Спустя чуть больше года после запуска самого сервиса.

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Часть пользователей Spotify заметила в приложении подкасты: они находятся в разделе «Поиск». «Подкасты» появились и у редакторов vc.ru. Чтобы контент стал доступен, нужно несколько раз перезапустить приложение.

В разделе есть подкасты студии «Либо/Либо», «Завтракаст», «Радио-Т», «Арзамас» и другие. Они разделены по категориям: образование, юмор, истории, музыка и так далее.

В Spotify отказались от комментариев vc.ru.

Обновлено в 17:02. В Spotify подтвердили, что подкасты стали доступны всем российским пользователям.

Подкасты в Spotify Скриншоты vc.ru

Шведский стриминговый сервис Spotify объявил о запуске в России в июле 2020 года. На старте подкастов не было, но компания обещала добавить их, «когда будет готова».

По данным исследовательской компании eMarketer, у сервиса в мире более 2,2 млн подкастов. За всё время Spotify потратил более $800 млн на покупку подкастинговых компаний, писало Bloomberg в ноябре 2020 года. В апреле компания запустила платную подписку на подкасты в США по цене от $2,99 в месяц.