Инвестор подал в суд на Ozy Media, чтобы вернуть вложенные в издание $2 млн Статьи редакции
Он утверждает, что не вложил бы деньги, зная о лживой «дружбе» компании с руководством YouTube.
- Инвестиционная компания LifeLine Legacy подала иск против издания Ozy Media из-за того, что компания не раскрыла информацию об обмане с YouTube перед инвестициями, сообщает NYT.
- В феврале один из основателей Ozy Самир Рао представился главой YouTube в телефонном разговоре с инвесторами Goldman Sachs. Он пытался доказать, что ролики Ozy пользуются успехом на платформе. Позже другой основатель Карлос Уотсон признал обман и сказал, что у Рао были проблемы с психическим здоровьем.
- В иске LifeLine утверждает, что Ozy рассказала, что Goldman Sachs планируют инвестировать в компанию, но скрыла информацию о звонке. Также в мае 2021 года Рао сказал LifeLine, что в раунде на $30 млн участвует и Alphabet. После этого LifeLine купила акции Ozy на $250 тысяч.
- LifeLine согласилась инвестировать $2 млн после заверений, что у Ozy «высокие бизнес-показатели, вложения крупных институциональных инвесторов, большую аудиторию и компетентное честное руководство», говорится в иске. LifeLine требует вернуть вложенные деньги и возместить убытки.
- В пятницу руководство Ozy Media объявило сотрудникам, что издание закрывается на фоне расследования The New York Times об обмане инвесторов и рекламодателей. В комментарии NBC Карлос Уотсон сказал, что пытается вернуть компанию к жизни.
- В 2019 году Ozy привлекла $35 млн от инвестиционного банка LionTree и медийной компании iHeart Media, а благотворительный Ford Foundation поддержал компанию грантами. К апрелю 2020 года Ozy привлекла более $83 млн и заявила об оценке в $159 млн, сообщает NYT.
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