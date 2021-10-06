Alibaba профинансирует новый сезон сериала «Тима и Тома» от студии «Смешариков» — взамен она получит права на трансляцию Статьи редакции
Второй сезон мультсериала в Китае набрал более 2 млрд просмотров.
- Платформа Youku Kids, которая принадлежит Alibaba, получит эксклюзивные права на трансляцию трёх новых сезонов в Китае, пишет РБК со ссылкой на управляющего директора «Рики» Марка Завадского. В Youku Kids подтвердили соглашение.
- Точную сумму инвестиций стороны не раскрывают, по словам Завадского, речь идёт о «нескольких миллионах долларов». В июле 2023 года выйдут 52 эпизода в форматах 3D и 2D, в 2024-2025 годах — следующие 104. Права на Россию и остальной мир останутся у «Рики».
- Alibaba участвовала в производстве второго сезона мультсериала и продвигала его в Китае. По данным «Рики», в первую же неделю сериал вошёл в топ-3 на детском хостинге Youku, а общее число просмотров превысило 2 млрд. Производитель детского питания Yili New Food Machine выпустил линейку йогуртов с персонажами сериала.
- «Тима и Тома» — комедийный анимационный сериал для дошкольников в возрасте от трёх до пяти лет. В центре сюжета — бегемотик Тима и слонёнок Тома. Авторы идеи — Ольга Титова и Илья Березницкас, продюсирует сериал Илья Попов — соавтор идеи «Смешариков».
- Производством сериала занимается студия компьютерной анимации «Петербург». В прокат уже вышло 104 эпизода длительностью пять минут каждый.
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