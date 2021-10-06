Двенадцать дней за пределами Земли: как Тинькофф отправился в космос

Сегодня в 11:55 с космодрома «Байконур» стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-19», на борту которого в числе экипажа находится съемочная группа фильма «Вызов» — первого художественного фильма, который будет снят в космосе. Что это за проект и при чем тут 15-летие Тинькофф, рассказываем ниже.