споти

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3
Arthur N

Тоже не понимаю. Использую Spotify другой страны, подкасты давно доступны, но неудобно слушать. Нет чаптеров, динамических обложек, нормальной настройки скорости воспроизведения и так далее. Тот же Pocket Casts куда удобнее

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0
Фиктивный Аккаунт

Туда ж Роган переехал.  

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0
Сергей 1

Классно что они развиваются и у нас. С появлением спотифая проблема с музыкой ушла из моей жизни, лучшее приложение я считаю. По крайней мере буму от ВК до спотифая ещё очень далеко 

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3
Вячеслав Андреевич

Лучшее, когда пол года бесплатная подписка

Ответить
0
Ivan Miasnikov

Ну все, сегодня открою шампанское) неужели дождались :) сколько раз я жалел, что перешел на русский аккаунт, но жизнь то налаживается :)))

Ответить
1
David Shaner

А нормальный интерфейс или тексты песен они там не заметили???

Ответить
1
Михаил Колесников

Ну они вне конкуренции просто, перешёл на спотифай и вообще не жалею 

Ответить
1
Alexey Tveritinov

Фунциональность по сравнению с приложениями только для подкастов довольно урезана.
Собственно, ни плавной настройки скорости, ни индивидуальных настроек скорости для подкастов.
Буду продолжать пользоваться сервисами где есть 🤭

Ответить
1
Валерий Моисеев

То чувство, когда у тебя американский аккаунт Spotify и подкасты были давно

Ответить
0
Дамир Масон 👁️

И сколько ты за это платишь? 600 рублей в месяц?

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1
Andrey Mikhnenkov

В музыке бывают треки, которые недоступны в стране, я включил чтобы они отображались в списке. Довольно часто их вижу.

Скорее всего в аккаунте США такого намного меньше.

Ответить
0
Последний Шанс

На андроид бесплатно. Но это пиратство получается 🌝

Ответить
0
Последний Шанс

Тоже самое. Американский аккаунт чтобы не было российских подборок с музыкой.

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1
Sergey Baklashov

Родили ;)

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0
Мирзабег Рагимов

Скорее всего это было A/B тестирование) 

Ответить
0
Алекс И

а я все таки надеюсь что эту штуку можно будет отключить..

Ответить
0
Илья Шишкунов

Интересно, а ixbt туда заливают

Ответить
0
Илья Шишкунов

Да, заливают

Ответить
0
Black Jack

Ябломузыка — зе бест даже на Андроиде.

Ответить
0
Arthur N

Троллишь? Это говно даже на macOS открывается секунд 5 (показывает тупо белый экран при загрузке) и работает с видимой задержкой при действиях (переключение трека, выбор другого альбома и так далее). На iOS то же самое.

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0
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Спустя чуть больше года после запуска самого сервиса.

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